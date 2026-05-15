Ignacio Malcorra fue a buscar a Gustavo López tras las acusaciones por la eliminación de Independiente

Ignacio Malcorra increpó al periodista a la salida de una radio luego de que pusiera en duda su compromiso en la derrota ante Rosario Central.

El mediocampista Ignacio Malcorra protagonizó un fuerte episodio este jueves al enfrentar al periodista Gustavo López a la salida de la radio donde trabaja, luego de las críticas y sospechas que surgieron tras su actuación en la eliminación de Independiente frente a Rosario Central en el Torneo Apertura.

El conflicto se originó por comentarios periodísticos que insinuaron que el volante, exfigura e ídolo de Rosario Central, no habría definido con convicción una jugada clave ante su antiguo club, lo que desató cuestionamientos de hinchas y analistas sobre su desempeño. Molesto por el impacto de esas versiones, especialmente en su entorno familiar, Malcorra esperó a López y lo increpó cara a cara.

El enojo de Ignacio Malcorra

Según trascendió, el futbolista le recriminó al conductor por el daño generado a su familia a raíz de las acusaciones, en una situación que estuvo cerca de pasar a mayores y requirió la intervención de colegas y personal de seguridad para evitar una agresión física.

Días antes, Malcorra ya había utilizado sus redes sociales para rechazar las versiones de falta de compromiso: aseguró que se trató de un error futbolístico y remarcó que “ir para atrás, nunca”. El episodio refleja la tensión que generó la eliminación del Rojo y la sensibilidad que rodea a uno de los debates más calientes del fútbol argentino en la semana.