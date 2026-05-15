Uno Entre Rios | La Provincia | Vacunación

Paraná continúa con la vacunación para personas en situación de calle

La Municipalidad continúa con vacunación y control médico para personas en situación de calle. Los operativos ya cubrieron varios refugios.

15 de mayo 2026 · 14:38hs
Paraná continúa con la vacunación para personas en situación de calle

Foto UNO/Juan Ignacio Pereira

Paraná continúa con la vacunación para personas en situación de calle

La campaña de vacunación antigripal incluye seguimiento del carnet de vacunación y controles médicos para quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. Se están recorriendo muchos lugares tratando de cubrir sobre todo a la gente que más necesidad tiene o que está más expuesta, indicaron desde el municipio.

La secretaria de Salud, Claudia Enrique, explicó que la campaña arrancó en abril y desde la secretaría se prioriza llegar a quienes más lo necesitan: "Estamos abocados a vacunar sobre todo a la gente que está de alguna forma en situación de calle, que se constituyen uno de los grupos más vulnerables frente a las enfermedades respiratorias, debido a la exposición permanente a las inclemencias del tiempo, la falta de acceso a una alimentación adecuada y las dificultades para acceder al sistema de salud”.

El operativo de vacunación en Ramírez fue sumamente exitoso

General Ramírez reforzó la vacunación en edad escolar y logró completar 80% de esquemas pendientes

Aumentaron los casos de meningitis por encima de lo esperado y piden reforzar la vacunación

Aumentaron los casos de meningitis por encima de lo esperado y piden reforzar la vacunación

Luego continuó: “La vacunación antigripal no solo actúa como una medida de prevención individual, sino también como un acto de inclusión sanitaria que reconoce el derecho a la salud de quienes menos herramientas tienen para protegerse”.

Comedores y refugios

Por su parte, la subsecretaria de Salud, Miriam Gauna, detalló que los operativos ya cubrieron el hogar de Cáritas, el refugio de calle Belgrano y el comedor de la iglesia San Miguel. Asimismo, indicó que “más allá de la vacuna antigripal, se aplican vacunas contra la neumonía y la hepatitis B, y se realiza un control del carnet vacunacional”.

LEER MÁS: General Ramírez reforzó la vacunación en edad escolar y logró completar 80% de esquemas pendientes

Desde el comedor de la parroquia San Miguel, la encargada Amalia Granero destacó el valor del operativo: "Es fundamental, sobre todo marcar la presencia de la Municipalidad en todo esto. La vacunación y la comida es muy importante".

María Rosa Arocena, voluntaria del comedor, advirtió que la situación social se agrava: "Este año vemos que hay más concurrentes, la situación me parece que se agrava". Y valoró el trabajo conjunto entre la iglesia y el Estado, subrayando la importancia de acercar las vacunas.

Vacunación situación de calle Refugio
Noticias relacionadas
El campamento de Patrullas Scout se realizará este fin de semana con jóvenes de todo el país

El Campamento de Patrullas Scout reúne a jóvenes de todo el país en Paraná

Justicia confirmó dos viajes de Manuel Adorni a Gualeguaychú con pagos en efectivo.

Justicia confirmó dos viajes de Manuel Adorni a Gualeguaychú con pagos en efectivo

emergencia financiera para familias: bordet propuso suspender embargos y ejecuciones de deudas por 180 dias

Emergencia financiera para familias: Bordet propuso suspender embargos y ejecuciones de deudas por 180 días

del 26 al 29 de mayo renovaran tarjetas sociales vencidas en parana

Del 26 al 29 de mayo renovarán tarjetas sociales vencidas en Paraná

Ver comentarios

Lo último

Ke Personajes lanzó su primer álbum con música propia

Ke Personajes lanzó su primer álbum con música propia

Carlos Tévez le regaló su camiseta de la Selección a la paranaense Aranzazú Osoro

Carlos Tévez le regaló su camiseta de la Selección a la paranaense Aranzazú Osoro

El Campamento de Patrullas Scout reúne a jóvenes de todo el país en Paraná

El Campamento de Patrullas Scout reúne a jóvenes de todo el país en Paraná

Ultimo Momento
Ke Personajes lanzó su primer álbum con música propia

Ke Personajes lanzó su primer álbum con música propia

Carlos Tévez le regaló su camiseta de la Selección a la paranaense Aranzazú Osoro

Carlos Tévez le regaló su camiseta de la Selección a la paranaense Aranzazú Osoro

El Campamento de Patrullas Scout reúne a jóvenes de todo el país en Paraná

El Campamento de Patrullas Scout reúne a jóvenes de todo el país en Paraná

Paraná continúa con la vacunación para personas en situación de calle

Paraná continúa con la vacunación para personas en situación de calle

Diputada, ex libertaria, denunció penalmente a Javier Milei

Diputada, ex libertaria, denunció penalmente a Javier Milei

Policiales
Juicio por narcotráfico: Leonardo Airaldi volverá a declarar ante el tribunal

Juicio por narcotráfico: Leonardo Airaldi volverá a declarar ante el tribunal

Villa Elisa: un niño de ocho años murió tras ser atropellado por un auto

Villa Elisa: un niño de ocho años murió tras ser atropellado por un auto

Federal: asesinaron al hombre que en 2012 había matado a un penitenciario en Paraná

Federal: asesinaron al hombre que en 2012 había matado a un penitenciario en Paraná

En ruta 14 detectaron contrabando de celulares por 80 millones de pesos

En ruta 14 detectaron contrabando de celulares por 80 millones de pesos

Tragedia en Ruta 14: murió un niño de dos años atropellado por un camión

Tragedia en Ruta 14: murió un niño de dos años atropellado por un camión

Ovación
Carlos Tévez le regaló su camiseta de la Selección a la paranaense Aranzazú Osoro

Carlos Tévez le regaló su camiseta de la Selección a la paranaense Aranzazú Osoro

El concordiense Marcos Senesi se despide del Bournemouth tras cuatro temporadas y 126 partidos

El concordiense Marcos Senesi se despide del Bournemouth tras cuatro temporadas y 126 partidos

El mejor rugby del continente llega a Paraná: Capibaras XV recibe a Selknam en un duelo clave

El mejor rugby del continente llega a Paraná: Capibaras XV recibe a Selknam en un duelo clave

Franco Catena tendrá su décima pelea profesional este viernes

Franco Catena tendrá su décima pelea profesional este viernes

River buscará extender el contrato de Santiago Beltrán y blindarlo con una cláusula millonaria

River buscará extender el contrato de Santiago Beltrán y blindarlo con una cláusula millonaria

La provincia
El Campamento de Patrullas Scout reúne a jóvenes de todo el país en Paraná

El Campamento de Patrullas Scout reúne a jóvenes de todo el país en Paraná

Paraná continúa con la vacunación para personas en situación de calle

Paraná continúa con la vacunación para personas en situación de calle

Justicia confirmó dos viajes de Manuel Adorni a Gualeguaychú con pagos en efectivo

Justicia confirmó dos viajes de Manuel Adorni a Gualeguaychú con pagos en efectivo

Emergencia financiera para familias: Bordet propuso suspender embargos y ejecuciones de deudas por 180 días

Emergencia financiera para familias: Bordet propuso suspender embargos y ejecuciones de deudas por 180 días

Del 26 al 29 de mayo renovarán tarjetas sociales vencidas en Paraná

Del 26 al 29 de mayo renovarán tarjetas sociales vencidas en Paraná

Dejanos tu comentario