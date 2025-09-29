Uno Entre Rios | Escenario | Festival Mirador TEC

El Festival Mirador TEC desembarca en Paraná

El viernes 3 de octubre, desde las 18, el Parque Patito Sirirí recibirá el Festival Mirador TEC, un encuentro cultural y tecnológico

29 de septiembre 2025 · 12:47hs
El viernes 3 de octubre, desde las 18, el Parque Patito Sirirí recibirá el Festival Mirador TEC, un encuentro de cultura, innovación, naturaleza y tecnología. Será una experiencia al aire libre, con entrada libre y gratuita.

La propuesta invita a disfrutar de música en vivo, video mapping, performances artísticas y gastronomía. La programación se desplegará en el Escenario Tierra Bomba. Habrá música electrónica y contemporánea, sonidos retro del funk, disco y soul de los 70

Programación

  • 18:00 – Musiquitas Bombísticas

  • 19:00 – El Combo Mutante

  • 20:00 – Musiquitas Bombísticas

  • 20:30 – Video mapping, performance y site specific

  • 20:45 – Musiquitas Bombísticas

  • 21:00 – Las Modas

  • 21:45 – DJ Nicolás Negrete

  • 22:00 – Performance Red Micelar

  • 22:15 – Factor Fun

  • 23:00 – DJ Nicolás Negrete & Performance Mergulhar y Gogo Dance

  • 23:15 – Performance Agua Universo

  • 24:00 – Musiquitas Bombísticas

Intervención artística

  • Performance & site specific

  • Dirección: Paca Sideral

  • Artistas invitadas: PlayflowPerformance

El Festival Mirador TEC es una iniciativa impulsada por el Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Cultura y la Dirección de Industrias Culturales y Creativas, junto a Tierra Bomba y Paraná Come, con el apoyo de IAPSER Seguros.

