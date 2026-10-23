Renunció el intendente de Puerto Yeruá

Daniel Benítez presentó formalmente su renuncia indeclinable como presidente municipal de Puerto Yeruá, con efecto a partir del 31 de octubre.

El intendente de Puerto Yeruá (departamento Concordia), Daniel Benítez, presentó el 20 de octubre una nota dirigida a la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Liliana Sgüerzo, comunicando su renuncia “formal y voluntaria” al cargo. En el escrito solicitó al cuerpo deliberativo que acepte la dimisión, que tendrá vigencia desde el 31 de octubre.

En el documento, Benítez -quien iba por su segundo mandato- señaló que la decisión responde a razones estrictamente personales, familiares y de salud, que le impedirían continuar cumpliendo plenamente sus funciones. Además, agradeció el acompañamiento de los integrantes del Concejo Deliberante, funcionarios, trabajadores municipales y vecinos durante sus años al frente del municipio.

Es el segundo intendente de la provincia que deja su cargo en este mes. A principios de octubre lo hizo el intendente de Aldea María Luisa, Luis Pablo Schonfeld. También esgrimió cuestiones de salud.

Quién lo sucederá

Una vez producida la vacancia, la conducción municipal corresponderá a Liliana Sgüerzo, actual viceintendenta y presidenta del Concejo Deliberante. La Ley Orgánica de Municipios de Entre Ríos número 10.027 establece que, ante la acefalía del presidente municipal, el vicepresidente debe completar el período constitucional y dejar simultáneamente la presidencia del Concejo.