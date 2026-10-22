El recuerdo del paso de Juan Manuel Fangio por Paraná llega al teatro

La cartelera teatral de la capital entrerriana sumará una nueva producción local que toma como disparador un hito deportivo acontecido en 1950: la histórica presencia y carrera del quíntuple campeón mundial de Fórmula 1, Juan Manuel Fangio, en el circuito del Parque Urquiza de Paraná.

Pieza de acto único

Con dramaturgia de Carlos Saboldelli y dirección general de Marcelo Amorosi, ¿Ya Pasó Fangio? propone una profunda reflexión sobre los afectos, los miedos, la soledad y los desencuentros generacionales. Concebida como una pieza de acto único con 50 minutos de duración, la historia sitúa a un abuelo memorioso y olvidadizo compartiendo el banco de una plaza con su nieto, entrelazando la nostalgia del recuerdo automovilístico con el lenguaje y las dinámicas de los jóvenes en la actualidad.

La obra está protagonizada por el periodista Emilio Ruberto, quien tras haber integrado el año pasado la propuesta ¿Sos vos, Gardel? ratifica su continuidad en la actuación. En diálogo con La Mañana de la Radio (La Red Paraná 88.7) Ruberto destacó la intensa preparación, la memoria y la adrenalina que exige el escenario teatral a diferencia de la labor en vivo en los medios de comunicación.

En relación con la propuesta dramática y su papel sobre el escenario, Emilio Ruberto explicó que la obra utiliza la emblemática carrera de 1950 como hilo conductor: "Esa excusa histórica es parte central de este texto de Carlos Saboldeli, donde a mí me toca ser un viejo memorioso y a la vez olvidadizo junto a su nieto, recordando esa presencia de Fangio en Paraná y conviviendo con su nieto". Asimismo, al referirse al cruce generacional entre los protagonistas, señaló: "Ese abuelo vive con recuerdos que lo alimentan cada día, pero también vive en el presente con un nieto al que le gusta hablar como dialogan los chicos hoy", caracterizando a la puesta como "una pieza de una ternura y una emotividad muy grande" enfocada en las relaciones humanas y familiares.

En cuanto a su vivencia personal y la exigencia de interpretar un personaje en vivo, el periodista comparó el teatro con su trayectoria en los medios: "Como hombre de los medios de comunicación que durante muchos años he estado frente a una cámara en vivo, esta es una adrenalina diferente que te exige de una manera mucho más intensa, con mucha más preparación".

El recuerdo del paso de Juan Manuel Fangio por Paraná llega al teatro

Ruberto confesó además que actuar "siempre fue como una deuda pendiente en mi vida" y sintetizó la vivencia con la que se encontrará la audiencia en el estreno: "Se van a encontrar con un chico y un hombre mayor como tantas personas que uno puede encontrar caminando por la vereda o recorriendo una plaza de Paraná charlando, acompañándose y recordando aquella histórica presencia", expresó.

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Ficha técnica y datos de las funciones

Fechas y horarios: Sábado 7 de noviembre a las 21:00 horas y domingo 8 de noviembre a las 20:30 horas.

Lugar: Casa Boulevard (Sala Metamorfosis).

Entradas: General a $15.000 y anticipadas a $12.000.

Reservas: Disponibles a través de las líneas telefónicas (343) 5128710 y 343 5190541