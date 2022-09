El trío Made in China conquista nuevos escenarios este mes

Asimismo, en octubre visitarán la ciudad de Diamante llevando su repertorio de clásicos a Mandela Bar.

De este modo, y debido a la reciente incorporación al grupo de la voz de Eli Argento, luego del paso de Karen Martínez, el grupo conquista nuevos espacios y busca afianzarse nuevamente.

Actualmente, Made in China está integrado por Matías Lencina, Christian Osuna y Eli Argento. En sus sonoridades se caracteriza por versionar clásicos rock pop de los años 80’s 90’s y hits contemporáneos (en inglés y en español).

No obstante su formación inicial se remonta cuatro años atrás, al 2019, aunque con más integrantes.

Sobre el grupo, el guitarrista y miembro fundador Matías Lencina, sostuvo: “El nombre fue surgiendo en tono de broma : casi todo lo que se ve o se compra en cualquier lugar es ‘Made in China’ y nos pareció divertido y que podía funcionar. No hay forma de que no lo veas y lo leas en todos lados. No tiene que ver tanto con la cultura china en sí o con su estética, aunque a veces nos gusta jugar un poco con eso. Con el correr del tiempo, nos convertimos en ‘los chinos’ o en ‘los made in’ y nuestros seguidores se identifican también con eso. Suena bien”.

En tanto, Osuna en cuanto a la música que realizan precisó: “Esto escuchamos siempre y es parte de nuestra vida. Todos llegamos a la música de diferentes maneras y coincidir a través de estas canciones hoy nos permite transmitirle a la gente lo mejor de una época”.

El debut ( del por entonces quinteto) fue en el escenario del ciclo cultural y gastronómico ‘Activá Verano’ en la tradicional feria de calles Salta y Nogoyá en febrero de 2020 y en marzo de ese mismo año se produjo la segunda presentación, esta vez en la localidad vecina de Oro Verde.

Con la llegada de la pandemia de Covid-19 a principios de 2020 la banda se vio obligada a suspender sus actividades y ante el panorama incierto sus integrantes decidieron poner en pausa el proyecto.

Made in China retomó sus ensayos en el mes de septiembre de 2020 y preparó su primera presentación bajo la ‘nueva normalidad’, en formato acústico (con Osuna, Lencina y Karen Martínez, en bajo, guitarra y voz, respectivamente) El show se concretó el 18 de diciembre de 2020 en un reconocido salón multieventos ‘La Muralla’ de Paraná.

Regreso

A lo largo de 2021, el trío realizó numerosos shows en bares, pubs y eventos privados tanto en Entre Ríos ( Paraná, Oro Verde, San Benito, Sauce Montrull, María Grande) como en la vecina Provincia de Santa Fe (ciudades de Santa Fe y Coronda), buscando consolidarse en el circuito under de la región.

A comienzos de 2022, Martínez, la cantante que los venía acompañando desde hace un tiempo con su carisma y ductilidad, comunicó su decisión de dar un paso al costado y retirarse del grupo, por lo que Osuna y Lencina comenzaron la búsqueda de nueva vocalista.

Es así que finalmente, en el mes de marzo se incorporó al proyecto Eli Argento, bailarina, cantante y música, estudiante de la Licenciatura en Canto Popular en la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).