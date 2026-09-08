Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día

Harlem Festival se realizará el sábado 10 y domingo 11 de octubre en la Estación Belgrano de Santa Fe, con más de 30 artistas y tres escenarios

El Harlem Festival 2026 se realizará el sábado 10 y domingo 11 de octubre en la Estación Belgrano de Santa Fe. Más de 30 artistas, tres escenarios y distintas experiencias formarán parte de una nueva edición del festival.

La cuenta regresiva ya comenzó para una nueva edición del Harlem Festival . El encuentro, que se consolidó como uno de los eventos musicales más convocantes de la región, habilitó la Etapa General 3 , la última instancia de venta de entradas para el fin de semana largo de octubre.

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Además, comenzaron a venderse las entradas por día, una alternativa para quienes deseen participar de una de las dos jornadas del festival.

La programación contará con más de 30 artistas, distribuidos en tres escenarios que funcionarán en simultáneo durante ambas jornadas. A la propuesta musical se sumarán diferentes experiencias que buscarán ampliar el recorrido del público dentro del predio.

Entre ellas estará El Galpón, un espacio con DJs en vivo, además de un espectáculo de motocross, activaciones de marcas con juegos y un completo patio gastronómico.

A lo largo de sus ocho ediciones, Harlem Festival logró construir una identidad propia dentro del circuito de grandes eventos musicales del país. Desde su nacimiento en 2018, la propuesta convocó a miles de jóvenes, grupos de amigos y familias, y se convirtió también en un importante movimiento para la actividad cultural, turística y comercial de la región.

El festival tuvo entre sus escenarios a artistas como Babasónicos, Wos, Duki, Airbag, Trueno, Nicki Nicole, Cazzu, Emilia, Miranda!, Dillom, Ciro y Los Persas, No Te Va Gustar, Las Pastillas del Abuelo y Ca7riel y Paco Amoroso, entre muchas otras figuras.

Con cada edición, el encuentro también genera movimiento en la hotelería, el comercio y el turismo del corredor Santa Fe-Paraná, con visitantes que llegan desde diferentes puntos del país para vivir dos jornadas atravesadas por la música y las experiencias compartidas.

Entradas

Los abonos y pases por día ya se encuentran disponibles a través de la web oficial del festival.

Las opciones de compra incluyen:

3 cuotas sin interés con todas las tarjetas de crédito de cualquier banco.

con todas las tarjetas de crédito de cualquier banco. 6 cuotas sin interés con tarjetas VISA del Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos.

con tarjetas VISA del Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos. Compra en efectivo sin service charge en Tienda Unión, en Santa Fe, y Terco Tour, en Paraná.

Toda la información sobre las entradas, el lineup y las novedades de la edición 2026 puede consultarse en Harlem Festival y en las redes oficiales de Harlem Festival en Instagram.