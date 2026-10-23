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Salud mental: este viernes se presenta en Paraná el libro "¿Voy al psicólogo o tomo pastillas?"

El médico psiquiatra Fernando Fusaro es el autor de una obra que propone un debate sobre los criterios que orientan decisiones terapéuticas en salud mental

23 de octubre 2026 · 06:30hs
Fernando Fusaro

Fernando Fusaro, médico psiquiatra, presenta su libro "¿Voy al psicólogo o tomo pastillas?"

“¿Voy al psicólogo o tomo pastillas?”. La pregunta que da título al libro del médico psiquiatra Fernando Fusaro pone sobre la mesa uno de los dilemas frecuentes en salud mental: cómo determinar qué tratamiento necesita una persona que atraviesa una situación de sufrimiento emocional. La presentación del libro será hoy viernes 23 de octubre a las 19 en la librería Ateneo, ubicada en el Local 71 del Shopping Paso del Paraná, con entrada libre y gratuita. La actividad propone abrir una conversación sobre las decisiones en salud mental y la importancia de que cada tratamiento responda a las necesidades particulares de quien consulta.

Esta obra propone una mirada clínica, ética y médico-legal sobre una de las preguntas más frecuentes en salud mental: cuándo corresponde indicar psicoterapia, cuándo psicofarmacología, cuándo ambas y cuándo ninguna.

En su publicación, el especialista sostiene que esa decisión no debe depender de preferencias personales, sino de criterios clínicos que permitan fundamentar cada intervención. “La decisión está protocolizada”, afirmó Fusaro en diálogo con UNO, al explicar que la indicación de realizar psicoterapia, utilizar psicofármacos, combinar ambas alternativas, o no iniciar un tratamiento, debe responder a una evaluación profesional de cada caso.

Fernando Fusaro, médico psiquiatra, presenta su libro

Fernando Fusaro, médico psiquiatra, presenta su libro "¿Voy al psicólogo o tomo pastillas?"

Orientación profesional

Para ilustrar su postura, recurrió a un ejemplo concreto: “Si vos tenés una apendicitis aguda, tu participación como paciente en la decisión de operar o no operar prácticamente queda anulada”. Con esa comparación, buscó explicar que así como existen procedimientos establecidos para determinadas afecciones físicas, las decisiones terapéuticas en salud mental también deben tener fundamentos claros.

El psiquiatra aclaró que esto no significa desconocer los derechos del paciente, sino comprender la responsabilidad que asume el profesional al indicar una conducta. “Si las cosas salen mal, yo como profesional debo ir para atrás en los pasos que hice y poder defender mi acto médico”, sostuvo.

En ese sentido, advirtió que la existencia de distintas alternativas de tratamiento no implica que la elección pueda quedar librada exclusivamente a las preferencias individuales. La indicación debe estar fundamentada y documentada, con información y consentimiento del paciente.

Consultar a tiempo

Ante la consulta de UNO por la dificultad que muchas personas encuentran para reconocer cuándo necesitan atención en salud mental, el especialista sostuvo que a diferencia de otras afecciones que presentan síntomas físicos evidentes, el malestar emocional puede ser más difícil de identificar y no siempre conduce rápidamente a una consulta, aunque remarcó: “El dolor psíquico existe también. En este sentido, señaló que en ocasiones puede ser incluso más intenso que el dolor físico. Sin embargo, destacó que las personas no tienen por qué saber por sí mismas si necesitan psicoterapia, medicación o ambas: esa orientación debe surgir de una evaluación profesional.

Fusaro también subrayó la importancia de que los médicos generalistas y de atención primaria cuenten con herramientas para reconocer problemas de salud mental, iniciar los tratamientos correspondientes dentro de sus competencias y derivar a un psiquiatra cuando sea necesario.

La automedicación y la búsqueda de soluciones rápidas frente a la tristeza o la ansiedad forman parte de las situaciones que vuelven necesario este debate. Para el autor del libro, la información y la educación médica de la población son fundamentales para facilitar el acceso oportuno a la atención. “Es muy importante la educación médica que tenga el público”, afirmó. Y agregó que, así como las personas incorporan conocimientos básicos para reconocer una fiebre o saber cuándo consultar al pediatra, también necesitan herramientas para identificar cuándo una situación vinculada con la salud mental requiere atención.

Destinatarios de este libro

Por último, Fusaro explicó que el libro está dirigido tanto a profesionales de distintas especialidades como a lectores sin formación médica. Por eso, eligió un lenguaje accesible para abordar un tema que suele generar dudas incluso dentro del ámbito sanitario.

Además de su trayectoria profesional y docente, el psiquiatra impulsa en Instagram @medianeraenjuicio, un espacio de comunicación en Instagram dedicado al intercambio y la discusión de temas controvertidos, con una valiosa mirada ante cuestiones que contribuyen a la salud mental.

Salud mental Paraná Psicólogo psiquiatra
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