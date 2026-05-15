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El concordiense Marcos Senesi se despide del Bournemouth tras cuatro temporadas

El defensor concordiense Marcos Senesi cerró su ciclo en el Bournemouth tras cuatro temporadas, 126 partidos y un rol clave en el equipo inglés.

15 de mayo 2026 · 13:19hs
El concordiense Marcos Senesi se despide del Bournemouth tras cuatro temporadas y 126 partidos.

El concordiense Marcos Senesi se despide del Bournemouth tras cuatro temporadas y 126 partidos.

El defensor concordiense Marcos Senesi puso punto final a su ciclo en el AFC Bournemouth, donde se consolidó como una pieza clave del equipo dirigido por Andoni Iraola durante las últimas cuatro temporadas.

Senesi llegó en 2022 procedente del Feyenoord y rápidamente se convirtió en titular indiscutido. En total, disputó 126 partidos y convirtió seis goles, siendo protagonista de una de las etapas más exitosas en la historia reciente del club inglés.

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El concordiense Marcos Senesi se despide del Bournemouth tras cuatro temporadas en Inglaterra

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"Desde el primer día, sentí este club como mi hogar. Estoy orgulloso de todo lo que conseguimos en los últimos cuatro años y muy agradecido del apoyo de los aficionados. Bournemouth siempre será un lugar especial para mí", expresó el defensor argentino en su despedida.

La salida de piezas importantes como Dean Huijsen y Illia Zabarnyi en el último mercado de verano terminó de consolidar a Senesi como referente defensivo en la última temporada, en la que el equipo quedó cerca de lograr la clasificación a competencias europeas por primera vez en su historia.

El club anunció que le rendirá homenaje en el próximo partido ante el Manchester City en el Vitality Stadium, donde el argentino será reconocido por su trayectoria y aporte al equipo.

Con el pase en su poder desde julio, Senesi quedó en libertad de negociar con cualquier club fuera del Reino Unido desde el pasado jueves 1° de enero, lo que abre una nueva etapa en su carrera profesional.

Marcos Senesi Bournemouth Concordia
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