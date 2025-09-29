El Teatro 3 de Febrero recibirá a los coros Gloriana y Varietales

El sábado 4 de octubre, en el Teatro 3 de Febrero de Paraná, se presentarán los coros Gloriana y Varietales

El sábado 4 de octubre a las 21, el Teatro 3 de Febrero de Paraná recibirá a los coros Gloriana y Varietales, quienes compartirán escenario en una noche donde las voces recorrerán distintos géneros y estilos musicales.

Gloriana y Varietales

Las entradas pueden adquirirse de manera online a través de la plataforma Ticketway, en sus puntos de venta físicos y en la boletería del teatro (25 de Junio 54), que abre de martes a viernes de 8 a 12 y de 18 a 20, y los sábados de 10 a 12 y de 18 a 20.