Julieta Prandi rompió el silencio tras su separación de Emanuel Ortega

Luego de 27 días de su casamiento, Julieta Prandi aclaró versiones sobre su relación con Emanuel Ortega

En diálogo con el programa LAM, de América TV, Prandi contó que necesitó tomarse unos días para procesar lo ocurrido y reencontrarse consigo misma. El viaje a Brasil estaba previsto originalmente como parte de la luna de miel que iba a compartir con el músico, pero finalmente lo realizó acompañada por un amigo y luego permaneció unos días sola.

“Estoy triste”, expresó al referirse al momento personal que atraviesa. También explicó que no esperaba que la relación terminara de esa manera y que la decisión de separarse fue consecuencia de una situación que, según sus palabras, ninguno de los dos había previsto.

La modelo recordó que se había casado enamorada y cuestionó la repercusión que tuvo el anuncio de la ruptura. “Uno no se casa para separarse al mes, eso está claro”, sostuvo, al explicar por qué decidió comunicar públicamente el final de la relación.

Prandi también destacó que durante los seis años que compartieron hubo amor, respeto y acompañamiento mutuo. “Fue una relación hermosa, lo amé mucho, lo respeté y lo cuidé, y viceversa”, afirmó.

Sin embargo, dejó en claro que, al menos desde su perspectiva, la separación no tiene marcha atrás. “Me quedó claro que buscamos y que queremos cosas diferentes”, señaló, al explicar qué conclusión sacó de lo sucedido.

Diferentes versiones

Después de que se conociera la ruptura, circularon distintas versiones sobre los motivos que habrían llevado a la pareja a tomar caminos separados. Entre ellas aparecieron especulaciones que involucraron a la escritora Mariana Marx y a la cantante y modelo Josefina Lynch.

Consultada por estas versiones, Prandi negó que Marx hubiera tenido un papel determinante en la separación y aseguró que no había tenido ningún enfrentamiento con ella. En cambio, al referirse a Lynch, comentó que se enteró por sus propias declaraciones de que había permanecido tres días en el estudio de Ortega, cuando ella creía que había estado solamente uno.

No obstante, la modelo no confirmó públicamente una infidelidad ni presentó ese episodio como una explicación definitiva de la ruptura.

También rechazó las versiones que describían como tóxicos los acuerdos que mantenía con el músico. Según explicó, entre ambos existía un compromiso relacionado con la sinceridad y la confianza.

“Lo único que teníamos como acuerdo tiene que ver con la honestidad, con no ocultar ni mentir nunca”, manifestó. Y agregó que nunca se habían prohibido cosas mutuamente.

Prandi explicó que decidió anunciar la separación para evitar que la noticia se conociera a través de terceros. Además, señaló que todavía tenía conversaciones pendientes con Ortega, dado que habían compartido una vida en común durante varios años.

Pese al final de la pareja, expresó que conserva el cariño por el músico, sus hijos y su familia. También manifestó su intención de atravesar el duelo en tranquilidad y sin profundizar públicamente en los detalles de la ruptura.

La postura de Emanuel Ortega

El cantante también se había referido al final de la relación y expresó su tristeza por lo ocurrido. Manifestó su malestar por la exposición mediática y pidió que no se involucrara a otras personas en las especulaciones.

La separación se anunció el 12 de octubre, a través de un comunicado publicado por Prandi en sus redes sociales. En ese mensaje, la modelo explicó que había decidido dar un paso al costado después de seis años de historia compartida y pidió respeto por la intimidad de ambos.

La pareja había celebrado su casamiento civil el 15 de septiembre en San Isidro. La ruptura, conocida menos de un mes después, generó repercusión por la cercanía entre ambos acontecimientos y por las distintas versiones que surgieron alrededor del vínculo.