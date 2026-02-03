Un niño de 7 años fue rescatado en el río Gualeguay cuando era arrastrado por la corriente

Un niño de 7 años fue rescatado con éxito en el río Gualeguay, a la altura del puente Arenas Blancas, luego de ser arrastrado por la corriente.

El menor fue rescatado por un efectivo de la policía que se arrojó a las aguas del río Gualeguay.

Un niño de 7 años fue rescatado con éxito este martes, alrededor de las 11.10, en el río Gualeguay , a la altura del puente Arenas Blancas, sobre Ruta 19, en la zona Urdinarrain-Mansilla, luego de ser arrastrado por la corriente. El héroe fue el Sargento Juan Janza que inmediatamente se arrojó al peligroso rio para salvar el chico.

Según se informó a Cristalurdi, el hecho ocurrió cuando una familia oriunda de Urdinarrain, integrada por una pareja y dos menores, se encontraba disfrutando de la tarde en la orilla del río. En un momento dado, el niño cayó al agua y, al no hacer pie, comenzó a ser llevado por la corriente.

Ante la emergencia, intervino de manera inmediata el sargento de Policía Juan Janza, oriundo de Villaguay, encargado del Destacamento Costa San Antonio que depende de comisaria Urdinarrain, quien bordeó la costa y se arrojó al río logrando detener el avance del menor.

Posteriormente, guardavidas del balneario Arenas Blancas colaboraron en el rescate, junto a una embarcación perteneciente al encargado del camping, logrando poner a salvo tanto al niño como al funcionario policial. El menor fue asistido en el lugar por una enfermera y luego trasladado al hospital para una evaluación preventiva, constatándose que se encontraba en buen estado de salud y sin lesiones.

Personal que intervino: Sgto. Juan Janza, encargado Destacamento Costa San Antonio; Ceferino Gamarra, encargado; Gisela Denardi, guardavidas; Cristian Aguilar, guardavidas; Sebastián Ruiz Díaz, guardavidas; Ignacio Leichner, guardavidas; Gabriela Sena, enfermera; Héctor Fabián Morales, encargado del camping Arenas Blancas.