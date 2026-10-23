Situación hídrica de Entre Ríos: río Paraná en ascenso en varios puertos Este viernes se confirmó que se registra una familia autoevacuada en La Paz. En Entre Ríos hya 10 departamentos bajo alerta amarilla por lluvias y tormentas. 23 de octubre 2026 · 11:31hs

Foto Ilustrativa Este viernes se confirmó que se registra una familia autoevacuada en La Paz. En Entre Ríos hya 10 departamentos bajo alerta amarilla por lluvias y tormentas. Este viernes se confirmó que se registra una familia autoevacuada en La Paz. En Entre Ríos hya 10 departamentos bajo alerta amarilla por lluvias y tormentas.

El Gobierno de Entre Ríos continúa monitoreando la situación hídrica en todo el territorio provincial. Este viernes se confirmó que se registra una familia autoevacuada en La Paz. Asimismo, 10 departamentos de la provincia se encuentran bajo alerta amarilla por lluvias y tormentas de variada intensidad para la mañana y tarde de este viernes.

La Dirección Provincial de Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, emitió un nuevo informe de situación sobre el comportamiento de los cursos fluviales y la asistencia en las localidades ribereñas. Actualmente, el panorama general se mantiene controlado en los distintos departamentos.

Por otra parte, según las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname), dependiente del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir), rige un alerta amarilla para los departamentos de La Paz, Feliciano, Federación, Federal, Concordia, San Salvador, Villaguay, Nogoyá, Diamante y Paraná. Según se informó, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, granizo, ráfagas intensas de hasta 90 km/h y actividad eléctrica frecuente. Situación por localidad CONCORDIA Altura del río: 10.44 mts BAJA.

Altura de alerta: 11.00 mts.

Evacuación: 12.50 mts.

Cantidad de evacuados: 0. COLÓN Altura del río: 6.60 mts BAJA.

Altura de alerta: 7,10 mts.

Evacuación: 7.90 mts.

Cantidad de evacuados: 0. FEDERACIÓN Altura del río: 2.82 mts BAJA.

Altura de alerta: 3.90 mts.

Evacuación: 4.20 mts.

Cantidad de evacuados: 0. CONCEPCIÓN DEL URUGUAY Altura del río: 5.17 mts ALERTA BAJA.

Altura de alerta: 5.30 mts.

Evacuación: 6.30 mts.

Cantidad de evacuados: 0. GUALEGUAYCHÚ Gualeguaychú: 2.64 mts ESTACIONARIO.

Altura de alerta: 3.50 mts.

Altura de evacuación: 3.80 mts.

Cantidad de evacuados: 0.

Boca Gualeguaychú: 2.90 mts CRECE.

Altura de alerta: 2.54 mts.

Altura de evacuación: 3.10 mts. LA PAZ Altura del río: 5.47 mts CRECE.

Altura de alerta: 5.80 mts.

Altura de evacuación: 6.15 mts.

Cantidad de evacuados: 1 una familia autoevacuada. HERNANDARIAS Altura del río: 4.60 mts CRECE.

Altura de alerta: 5.50 mts.

Altura de evacuación: 6.00 mts.

Cantidad de evacuados: 0. PARANÁ Altura del río: 3.94 mts CRECE.

Altura de alerta: 4.70 mts.

Altura de evacuación: 5.00 mts.

Cantidad de evacuados: 0. DIAMANTE Altura del río: 4.30 mts CRECE.

Altura de alerta: 5.30 mts.

Altura de evacuación: 5.50 mts.

Cantidad de evacuados: 0. VICTORIA Altura del río: 3.81 mts CRECE.

Altura de alerta: 4.60 mts.

Altura de evacuación: 4.90 mts.

Cantidad de evacuados: 0. IBICUY Altura del río: 0.85 mts BAJA.

Altura de alerta: 2.00 mts.

Altura de evacuación: 2.30 mts.

Cantidad de evacuados: 0.