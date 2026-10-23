Federico Moura cumpliría 75 años

Federico Moura, líder de Virus, nació el mismo día que Charly García. El músico platense convirtió instaló el concepto de glam rock en la escena nacional

Federico Moura, líder de Virus, nació el mismo día que Charly García. El músico platense convirtió instaló el concepto de glam rock en la escena nacional

Federico Moura, líder de Virus, nació el mismo día que Charly García. El músico platense convirtió instaló el concepto de glam rock en la escena nacional

Federico Moura, líder de Virus, nació el mismo día que Charly García. El músico platense convirtió instaló el concepto de glam rock en la escena nacional

Federico Moura, líder de Virus, nació el mismo día que Charly García. El músico platense convirtió instaló el concepto de glam rock en la escena nacional

Charly García y Federico Moura llegaron al mundo el 23 de octubre de 1951, dos artistas que, desde caminos diferentes, terminarían transformando el rock argentino.

Este viernes, mientras buena parte del país celebra los 75 años de Charly, La Plata recuerda al líder de Virus, el músico que convirtió la provocación, la elegancia y la modernidad en una marca de época.

Federico José Moura murió el 21 de diciembre de 1988, cuando tenía apenas 37 años. Su trayectoria quedó interrumpida en plena madurez creativa, pero las canciones que grabó con Virus sobrevivieron a su ausencia y siguieron conquistando generaciones.

A casi cuatro décadas de su muerte, su figura conserva algo que no se consigue con la popularidad: la capacidad de haber cambiado la manera de hacer, escuchar y pensar el rock.

La historia de Moura está profundamente ligada a La Plata. Allí cursó sus estudios, asistió al Colegio Nacional, practicó rugby y comenzó a desarrollar una curiosidad artística que excedía largamente la música. También estudió Arquitectura en la UNLP, y se interesó por la moda, el diseño, el cine y las expresiones culturales que circulaban fuera de los circuitos tradicionales.

Las biografías difieren sobre el lugar exacto de su nacimiento: algunas lo sitúan en La Plata y otras en Berisso, donde, según el testimonio de su madre, nació en el hospital local. Su identidad artística, en cambio, quedó indisolublemente asociada a la capital bonaerense.

Antes de convertirse en cantante hiper famoso, Federico integró grupos juveniles como Dulcemembriyo. Después de viajar y entrar en contacto con otras escenas culturales, se sumó al proyecto musical de sus hermanos Julio y Marcelo Moura. La formación terminaría convirtiéndose en Virus, una banda que irrumpió a comienzos de los años 80 con una propuesta que incomodó a quienes esperaban que el rock argentino repitiera las fórmulas conocidas.

El primer disco, Wadu-Wadu, apareció en 1981. Con canciones breves, sintetizadores, ritmos bailables, ironía y una puesta en escena cuidadosamente diseñada, Virus proponía otra manera de entender el género. No se trataba solamente de incorporar sonidos nuevos: también cambiaban la ropa, los movimientos, la relación con el público y la idea misma de qué podía ser una estrella de rock.

Rockero Glam

En una escena todavía marcada por el rock de guitarras, las grandes gestas musicales y los códigos masculinos tradicionales, Moura apostó por ambigüedad, humor y hedonismo. Virus cantaba sobre el deseo, la intimidad y el cuerpo sin recurrir a solemnidades. La banda quería hacer bailar, pero también discutir los límites culturales de su tiempo.

La respuesta inicial fue, a veces, poco amable. Hubo críticas, algún cierto desconcierto y bastante resistencia frente a una estética que muchos consideraban frívola o superficial. Sin embargo, esa aparente liviandad escondía una decisión artística profunda: el rock también podía ser sofisticado, sensual, irónico y radicalmente moderno.

La sociedad argentina atravesaba los últimos años de la dictadura y el regreso de la democracia. En ese escenario, la libertad podía expresarse de muchas maneras, y Virus encontró una propia. Canciones como Soy moderno, No fumo, Imágenes paganas, Pronta entrega, Una luna de miel en la mano y Sin disfraz construyeron un repertorio que todavía identifica a la banda.

La colaboración con el escritor y artista Roberto Jacoby fue central para desarrollar ese universo de letras abiertas a distintas interpretaciones. Moura también entendió que el espectáculo no terminaba en el sonido, también estaba el “Glam”: la imagen, las luces, el vestuario y la puesta escénica eran parte de una misma obra.

El vínculo con Charly

La coincidencia de cumpleaños no fue el único punto de contacto entre Moura y García. Ambos compartieron una época de transformación musical y cultural, aunque con lenguajes propios. En 1985, Charly se encontró con Virus en el festival Chateau Rock, en Córdoba, donde compartieron escenario para interpretar Carolina.

Federico también tuvo un papel importante en la historia de otra banda fundamental: produjo el álbum debut de Soda Stereo, publicado en 1984. Su aporte iba más allá de cantar o componer. Tenía oído para detectar búsquedas nuevas y una sensibilidad para conectar músicos con otros universos estéticos.

En 1987, Virus publicó Superficies de placer, uno de sus trabajos más refinados. Pero la enfermedad ya condicionaba la vida del cantante platense. Después de su último concierto, en mayo de 1988, Moura se alejó de los escenarios y de la exposición pública. Murió el 21 de diciembre de ese año, como consecuencia de complicaciones vinculadas al VIH.

Su muerte temprana contribuyó a convertirlo en una figura mítica, aunque reducir su legado a la tragedia sería injusto. Federico Moura quedó en la memoria, pero no solamente porque murió joven: quedó porque se animó a hacer algo distinto cuando todavía quizás no todos estaban preparados para escucharlo.

Este 23 de octubre, mientras Charly García recibe homenajes por sus 75 años, la fecha invita también a recuperar la historia de aquel artista ligado a La Plata que desafió prejuicios, amplió los límites del rock y dejó canciones capaces de atravesar el tiempo. Una efeméride compartida que permite recordar que la capital bonaerense siempre aportó decenas de artistas, y aquí, una de las voces más singulares de la música argentina.

Infocielo/Adrián Belinche