Presunta violación en Santa Elena: un sospechoso detenido

Una adolescente de 15 años habría sido violada en Santa Elena y la Justicia de La Paz abrió una investigación penal. El principal sospechoso fue detenido.

Una adolescente de 15 años habría sido violada en Santa Elena y la Justicia de La Paz abrió una investigación penal. El principal sospechoso fue identificado. Se trataría de un joven de 22 años, conocido en el ámbito basquetbolístico local y cuya identidad se preserva ya que, por lo reciente del hecho, no fue imputado formalmente.

Según se reconstruyó fuentes locales, el ataque sexual ocurrió la noche del lunes en una zona conocida como el Polígono. La víctima, de 15 años, se encuentra internada en Paraná, acompañada por su familia.

La tarde de este martes se supo que personal policial se dirigió a una vivienda ubicada en calle Mitre con una orden de allanamiento emitida por la Justicia de La Paz. El procedimiento buscaba el secuestro de elementos de interés para la causa, como prendas de vestir y teléfonos celulares que sirvan para las pericias informáticas.

Allí mismo resultó detenido el joven señalado como el presunto autor y trasladado a la Jefatura Departamental La Paz, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.