El viernes 3 de octubre, desde las 18, el Parque Patito Sirirí recibirá el Festival Mirador TEC, un encuentro de cultura, innovación, naturaleza y tecnología. Será una experiencia al aire libre, con entrada libre y gratuita.
El Festival Mirador TEC desembarca en Paraná
Festival Mirador TEC
La propuesta invita a disfrutar de música en vivo, video mapping, performances artísticas y gastronomía. La programación se desplegará en el Escenario Tierra Bomba. Habrá música electrónica y contemporánea, sonidos retro del funk, disco y soul de los 70
Programación
18:00 – Musiquitas Bombísticas
19:00 – El Combo Mutante
20:00 – Musiquitas Bombísticas
20:30 – Video mapping, performance y site specific
20:45 – Musiquitas Bombísticas
21:00 – Las Modas
21:45 – DJ Nicolás Negrete
22:00 – Performance Red Micelar
22:15 – Factor Fun
23:00 – DJ Nicolás Negrete & Performance Mergulhar y Gogo Dance
23:15 – Performance Agua Universo
24:00 – Musiquitas Bombísticas
Intervención artística
Performance & site specific
Dirección: Paca Sideral
Artistas invitadas: PlayflowPerformance
El Festival Mirador TEC es una iniciativa impulsada por el Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Cultura y la Dirección de Industrias Culturales y Creativas, junto a Tierra Bomba y Paraná Come, con el apoyo de IAPSER Seguros.