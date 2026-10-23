Emanuel Noir cantará el Himno de su ciudad natal en el homenaje a Urquiza

Emanuel Noir participará este domingo del desfile cívico-militar en su ciudad natal, en una jornada que reunirá a bandas militares, instituciones y vecinos.

Emanuel Noir, líder de Ke Personajes, cantará el Himno de Concepción del Uruguay este domingo 25 de octubre, durante el desfile cívico-militar en homenaje al general Justo José de Urquiza. La ceremonia comenzará a las 10:00hs en la plaza Ramírez y reunirá a bandas musicales, instituciones y vecinos de la ciudad entrerriana.

La participación del cantante entrerriano aportará un componente musical a una jornada atravesada por la historia y la identidad local. Según informaron medios de la provincia, Noir interpretará la composición junto al Coro Estable Municipal y músicos de las bandas que formarán parte del acto. La propuesta busca recuperar una versión histórica de la obra que identifica a la ciudad.

Un himno ligado a la historia de la ciudad

El Himno de Concepción del Uruguay fue estrenado el 25 de junio de 1983 por los Hermanos Cuestas, junto al Coro Estable Municipal, que en ese momento estaba dirigido por Juan Lacava. La interpretación original se realizó en el marco de las celebraciones por el bicentenario de la ciudad y quedó vinculada a la memoria cultural de los uruguayenses.

La presentación prevista para este domingo busca recuperar aquella experiencia musical, con la participación de Emanuel Noir en una nueva interpretación de la composición. Lacava continúa al frente del Coro Estable Municipal, una institución con una trayectoria importante en la vida cultural de Concepción del Uruguay.

La elección del himno como parte de la ceremonia también pone el acento en el patrimonio musical local. En ese contexto, la presencia del vocalista de Ke Personajes sumará la participación de una figura de alcance nacional a una celebración que tiene como eje la historia de la ciudad y su vínculo con los acontecimientos que marcaron la organización del país.

Granaderos, Patricios y cinco bandas de música

El desfile cívico-militar se realizará desde las 10:00hs en plaza Ramírez y contará con la participación del Regimiento de Granaderos a Caballo y su Fanfarria Militar Alto Perú, además del Regimiento de Infantería 1 Patricios y su banda Tambor de Tacuarí.

También está prevista la presencia de representantes del Ejército Argentino, fuerzas de seguridad, veteranos de la Guerra de Malvinas, instituciones civiles, organizaciones deportivas y culturales y establecimientos educativos de distintos niveles del departamento Uruguay.

Concepción del Uruguay homenajeará a Urquiza con un gran desfile de Granaderos y Patricios.

Uno de los aspectos destacados será la participación conjunta de cinco bandas de música. Además de las agrupaciones de Granaderos y Patricios, estarán la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos, la Banda Militar del Regimiento de Caballería de Tanques 6 Blandengues, de Concordia, y la Banda de Música del Batallón de Ingenieros Blindado II, de Concepción del Uruguay.

Las formaciones interpretarán el Himno Nacional Argentino, la Marcha de Entre Ríos, la Marcha de San Lorenzo y el Himno de Concepción del Uruguay. La jornada combinará así expresiones musicales, representaciones institucionales y una convocatoria abierta a la comunidad.

Tres aniversarios que marcan la conmemoración

El homenaje a Urquiza se desarrolla en un año en el que coinciden tres fechas significativas para la historia local y nacional: los 225 años del nacimiento del general Justo José de Urquiza, los 200 años de la elevación de Concepción del Uruguay al rango de ciudad y los 175 años del Pronunciamiento de Urquiza, ocurrido el 1 de mayo de 1851.

La figura de Urquiza ocupa un lugar central en la historia argentina por su participación en el proceso de organización nacional y por haber sido el primer presidente constitucional del país, entre 1854 y 1860. Su trayectoria política y militar está estrechamente ligada a Entre Ríos y, en particular, a Concepción del Uruguay.

El desfile será el acto principal de una semana de propuestas culturales e históricas que incluye recorridos guiados por el casco histórico, conferencias y presentaciones artísticas. La programación busca acercar a vecinos y visitantes a los acontecimientos que marcaron la historia de la ciudad.

En ese marco, la participación de Emanuel Noir sumará una expresión contemporánea a una celebración centrada en la memoria colectiva. El cantante, nacido en Concepción del Uruguay, volverá a poner su voz al servicio de una composición representativa de su lugar de origen, en una jornada que reunirá música, historia y tradición entrerriana.