Uno Entre Rios | La Provincia | Puerto Yeruá

Renunció el intendente de Puerto Yeruá

Daniel Benítez presentó formalmente su renuncia indeclinable como presidente municipal de Puerto Yeruá, con efecto a partir del 31 de octubre.

23 de octubre 2026 · 10:06hs
Renunció el intendente de Puerto Yeruá

El intendente de Puerto Yeruá (departamento Concordia), Daniel Benítez, presentó el 20 de octubre una nota dirigida a la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Liliana Sgüerzo, comunicando su renuncia “formal y voluntaria” al cargo. En el escrito solicitó al cuerpo deliberativo que acepte la dimisión, que tendrá vigencia desde el 31 de octubre.

En el documento, Benítez -quien iba por su segundo mandato- señaló que la decisión responde a razones estrictamente personales, familiares y de salud, que le impedirían continuar cumpliendo plenamente sus funciones. Además, agradeció el acompañamiento de los integrantes del Concejo Deliberante, funcionarios, trabajadores municipales y vecinos durante sus años al frente del municipio.

Es el segundo intendente de la provincia que deja su cargo en este mes. A principios de octubre lo hizo el intendente de Aldea María Luisa, Luis Pablo Schonfeld. También esgrimió cuestiones de salud.

LEER MÁS: Por cuestiones de salud, renunció el intendente de Aldea María Luisa

Quién lo sucederá

Una vez producida la vacancia, la conducción municipal corresponderá a Liliana Sgüerzo, actual viceintendenta y presidenta del Concejo Deliberante. La Ley Orgánica de Municipios de Entre Ríos número 10.027 establece que, ante la acefalía del presidente municipal, el vicepresidente debe completar el período constitucional y dejar simultáneamente la presidencia del Concejo.

Puerto Yeruá Intendente
Noticias relacionadas
Entre Ríos: el viernes seguirá inestable y el sábado llegará un descenso de temperatura.

Entre Ríos: el viernes seguirá inestable y el sábado llegará un descenso de temperatura

Polémica en Pueblo Brugo por el pedido para cerrar un basural.

Polémica en Pueblo Brugo por el pedido para cerrar un basural

Agmer exigió discutir seriamente una significativa recomposición salarial.

Agmer exigió discutir seriamente una significativa recomposición salarial

La Municipalidad de Paraná refuerza la preparación comunitaria ante el fenómeno de El Niño. 

Fenómeno El Niño: la Municipalidad de Paraná refuerza la preparación comunitaria

Ver comentarios

Lo último

Renunció el intendente de Puerto Yeruá

Renunció el intendente de Puerto Yeruá

PASO e internas del PJ: Kicillof, Máximo Kirchner, Massa y gobernadores

PASO e internas del PJ: Kicillof, Máximo Kirchner, Massa y gobernadores

Llegaron tres ejemplares de muitú a Entre Ríos para su conservación

Llegaron tres ejemplares de muitú a Entre Ríos para su conservación

Ultimo Momento
Renunció el intendente de Puerto Yeruá

Renunció el intendente de Puerto Yeruá

PASO e internas del PJ: Kicillof, Máximo Kirchner, Massa y gobernadores

PASO e internas del PJ: Kicillof, Máximo Kirchner, Massa y gobernadores

Llegaron tres ejemplares de muitú a Entre Ríos para su conservación

Llegaron tres ejemplares de muitú a Entre Ríos para su conservación

Facundo Hernández: De a poquito voy cumpliendo sueños

Facundo Hernández: "De a poquito voy cumpliendo sueños"

Revocan sobreseimientos en un caso en el que una mujer fue denunciada por vender a su hija

Revocan sobreseimientos en un caso en el que una mujer fue denunciada por vender a su hija

Policiales
Revocan sobreseimientos en un caso en el que una mujer fue denunciada por vender a su hija

Revocan sobreseimientos en un caso en el que una mujer fue denunciada por vender a su hija

Una joven denunció que sufrió acoso callejero en pleno centro de Paraná

Una joven denunció que sufrió acoso callejero en pleno centro de Paraná

Paraná: cuatro detenidos y 263 envoltorios de cocaína secuestrados en tres allanamientos

Paraná: cuatro detenidos y 263 envoltorios de cocaína secuestrados en tres allanamientos

Camionero intentó esquivar un ciervo y despistó en la Autovía 14

Camionero intentó esquivar un ciervo y despistó en la Autovía 14

María Grande: violó perimetral, amenazó a su ex y terminó con un disparo policial

María Grande: violó perimetral, amenazó a su ex y terminó con un disparo policial

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Renunció el intendente de Puerto Yeruá

Renunció el intendente de Puerto Yeruá

Llegaron tres ejemplares de muitú a Entre Ríos para su conservación

Llegaron tres ejemplares de muitú a Entre Ríos para su conservación

Salud mental: este viernes se presenta en Paraná el libro ¿Voy al psicólogo o tomo pastillas?

Salud mental: este viernes se presenta en Paraná el libro "¿Voy al psicólogo o tomo pastillas?"

Entre Ríos: el viernes seguirá inestable y el sábado llegará un descenso de temperatura

Entre Ríos: el viernes seguirá inestable y el sábado llegará un descenso de temperatura

Polémica en Pueblo Brugo por el pedido para cerrar un basural

Polémica en Pueblo Brugo por el pedido para cerrar un basural

Dejanos tu comentario