Llegaron tres ejemplares de muitú a Entre Ríos para su conservación

Los ejemplares de muitú serán parte de un proyecto de conservación y reproducción de esta especie, considerada una de las más amenazadas de Argentina

Los ejemplares de muitú serán parte de un proyecto de conservación y reproducción de esta especie, considerada una de las más amenazadas de Argentina

Tres ejemplares de muitú llegaron a Entre Ríos para incorporarse a un proyecto de conservación y reproducción de esta especie, considerada una de las aves más amenazadas de Argentina. Los animales fueron recibidos en el Refugio de Fauna Silvestre Parque Pericos , ubicado en el departamento Uruguay, donde se buscará avanzar en la formación de parejas reproductoras.

Se trata de tres aves jóvenes nacidas bajo cuidado humano, una condición que facilita su manejo y adaptación a las instalaciones del establecimiento. Su incorporación representa el primer ingreso de ejemplares de esta especie a la provincia en el marco de una iniciativa de conservación.

El responsable técnico de Parque Pericos, Mateo Vásquez, informó que con este nuevo proyecto el refugio ya participa en cinco iniciativas de conservación desarrolladas junto con distintas instituciones del país. El objetivo es contribuir a la recuperación de especies silvestres que enfrentan riesgos de desaparición.

¿Qué es un muitú?

Cabe recordar que el muitú (Crax fasciolata) es el ave galliforme más grande de Argentina y pertenece a la familia de los crácidos, grupo que también incluye a las pavas de monte. Su distribución natural comprende bosques y selvas del noreste argentino, el este de Bolivia, el centro de Brasil y Paraguay.

Esta especie cumple una función importante para el equilibrio de los ecosistemas, ya que su alimentación contribuye a la dispersión de semillas y favorece la regeneración de la vegetación en los ambientes donde habita.

Sin embargo, sus poblaciones disminuyeron debido a distintas amenazas, principalmente la caza furtiva y la degradación de los ambientes naturales. A nivel global, el muitú está clasificado como vulnerable, mientras que en Argentina se encuentra en peligro de extinción y subsiste en poblaciones muy reducidas en sectores del este de Chaco y Formosa.

Desde el refugio explicaron que la llegada de los tres ejemplares constituye una primera etapa del proyecto. En paralelo, se realizaron gestiones para incorporar otras aves provenientes de diferentes provincias, con el propósito de conformar parejas reproductoras y favorecer el nacimiento de nuevos individuos.