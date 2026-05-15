El Campamento de Patrullas Scout reúne a jóvenes de todo el país en Paraná

Jóvenes scout de todo el país participarán este fin de semana de una propuesta que combina aventura, aprendizaje y trabajo en equipo.

El campamento de Patrullas Scout se realizará este fin de semana con jóvenes de todo el país

El espíritu scout, la aventura y el trabajo en equipo volverán a encontrarse este fin de semana en Paraná con la realización del Campamento Nacional de Patrullas (CANAPA) 2026, una propuesta destinada a niños y jóvenes scouts de entre 10 y 14 años de todo el país que, en la Zona 46 Entre Ríos Oeste, reunirá a patrullas de distintos grupos para vivir dos jornadas de aprendizaje, exploración y convivencia en plena naturaleza.

La actividad se desarrollará hoy y mañana en el Centro “El Salvador” –ex Mariápolis–, ubicado sobre el Acceso Norte de Paraná, y forma parte de una iniciativa nacional impulsada por Scouts de Argentina.

Bajo el lema “El poder de explorar”, el CANAPA propone mucho más que un campamento tradicional. Se trata de una experiencia educativa y formativa pensada especialmente para fortalecer el Sistema de Patrullas, uno de los pilares fundamentales del movimiento scout, promoviendo la autonomía, la amistad, la cooperación y el crecimiento personal de niños, niñas y adolescentes.

Ricardo Galliussi, director de Zona 46 Entre Ríos Oeste, contó a UNO que “el encargado de evento será Gonzalo Leiva, que es el asistente zonal de programa, en el que trabajará todo el equipo y los educadores scout de los 12 grupos que integran la zona”.

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"El poder de explorar"

Desde la organización explicaron que la iniciativa fue “pensada y soñada” para que las patrullas scouts puedan vivir nuevas aventuras a través del juego y el contacto con otros jóvenes de diferentes grupos y localidades. El objetivo es que cada participante pueda descubrir lo mejor de sí mismo mediante la aventura, el aprendizaje y la exploración compartida con sus compañeros y compañeras.

En ese sentido, el evento busca recuperar y potenciar el valor de la patrulla como espacio de pertenencia y crecimiento colectivo. La propuesta apunta a que las y los scouts no sólo desarrollen habilidades vinculadas a la vida al aire libre, sino también herramientas humanas y sociales como la confianza, el compañerismo, la toma de decisiones y el liderazgo.

“El poder de explorar” sintetiza justamente esa mirada. Según se detalla en la circular oficial del evento, explorar no significa únicamente recorrer senderos o descubrir paisajes nuevos, sino también animarse a ir más allá de lo conocido, cuestionar, aprender y crecer.

La idea de exploración aparece entonces como una actitud frente a la vida: mirar con curiosidad, vivir con entusiasmo y avanzar con propósito. Desde la organización remarcan que se busca que cada scout pueda salir de su zona de confort y preguntarse qué más puede aportar, quién quiere ser y cómo construir ese camino.

Naturaleza y trabajo colectivo

Otro de los ejes centrales del encuentro será el vínculo con la naturaleza y el trabajo colectivo. La propuesta pone especial énfasis en la exploración del entorno natural y en las experiencias compartidas dentro de cada patrulla, transmitiendo la idea de que las travesías educativas no se viven de manera individual, sino junto a un grupo de amigos y amigas con quienes aprender, apoyarse y crecer.

Aunque cada CANAPA es organizado por las distintas zonas scouts del país, todos mantienen un mismo formato y propósito: dar a conocer la nueva propuesta educativa de la Rama Scouts de Scouts de Argentina y fortalecer la participación juvenil dentro del movimiento.

En Entre Ríos Oeste, las expectativas son altas y las patrullas ya comenzaron a prepararse “con gran entusiasmo para descubrir nuevos territorios con un grupo de amigos”, tal como expresa la convocatoria oficial.

Boy Scouts El campamento de Patrullas Scout se realizará este fin de semana con jóvenes de todo el país

De esta manera, Paraná será escenario de un encuentro que combinará actividades recreativas, desafíos, vida al aire libre y formación en valores, reafirmando el espíritu scout y el compromiso de seguir generando espacios de crecimiento, integración y participación para las juventudes.

Movimiento Scout

Cabe recordar que el movimiento scout tiene un alcance global y fomenta la amistad, las experiencias y las habilidades para la vida, moldeando el futuro de los jóvenes como ciudadanos activos. Más de 500 millones de jóvenes y adultos se han unido y han experimentado el poder de la educación no formal desde su fundación en 1907.

Desde entonces, el Movimiento Scout ha seguido creciendo y actualmente está presente en 176 Organizaciones Scouts Nacionales. Hoy en día, más de 60 millones de jóvenes, con el apoyo de millones de voluntarios comprometidos, participan en actividades y eventos Scout en todo el mundo.