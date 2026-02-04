Allanaron viviendas de los sospechosos del robo a una panadería de Paraná

La Policía allanó viviendas de los sospechosos del robo a una panadería de Paraná y secuestró prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el hecho.

En el marco de los operativos de prevención e investigación, personal policial llevó adelante una serie de allanamientos en viviendas vinculadas a los presuntos autores del robo ocurrido en una panadería ubicada sobre calle Churruarín, a la altura de Díaz Vélez, en jurisdicción de la comisaría cuarta de Paraná.

El hecho delictivo se registró durante la madrugada de este martes, alrededor de las 4, cuando personas desconocidas ingresaron al local comercial tras violentar la cerradura de aluminio. Una vez en el interior, sustrajeron dinero en efectivo y otros elementos, cuyo detalle y monto exacto continúan bajo investigación, aunque se trataría de una suma considerable.

Tras la denuncia, intervino personal de Policía Científica, que realizó tareas de fotografía y levantamiento de rastros. Paralelamente, se inició un trabajo conjunto con la División 911 mediante el sistema de videovigilancia, lo que permitió reconstruir el recorrido de los sospechosos e identificar a dos hombres como presuntos autores del ilícito.

Allanamientos

Según se informó a UNO desde la policía, a partir de los avances obtenidos, se concretaron allanamientos en domicilios frecuentados y/o habitados por los investigados. Uno de los procedimientos se realizó en una vivienda de calle Las Magnolias, donde se procedió al secuestro de una musculosa de color negro, un par de zapatillas del mismo color y bermudas de jean de color claro.

prendas de vestir

En tanto, otro allanamiento tuvo lugar en un domicilio ubicado sobre calle Francisquillo Fernández, donde se secuestraron una chomba de color rojo y una gorra de color verde.

Desde la fuerza policial se informó que las prendas de vestir fueron secuestradas mediante mandamiento judicial, ya que estarían directamente relacionadas con el robo y habrían sido utilizadas por los autores al momento de cometer el hecho. La investigación continúa en curso, bajo las directivas de la Justicia, con el objetivo de esclarecer totalmente el episodio y determinar responsabilidades.