Martín Fierro de Radio 2026: María O'Donnell ganó el Oro y se conocieron todos los ganadores

Los Martín Fierro de Radio 2026 premiaron a las principales figuras y programas de la radio argentina. María O’Donnell se llevó el Oro.

La radio argentina celebró una nueva edición de los Martín Fierro de Radio 2026, con una ceremonia en el Goldencenter de Parque Norte, en Buenos Aires. Con la conducción de Luis Novaresio y Luciana Rubinska, APTRA reconoció a los programas y profesionales que se destacaron durante 2025 en las emisoras de AM y FM.

Uno de los momentos centrales de la gala llegó pasada la medianoche, cuando se anunció que María O’Donnell era la ganadora del Martín Fierro de Oro. La periodista y escritora, conductora de De acá en más por Urbana Play, recibió el máximo reconocimiento de manos de Marcelo Palacios, ganador de la edición anterior.

Luis Ventura defendió la vigencia de la radio

Durante su discurso, el presidente de APTRA, Luis Ventura, reivindicó la identidad de la radio y recordó las críticas que recibió la decisión de separar sus premios de los de televisión. “¿Quién dijo que la radio estaba muerta? ¡Tenemos vida! ¡Aguante la radio!”, expresó ante los invitados, en uno de los momentos más celebrados de la ceremonia.

Todos los ganadores de los Martín Fierro de Radio 2026

La ceremonia incluyó premios para distintas áreas de la actividad radial, desde la conducción y el periodismo hasta el deporte, el entretenimiento y la producción. Estos fueron los ganadores de cada categoría:

Martín Fierro de Oro: María O’Donnell.

En conducción masculina, el premio fue para Paulo Vilouta, por Vilouta 910 (Radio La Red), mientras que en conducción femenina ganó María Isabel Sánchez, por Encendidos en la tarde (Radio Mitre). En la categoría de interés general en FM, se impuso Coworking, con Nacho Otero (Radio Delta).

Eduardo Feinmann fue distinguido por su labor periodística masculina en Alguien tiene que decirlo (Radio Mitre), y Pan y circo, con Jonatan Viale (Radio Rivadavia), ganó como programa periodístico vespertino diario en AM. Hugo Alconada Mon recibió el premio a columnista policial/judicial por su participación en De acá en más (Urbana Play), mientras que Federico Bulos fue reconocido por su labor periodística deportiva en Fútbol Continental (Radio Continental).

María O’Donnell también obtuvo el premio a la labor periodística femenina por De acá en más. En musicalización, el galardón quedó en manos de Delta Music Team (FM Delta), y El Rotativo del Aire (Radio Rivadavia) ganó en servicio informativo. Por su parte, El amor es más fuerte, con Nancy Pazos (Radio 10), fue elegido como programa de interés general en AM, y Contragolpe, con Facundo Pedrini, Tomás Trapé y Mauricio Vera (Radio Con Vos), se impuso como programa semanal en FM.

En la categoría de programa nocturno ganó Acá hay buen fútbol (Radio La Red), mientras que Después de todo, con Gustavo Campana (AM 750), fue distinguido como programa cultural/educativo. Sebastián Bresler (Radio Mitre) obtuvo el premio a la labor en locución masculina y Noelia Barral Grigera, por ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio Con Vos), fue reconocida como columnista política. En tanto, Willy Kohan (Radio Rivadavia) ganó como columnista económico.

Entre los ciclos deportivos, el premio fue para Súper Mitre Deportivo, con Gabriel Anello (Radio Mitre). Aspen Club (Aspen 102.3) se impuso como programa musical en FM, mientras que RPM (Rolando por la mañana), con Rolando Graña (Radio Splendid), ganó como programa periodístico matutino diario en AM. En la categoría de programa semanal en AM, el reconocimiento fue para Marca de Radio, con Eduardo Aliverti (Radio La Red).

En el rubro agropecuario, ganó La hora del campo, con Alejandro Cánepa (Radio Continental). Gigi Ribaloff (Mucha Radio) fue distinguida por su labor en locución femenina, y ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, con Ernesto Tenembaum (Radio Con Vos), se llevó el premio a programa periodístico matutino diario en FM. Por su parte, Vuelta y media, con Sebastián Wainraich (Urbana Play), ganó como programa periodístico vespertino diario en FM.

Mercedes Ninci fue reconocida como movilera por Mitre Informa Primero (Radio Mitre), mientras que La trama celeste, con Alfredo Rosso (AM 750), se impuso como programa musical en AM. Marcela Tauro ganó como columnista de espectáculos por su trabajo en No está todo dicho y El club del Moro (La 100). Finalmente, Gabriel Marsili (Los 40) fue premiado por su labor en operación, Pachu Peña por su labor humorística en Re tarde (Pop Radio), Gabriel Anello como relator deportivo y Lucas Colautti por su labor en producción en Mañana Sylvestre (Radio 10).

María O’Donnell, la figura de la noche

Además de quedarse con el máximo galardón, O’Donnell fue reconocida en el rubro de labor periodística femenina por su trabajo en Urbana Play. Su distinción coronó una ceremonia que puso en primer plano el aporte de las distintas voces y equipos que forman parte de la radiofonía nacional.

La gala también destacó a figuras de Radio Mitre, Radio La Red, Radio Rivadavia, Radio 10, Radio Con Vos y Urbana Play, entre otras emisoras. Los premios abarcaron desde los ciclos informativos y de actualidad hasta las propuestas musicales, culturales y deportivas que integran la programación radial argentina.