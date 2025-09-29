El Festival Mirador TEC desembarca en Paraná El viernes 3 de octubre, desde las 18, el Parque Patito Sirirí recibirá el Festival Mirador TEC, un encuentro cultural y tecnológico 29 de septiembre 2025 · 12:47hs

Festival Mirador TEC

El viernes 3 de octubre, desde las 18, el Parque Patito Sirirí recibirá el Festival Mirador TEC, un encuentro de cultura, innovación, naturaleza y tecnología. Será una experiencia al aire libre, con entrada libre y gratuita.

Festival Mirador TEC 1 Festival Mirador TEC La propuesta invita a disfrutar de música en vivo, video mapping, performances artísticas y gastronomía. La programación se desplegará en el Escenario Tierra Bomba. Habrá música electrónica y contemporánea, sonidos retro del funk, disco y soul de los 70

Programación 18:00 – Musiquitas Bombísticas

19:00 – El Combo Mutante

20:00 – Musiquitas Bombísticas

20:30 – Video mapping, performance y site specific

20:45 – Musiquitas Bombísticas

21:00 – Las Modas

21:45 – DJ Nicolás Negrete

22:00 – Performance Red Micelar

22:15 – Factor Fun

23:00 – DJ Nicolás Negrete & Performance Mergulhar y Gogo Dance

23:15 – Performance Agua Universo

24:00 – Musiquitas Bombísticas Intervención artística Performance & site specific

Dirección: Paca Sideral

Dirección: Paca Sideral

Artistas invitadas: PlayflowPerformance El Festival Mirador TEC es una iniciativa impulsada por el Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Cultura y la Dirección de Industrias Culturales y Creativas, junto a Tierra Bomba y Paraná Come, con el apoyo de IAPSER Seguros.