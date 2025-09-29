Uno Entre Rios | Escenario | Teatro 3 de Febrero

El Teatro 3 de Febrero recibirá a los coros Gloriana y Varietales

El sábado 4 de octubre, en el Teatro 3 de Febrero de Paraná, se presentarán los coros Gloriana y Varietales

29 de septiembre 2025 · 13:25hs
Coros Gloriana y Varietales

Coros Gloriana y Varietales

El sábado 4 de octubre a las 21, el Teatro 3 de Febrero de Paraná recibirá a los coros Gloriana y Varietales, quienes compartirán escenario en una noche donde las voces recorrerán distintos géneros y estilos musicales.

Gloriana y Varietales

Las entradas pueden adquirirse de manera online a través de la plataforma Ticketway, en sus puntos de venta físicos y en la boletería del teatro (25 de Junio 54), que abre de martes a viernes de 8 a 12 y de 18 a 20, y los sábados de 10 a 12 y de 18 a 20.

la musica de gustavo cerati se vive en vivo: crimen llega al teatro 3 de febrero

La música de Gustavo Cerati se vive en vivo: "Crimen" llega al Teatro 3 de Febrero

Los del Litoral 

Los del Litoral llegan al Teatro 3 de Febrero

Además, los clientes de los Bancos Entre Ríos y Santa Fe pueden acceder a la compra en hasta seis cuotas con tarjeta de crédito.

LEER MÁS: El Festival Mirador TEC desembarca en Paraná

Teatro 3 de Febrero Gloriana Varietales
Noticias relacionadas
Gustavo Cordera presenta Caravana 2025 en Paraná

El Teatro 3 de Febrero recibe a Gustavo Cordera

Festival Mirador TEC 

El Festival Mirador TEC desembarca en Paraná

Emilia Mernes emocionó a Nogoyá, su pueblo natal, con un mensaje muy especial

Emilia Mernes emocionó a Nogoyá, su pueblo natal, con un mensaje muy especial

Samba na Esquina prepara una fiesta brasileña

Samba na Esquina prepara una fiesta brasileña en La Vieja Usina

Ver comentarios

Lo último

Hubo actividad en el Torneo de Desarrollo

Hubo actividad en el Torneo de Desarrollo

Diseña Paraná: cerraron las clínicas de emprendedores, rumbo a la feria de noviembre

Diseña Paraná: cerraron las clínicas de emprendedores, rumbo a la feria de noviembre

Marcelo Tinelli habló de su familia, San Lorenzo y sus nuevos proyectos en el streaming

Marcelo Tinelli habló de su familia, San Lorenzo y sus nuevos proyectos en el streaming

Ultimo Momento
Hubo actividad en el Torneo de Desarrollo

Hubo actividad en el Torneo de Desarrollo

Diseña Paraná: cerraron las clínicas de emprendedores, rumbo a la feria de noviembre

Diseña Paraná: cerraron las clínicas de emprendedores, rumbo a la feria de noviembre

Marcelo Tinelli habló de su familia, San Lorenzo y sus nuevos proyectos en el streaming

Marcelo Tinelli habló de su familia, San Lorenzo y sus nuevos proyectos en el streaming

Todos los nominados a los Martín Fierro de la Televisión 2025

Todos los nominados a los Martín Fierro de la Televisión 2025

Consejo de Mayo: Guillermo Francos encabezó la nueva reunión con eje en la reforma fiscal

Consejo de Mayo: Guillermo Francos encabezó la nueva reunión con eje en la reforma fiscal

Policiales
Paso Cerrito: secuestran 133 celulares valuados en $90 millones

Paso Cerrito: secuestran 133 celulares valuados en $90 millones

Concordia: Policía y Prefectura buscan a joven que se arrojó al río Uruguay

Concordia: Policía y Prefectura buscan a joven que se arrojó al río Uruguay

Demoran a dos hombres con réplica de arma de fuego en Paraná

Demoran a dos hombres con réplica de arma de fuego en Paraná

Fiscal de Paraná explicó por qué el triple crimen narco es considerado femicidio

Fiscal de Paraná explicó por qué el triple crimen narco es considerado femicidio

Vuelco en Basavilbaso con tres adolescentes heridos

Vuelco en Basavilbaso con tres adolescentes heridos

Ovación
Atlético Paraná sumó una nueva incorporación para el Regional Amateur

Atlético Paraná sumó una nueva incorporación para el Regional Amateur

Capibaras XV: la nueva franquicia del Litoral que se suma al Súper Rugby Américas

Capibaras XV: la nueva franquicia del Litoral que se suma al Súper Rugby Américas

Liga Provincial: Regatas Uruguay continúa con puntaje ideal

Liga Provincial: Regatas Uruguay continúa con puntaje ideal

Diego Correa se suma a Argentina XV para la concentración en Carlos Paz

Diego Correa se suma a Argentina XV para la concentración en Carlos Paz

Entre Ríos tiene jugadores en todos los seleccionados nacionales de rugby

Entre Ríos tiene jugadores en todos los seleccionados nacionales de rugby

La provincia
Diseña Paraná: cerraron las clínicas de emprendedores, rumbo a la feria de noviembre

Diseña Paraná: cerraron las clínicas de emprendedores, rumbo a la feria de noviembre

El Festival Mirador TEC desembarca en Paraná

El Festival Mirador TEC desembarca en Paraná

Se dio el primer paso para restaurar y poner en valor el Palacio San José

Se dio el primer paso para restaurar y poner en valor el Palacio San José

San Miguel Arcángel: a quién veneran los católicos de Entre Ríos

San Miguel Arcángel: a quién veneran los católicos de Entre Ríos

La informalidad laboral profundiza la pobreza en gran parte de la región

La informalidad laboral profundiza la pobreza en gran parte de la región

Dejanos tu comentario