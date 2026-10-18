A 225 años de su natalicio, homenajearon a Urquiza en el lugar donde nació

El acto formó parte de la Semana Homenaje al General Justo José de Urquiza, que continuará durante los próximos días y culminará el domingo 25.

En el Talar de Urquiza, la Municipalidad de Concepción del Uruguay y distintas instituciones de la ciudad rindieron homenaje al primer presidente constitucional de los argentinos . El acto formó parte de la Semana Homenaje al General Justo José de Urquiza, que continuará durante los próximos días y culminará el domingo 25 con un desfile en plaza Ramírez.

En el mismo lugar donde nació hace 225 años, Justo José de Urquiza volvió a reunir este domingo a representantes de instituciones, autoridades, estudiantes, docentes y vecinos para recordar su figura y, al mismo tiempo, poner en valor el legado que dejó en la historia entrerriana y argentina.

La ceremonia se realizó en el denominado Talar de Urquiza, en el kilómetro 141 de la Autovía Artigas, donde un monolito recuerda el lugar de nacimiento del Organizador de la Nación. El sitio fue puesto en valor en 2019 por la Municipalidad de Concepción del Uruguay junto al Batallón de Ingenieros Blindados 2.

El acto fue encabezado por el presidente municipal, José Lauritto, y la viceintendenta, Rossana Sosa Zitto. Participaron también la diputada nacional Marianela Marclay, el senador Martín Oliva, representantes del Colegio del Uruguay, de su Asociación de Ex Alumnos y del Centro Cultural Urquiza, además de integrantes de instituciones históricas, estudiantes, docentes y vecinos.

Educación y futuro

Lorenzo Gatter, alumno de quinto grado de la Escuela N° 102 “Paula Albarracín de Sarmiento”, ubicada en esa zona del Arroyo Molino, fue el primero en tomar la palabra. Desde la mirada de un estudiante, vinculó la figura de Urquiza con uno de los aspectos centrales de su legado: la educación.

“Recordar a Urquiza es mucho más que recordar una fecha. Es volver la mirada hacia una época en la que nuestra patria buscaba organizarse, encontrar un rumbo y construir las instituciones que le permitieran convertirse en una nación”, expresó.

Sostuvo que el prócer entrerriano había comprendido que la construcción de una nación no dependía únicamente de las leyes y las instituciones, sino también de la formación de sus ciudadanos. Y dejó una reflexión especialmente dirigida a sus compañeros y a la comunidad educativa: “Que su memoria nos recuerde que cada aula es un espacio de constitución, que cada docente deja una huella y que cada estudiante representa una posibilidad de futuro”.

Tres fechas, una historia

A continuación, el presidente del Centro Cultural Urquiza, Fernando Martínez Uncal, propuso ampliar la mirada y vincular el aniversario del nacimiento del prócer con otros dos acontecimientos centrales para la historia local: el 175° aniversario del Pronunciamiento del 1° de Mayo de 1851 y los 200 años de la elevación de Concepción del Uruguay al rango de ciudad.

“Hoy Concepción del Uruguay reúne tres acontecimientos que, aunque separados por el tiempo, están profundamente unidos por un mismo hilo conductor: la construcción de la Argentina como nación organizada, constitucional y federal”, señaló.

Martínez Uncal ubicó al Pronunciamiento de 1851 como una decisión determinante. “La historia no se transforma solamente con declaraciones de principios. Se transforma cuando alguien está dispuesto a convertirlos en decisiones concretas”, sostuvo. Finalmente, llevó aquella historia al presente de la ciudad. “Nuestra ciudad no fue una espectadora de la historia argentina”, afirmó, sino “escenario de decisiones trascendentes, espacios de formación de generaciones y protagonista de acontecimientos que contribuyeron a definir el rumbo nacional”.

“Urquiza soñó un país más justo”

El cierre de las palabras alusivas estuvo a cargo del presidente municipal, José Lauritto, quien puso el acento en el valor de recuperar y mantener el lugar donde nació Urquiza. Recordó que hace 90 años otros uruguayenses habían planteado la necesidad de reconocer ese sitio y destacó el trabajo realizado en los últimos años para recuperar el espacio. Para el intendente, el sitio constituye un espacio de reconocimiento al “máximo prócer entrerriano” y una obra que pertenece a la comunidad. “Esto es obra de los uruguayenses, como lo soñó Urquiza”, sostuvo.

Lauritto reivindicó además la dimensión nacional de la figura del caudillo entrerriano y su papel en la organización constitucional. “Urquiza fue un caudillo más de la Argentina, parecía que podía hacer eso y no otra cosa que eso, y trascendió. Y trascendió porque fue capaz de darnos la Constitución que tanto nos costó lograr”, afirmó.

En esa línea, destacó la concepción federal que acompañó el proyecto político de Urquiza y recordó que el primer presidente constitucional fue entrerriano. “Así soñó Urquiza un país más justo”, expresó, para luego trasladar aquella aspiración al presente: “Ese es el llamado de la hora: recuperar la coexistencia armónica y pacífica de las provincias y la Nación de un modo más justo, el que todos los argentinos queremos, el que soñó Urquiza”.

Como parte de la ceremonia, además, se entregaron banderas históricas de flameo de la Confederación Argentina utilizadas por Urquiza durante la Batalla de Caseros. Los ejemplares fueron destinados al Colegio del Uruguay, su Asociación de Ex Alumnos y al Centro Cultural Urquiza.

Concepción del Uruguay homenajeará a Urquiza con un gran desfile de Granaderos y Patricios.

Continúa la Semana Homenaje

La Semana Homenaje al General Justo José de Urquiza comenzó el sábado con un “Concierto Homenaje” de la Orquesta Infanto Juvenil “Río de los Pájaros”, organizado por el Centro Cultural Urquiza y la Asociación de Ex Alumnos del Colegio del Uruguay.

Las actividades continuarán durante toda la semana:

Lunes 19, Martes 20 y jueves 22: recorridas guiadas para estudiantes y vecinos por el casco histórico, con visitas a museos y espacios vinculados con la vida y el legado de Urquiza. Los horarios serán a las 8.30, 10.30, 14.30 y 16.30.

Miércoles 21, a las 19.30: conferencia “Urquiza y la Constitución: el triunfo de la organización nacional”, a cargo del historiador Eduardo Lázzari y el profesor Orlando Busiello, en el salón de actos del Colegio del Uruguay.

Viernes 23, a las 19.30: presentación de la Escuela de Música “Celia Torrá”, en el centro de plaza Ramírez.

Sábado 24, a las 19: encuentro cultural “Homenaje a nuestros próceres”, a cargo de la Escuela de Danzas “El Cimarrón”, frente al Colegio del Uruguay.

Domingo 25, a las 10: gran desfile en plaza Ramírez, con la participación del Regimiento de Granaderos a Caballo, el Regimiento de Infantería 1 “Patricios” y su banda militar “Tambor de Tacuarí”, el Ejército Argentino, fuerzas de seguridad, instituciones civiles y establecimientos educativos de todos los niveles.

Así, a 225 años de su nacimiento, la ciudad que fue escenario de algunas de las decisiones que marcaron la organización constitucional del país volvió a encontrarse con la figura de Urquiza. Esta vez, en el mismo lugar donde comenzó su historia, pero con una mirada puesta también en el presente: en la educación, en las instituciones y en la responsabilidad de transformar aquella herencia en futuro.