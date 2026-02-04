Obra de emergencia en escuela de Basavilbaso garantiza mejores condiciones educativas.

El Gobierno de Entre Ríos finalizó obras de emergencia en la escuela Nº 22 Álvarez Thomas, mejorando el sistema sanitario y la infraestructura escolar.

El Gobierno de Entre Ríos concluyó una intervención de emergencia en la escuela Nº 22 Álvarez Thomas, ubicada en Colonia Gobernador Basavilbaso , departamento Gualeguaychú. La obra permitió mejorar el sistema sanitario del edificio escolar y garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades educativas.

Los trabajos fueron ejecutados por el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, con el objetivo de resolver una situación crítica vinculada al funcionamiento del grupo sanitario.

Reparan sistema de desagüe y refuerzan estructura en escuela de Gualeguaychú

Escuela Nº 22 Alvarez Thomas (1).jpeg

El ministro Hernán Jacob explicó que estas intervenciones de emergencia "forman parte de una política de gestión orientada a atender de manera planificada y eficiente demandas edilicias concretas de los establecimientos educativos, especialmente cuando se trata de situaciones específicas donde garantizar espacios adecuados resulta clave para el desarrollo de las actividades".

La intervención consistió en la construcción de un nuevo sistema de desagüe cloacal para el sector sanitario, que incluyó una cámara séptica y una cámara desengrasadora vinculada al desagüe del área de cocina, ambas ejecutadas con estructuras de hormigón armado. Además, se incorporó un lecho nitrificante de 15 metros lineales, mejorando el funcionamiento del sistema de desagüe cloacal existente y asegurando un mejor tratamiento de los efluentes.

Como parte de la obra, también se ejecutó una nueva vereda perimetral en el entorno del grupo sanitario, con canaletas destinadas al escurrimiento de aguas pluviales. Asimismo, se realizaron refuerzos estructurales en el tinglado existente mediante la incorporación de cruces, con el fin de mejorar la estabilidad y seguridad de la estructura.

La obra demandó una inversión provincial de 16 millones de pesos y estuvo a cargo de la empresa Sittner.