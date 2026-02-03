Uno Entre Rios | Policiales | Río Gualeguay

Un niño de 7 años fue rescatado en el río Gualeguay cuando era arrastrado por la corriente

Un niño de 7 años fue rescatado con éxito en el río Gualeguay, a la altura del puente Arenas Blancas, luego de ser arrastrado por la corriente.

3 de febrero 2026 · 18:14hs
El menor fue rescatado por un efectivo de la policía que se arrojó a las aguas del río Gualeguay.

El menor fue rescatado por un efectivo de la policía que se arrojó a las aguas del río Gualeguay.
El personal que participó en el rescate del menor.

El personal que participó en el rescate del menor.

Un niño de 7 años fue rescatado con éxito este martes, alrededor de las 11.10, en el río Gualeguay, a la altura del puente Arenas Blancas, sobre Ruta 19, en la zona Urdinarrain-Mansilla, luego de ser arrastrado por la corriente. El héroe fue el Sargento Juan Janza que inmediatamente se arrojó al peligroso rio para salvar el chico.

El rescate en el río Gualeguay

Según se informó a Cristalurdi, el hecho ocurrió cuando una familia oriunda de Urdinarrain, integrada por una pareja y dos menores, se encontraba disfrutando de la tarde en la orilla del río. En un momento dado, el niño cayó al agua y, al no hacer pie, comenzó a ser llevado por la corriente.

Un hombre está grave por el accidente en el camino rural de Aranguren.

Aranguren: un herido grave luego del accidente de un tractor con una camioneta

Dos robos en tres días en un complejo de pádel de Paraná.

Dos robos en tres días en un complejo de pádel de Paraná

Ante la emergencia, intervino de manera inmediata el sargento de Policía Juan Janza, oriundo de Villaguay, encargado del Destacamento Costa San Antonio que depende de comisaria Urdinarrain, quien bordeó la costa y se arrojó al río logrando detener el avance del menor.

Posteriormente, guardavidas del balneario Arenas Blancas colaboraron en el rescate, junto a una embarcación perteneciente al encargado del camping, logrando poner a salvo tanto al niño como al funcionario policial. El menor fue asistido en el lugar por una enfermera y luego trasladado al hospital para una evaluación preventiva, constatándose que se encontraba en buen estado de salud y sin lesiones.

Personal que intervino: Sgto. Juan Janza, encargado Destacamento Costa San Antonio; Ceferino Gamarra, encargado; Gisela Denardi, guardavidas; Cristian Aguilar, guardavidas; Sebastián Ruiz Díaz, guardavidas; Ignacio Leichner, guardavidas; Gabriela Sena, enfermera; Héctor Fabián Morales, encargado del camping Arenas Blancas.

Río Gualeguay Mansilla Urdinarrain
Noticias relacionadas
El incendio en la Granja Tres Arroyos no arrojó personas lesionadas.

Incendio en la empresa Granja Tres Arroyos: bomberos lograron controlar la situación

Investigan un confuso procedimiento policial en una zona rural sobre la Ruta 39.

Investigan un confuso procedimiento policial en una zona rural sobre la Ruta 39

parana: delincuentes le robaron a jubilados, huyeron y chocaron

Paraná: delincuentes le robaron a jubilados, huyeron y chocaron

un adolescente fue baleado en la paz y detuvieron a un joven

Un adolescente fue baleado en La Paz y detuvieron a un joven

Ver comentarios

Lo último

Un niño de 7 años fue rescatado en el río Gualeguay cuando era arrastrado por la corriente

Un niño de 7 años fue rescatado en el río Gualeguay cuando era arrastrado por la corriente

El Gobierno lanzó el nuevo DNI: Javier Milei fue el primero en tramitarlo

El Gobierno lanzó el nuevo DNI: Javier Milei fue el primero en tramitarlo

Aranguren: un herido grave luego del accidente de un tractor con una camioneta

Aranguren: un herido grave luego del accidente de un tractor con una camioneta

Ultimo Momento
Un niño de 7 años fue rescatado en el río Gualeguay cuando era arrastrado por la corriente

Un niño de 7 años fue rescatado en el río Gualeguay cuando era arrastrado por la corriente

El Gobierno lanzó el nuevo DNI: Javier Milei fue el primero en tramitarlo

El Gobierno lanzó el nuevo DNI: Javier Milei fue el primero en tramitarlo

Aranguren: un herido grave luego del accidente de un tractor con una camioneta

Aranguren: un herido grave luego del accidente de un tractor con una camioneta

Dos robos en tres días en un complejo de pádel de Paraná

Dos robos en tres días en un complejo de pádel de Paraná

Explosión en vivo: suspenden a Santutu tras insultos racistas y escándalo en streaming

Explosión en vivo: suspenden a Santutu tras insultos racistas y escándalo en streaming

Policiales
Un niño de 7 años fue rescatado en el río Gualeguay cuando era arrastrado por la corriente

Un niño de 7 años fue rescatado en el río Gualeguay cuando era arrastrado por la corriente

Aranguren: un herido grave luego del accidente de un tractor con una camioneta

Aranguren: un herido grave luego del accidente de un tractor con una camioneta

Dos robos en tres días en un complejo de pádel de Paraná

Dos robos en tres días en un complejo de pádel de Paraná

Incendio en la empresa Granja Tres Arroyos: bomberos lograron controlar la situación

Incendio en la empresa Granja Tres Arroyos: bomberos lograron controlar la situación

Investigan un confuso procedimiento policial en una zona rural sobre la Ruta 39

Investigan un confuso procedimiento policial en una zona rural sobre la Ruta 39

Ovación
Messi podría volver a Newells en 2027: un proyecto histórico toma forma

Messi podría volver a Newell's en 2027: un proyecto histórico toma forma

Maher Carrizo fue presentado en el Ajax

Maher Carrizo fue presentado en el Ajax

Liga Argentina: Rocamora sufrió una abultada derrota como local

Liga Argentina: Rocamora sufrió una abultada derrota como local

Un concordiense alcanzó los 1000 puntos en el básquet universitario de Estados Unidos

Un concordiense alcanzó los 1000 puntos en el básquet universitario de Estados Unidos

Las Leonas viajaron a Australia para una nueva ventana de la FIH Pro League

Las Leonas viajaron a Australia para una nueva ventana de la FIH Pro League

La provincia
Capturaron una raya de 100 kilos en el arroyo Feliciano

Capturaron una raya de 100 kilos en el arroyo Feliciano

Concepción del Uruguay conmemoró las Batallas de Caseros y San Lorenzo

Concepción del Uruguay conmemoró las Batallas de Caseros y San Lorenzo

Piden conocer cuánto cobra Lali por presentarse en la Fiesta del Mate

Piden conocer cuánto cobra Lali por presentarse en la Fiesta del Mate

Entre Ríos recuerda la Batalla de Caseros con actos oficiales y jornada sin bancos ni administración pública

Entre Ríos recuerda la Batalla de Caseros con actos oficiales y jornada sin bancos ni administración pública

Jorge Kerz es el nuevo secretario de articulación educativa del CGE

Jorge Kerz es el nuevo secretario de articulación educativa del CGE

Dejanos tu comentario