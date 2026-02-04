Uno Entre Rios | La Provincia | Escuela

Obra de emergencia en escuela de Basavilbaso garantiza mejores condiciones educativas

El Gobierno de Entre Ríos finalizó obras de emergencia en la escuela Nº 22 Álvarez Thomas, mejorando el sistema sanitario y la infraestructura escolar.

4 de febrero 2026 · 09:53hs
Obra de emergencia en escuela de Basavilbaso garantiza mejores condiciones educativas.

Obra de emergencia en escuela de Basavilbaso garantiza mejores condiciones educativas.

El Gobierno de Entre Ríos concluyó una intervención de emergencia en la escuela Nº 22 Álvarez Thomas, ubicada en Colonia Gobernador Basavilbaso, departamento Gualeguaychú. La obra permitió mejorar el sistema sanitario del edificio escolar y garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades educativas.

Los trabajos fueron ejecutados por el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, con el objetivo de resolver una situación crítica vinculada al funcionamiento del grupo sanitario.

gualeguaychu: homenajearon a un policia que fue asesinado durante un operativo

Gualeguaychú: homenajearon a un policía que fue asesinado durante un operativo

Falta menos de un mes para que empicen las clases, y por ahora se venden pocos útiles escolares.

Vuelta a clases: la venta de artículos escolares viene demasiado tranquila

LEER MÁS: Vuelta a clases: la venta de artículos escolares viene demasiado tranquila

Reparan sistema de desagüe y refuerzan estructura en escuela de Gualeguaychú

Escuela Nº 22 Alvarez Thomas (1).jpeg

El ministro Hernán Jacob explicó que estas intervenciones de emergencia "forman parte de una política de gestión orientada a atender de manera planificada y eficiente demandas edilicias concretas de los establecimientos educativos, especialmente cuando se trata de situaciones específicas donde garantizar espacios adecuados resulta clave para el desarrollo de las actividades".

La intervención consistió en la construcción de un nuevo sistema de desagüe cloacal para el sector sanitario, que incluyó una cámara séptica y una cámara desengrasadora vinculada al desagüe del área de cocina, ambas ejecutadas con estructuras de hormigón armado. Además, se incorporó un lecho nitrificante de 15 metros lineales, mejorando el funcionamiento del sistema de desagüe cloacal existente y asegurando un mejor tratamiento de los efluentes.

Como parte de la obra, también se ejecutó una nueva vereda perimetral en el entorno del grupo sanitario, con canaletas destinadas al escurrimiento de aguas pluviales. Asimismo, se realizaron refuerzos estructurales en el tinglado existente mediante la incorporación de cruces, con el fin de mejorar la estabilidad y seguridad de la estructura.

La obra demandó una inversión provincial de 16 millones de pesos y estuvo a cargo de la empresa Sittner.

Escuela Basavilbaso Entre Ríos
Noticias relacionadas
Recomiendan hidratarse bien. Entre Ríos será un horno este miércoles.

Calor extremo en Entre Ríos: la máxima en Paraná llegaría a los 38° este miércoles

Rogelio Frigerio, junto al Secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, y la vicegobernadora Alicia Aluani.

Rogelio Frigerio firmó el convenio con Nación para la puesta en valor del Palacio San José

Capturaron una raya de 100 kilos en el arroyo Feliciano.

Capturaron una raya de 100 kilos en el arroyo Feliciano

Concepción del Uruguay conmemoró las Batallas de Caseros y San Lorenzo

Concepción del Uruguay conmemoró las Batallas de Caseros y San Lorenzo

Ver comentarios

Lo último

Central Entrerriano, por la recuperación ante un rival directo

Central Entrerriano, por la recuperación ante un rival directo

El saludo de Lali Espósito al público paranaense antes de su show

El saludo de Lali Espósito al público paranaense antes de su show

Obra de emergencia en escuela de Basavilbaso garantiza mejores condiciones educativas

Obra de emergencia en escuela de Basavilbaso garantiza mejores condiciones educativas

Ultimo Momento
Central Entrerriano, por la recuperación ante un rival directo

Central Entrerriano, por la recuperación ante un rival directo

El saludo de Lali Espósito al público paranaense antes de su show

El saludo de Lali Espósito al público paranaense antes de su show

Obra de emergencia en escuela de Basavilbaso garantiza mejores condiciones educativas

Obra de emergencia en escuela de Basavilbaso garantiza mejores condiciones educativas

Hallan un cuerpo y un auto incendiado en un camino rural cercano a Cerrito

Hallan un cuerpo y un auto incendiado en un camino rural cercano a Cerrito

Santo Tomé busca escultores para crear monumento a Alejandra Locomotora Oliveras

Santo Tomé busca escultores para crear monumento a Alejandra Locomotora Oliveras

Policiales
Hallan un cuerpo y un auto incendiado en un camino rural cercano a Cerrito

Hallan un cuerpo y un auto incendiado en un camino rural cercano a Cerrito

Allanaron viviendas de los sospechosos del robo a una panadería de Paraná

Allanaron viviendas de los sospechosos del robo a una panadería de Paraná

Presunta violación en Santa Elena: un sospechoso detenido

Presunta violación en Santa Elena: un sospechoso detenido

Un niño de 7 años fue rescatado en el río Gualeguay cuando era arrastrado por la corriente

Un niño de 7 años fue rescatado en el río Gualeguay cuando era arrastrado por la corriente

Aranguren: un herido grave luego del accidente de un tractor con una camioneta

Aranguren: un herido grave luego del accidente de un tractor con una camioneta

Ovación
Central Entrerriano, por la recuperación ante un rival directo

Central Entrerriano, por la recuperación ante un rival directo

Boca disputará dos encuentros en Paraná

Boca disputará dos encuentros en Paraná

Paraná se alista para la Vuelta al Islote Curupí

Paraná se alista para la Vuelta al Islote Curupí

Copa Argentina: debutan Talleres y Platense

Copa Argentina: debutan Talleres y Platense

Maher Carrizo fue presentado en el Ajax

Maher Carrizo fue presentado en el Ajax

La provincia
Obra de emergencia en escuela de Basavilbaso garantiza mejores condiciones educativas

Obra de emergencia en escuela de Basavilbaso garantiza mejores condiciones educativas

Gualeguaychú: homenajearon a un policía que fue asesinado durante un operativo

Gualeguaychú: homenajearon a un policía que fue asesinado durante un operativo

Vuelta a clases: la venta de artículos escolares viene demasiado tranquila

Vuelta a clases: la venta de artículos escolares viene demasiado tranquila

Calor extremo en Entre Ríos: la máxima en Paraná llegaría a los 38° este miércoles

Calor extremo en Entre Ríos: la máxima en Paraná llegaría a los 38° este miércoles

Rogelio Frigerio firmó el convenio con Nación para la puesta en valor del Palacio San José

Rogelio Frigerio firmó el convenio con Nación para la puesta en valor del Palacio San José

Dejanos tu comentario