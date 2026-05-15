Paraná continúa con la vacunación para personas en situación de calle

La Municipalidad continúa con vacunación y control médico para personas en situación de calle. Los operativos ya cubrieron varios refugios.

La campaña de vacunación antigripal incluye seguimiento del carnet de vacunación y controles médicos para quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. Se están recorriendo muchos lugares tratando de cubrir sobre todo a la gente que más necesidad tiene o que está más expuesta, indicaron desde el municipio.

La secretaria de Salud, Claudia Enrique, explicó que la campaña arrancó en abril y desde la secretaría se prioriza llegar a quienes más lo necesitan: "Estamos abocados a vacunar sobre todo a la gente que está de alguna forma en situación de calle, que se constituyen uno de los grupos más vulnerables frente a las enfermedades respiratorias, debido a la exposición permanente a las inclemencias del tiempo, la falta de acceso a una alimentación adecuada y las dificultades para acceder al sistema de salud”.

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Luego continuó: “La vacunación antigripal no solo actúa como una medida de prevención individual, sino también como un acto de inclusión sanitaria que reconoce el derecho a la salud de quienes menos herramientas tienen para protegerse”.

Comedores y refugios

Por su parte, la subsecretaria de Salud, Miriam Gauna, detalló que los operativos ya cubrieron el hogar de Cáritas, el refugio de calle Belgrano y el comedor de la iglesia San Miguel. Asimismo, indicó que “más allá de la vacuna antigripal, se aplican vacunas contra la neumonía y la hepatitis B, y se realiza un control del carnet vacunacional”.

Desde el comedor de la parroquia San Miguel, la encargada Amalia Granero destacó el valor del operativo: "Es fundamental, sobre todo marcar la presencia de la Municipalidad en todo esto. La vacunación y la comida es muy importante".

María Rosa Arocena, voluntaria del comedor, advirtió que la situación social se agrava: "Este año vemos que hay más concurrentes, la situación me parece que se agrava". Y valoró el trabajo conjunto entre la iglesia y el Estado, subrayando la importancia de acercar las vacunas.