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Hidrovía Paraná-Paraguay: el Gobierno nacional confirmó la fecha para la apertura de sobres

En el marco de la litación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, el próximo martes se abrirán las propuestas económicas de Jan De Nul y DEME.

15 de mayo 2026 · 17:32hs
El Gobierno nacional confirmó la fecha para la apertura de sobres para la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay. 

El Gobierno nacional confirmó la fecha para la apertura de sobres para la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay. 

El Gobierno nacional avanzó en la etapa final de la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay al concluir la evaluación técnica de las ofertas. Además, fijó para el próximo 19 de mayo la apertura de los sobres económicos de las empresas precalificadas.

LEER MÁS: Hidrovía: aprueban primera etapa de la licitación y dos empresas siguen en carrera

Acerca de la Hidrovía Paraná-Paraguay

La medida quedó formalizada mediante la Resolución 28/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), que aprobó lo actuado en la segunda etapa del proceso licitatorio para la modernización, ampliación y mantenimiento de la Hidrovía.

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La licitación contempla tareas de dragado, redragado, señalización y mantenimiento sobre la principal ruta fluvial del país, por donde circula cerca del 80% del comercio exterior argentino.

Durante la etapa técnica fueron evaluadas las propuestas de Jan De Nul NV y Dredging, Environmental & Marine Engineering NV (DEME), en base a antecedentes, experiencia operativa y planes de trabajo, bajo criterios validados por Naciones Unidas.

La Anpyn confirmó que Jan De Nul obtuvo 66,20 puntos, mientras que DEME alcanzó 42,14 puntos en la evaluación técnica.

El organismo también dejó constancia de que, pese a presentaciones realizadas por ambas compañías, no existieron impugnaciones formales en los términos previstos por el pliego licitatorio, debido a la ausencia de las garantías exigidas para ese procedimiento administrativo.

Más detalles

En ese marco, la Comisión Evaluadora ratificó las calificaciones otorgadas y mantuvo el orden de mérito de las ofertas precalificadas.

La apertura del Sobre N°3, correspondiente a las propuestas económicas, se realizará el martes 19 de mayo a las 13 a través del sistema CONTRAT.AR. Esa instancia tendrá un peso decisivo en la adjudicación final, ya que representa el 60% de la puntuación total del proceso.

Desde el sector privado destacaron el avance de la licitación y respaldaron el esquema impulsado por el Gobierno nacional. Entre las entidades que expresaron apoyo figuran la Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural Argentina, la Bolsa de Comercio de Rosario, Ciara, la Cámara Naviera Argentina y cámaras portuarias y marítimas.

El futuro contrato de concesión de la Hidrovía prevé inversiones superiores a los 10.000 millones de dólares para mejorar la competitividad logística y reducir costos operativos del comercio exterior argentino.

Hidrovía Paraná-Paraguay gobierno nacional Sobres
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