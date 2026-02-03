Libros para regalar en San Valentín: historias sobre distintas formas de amor

Los regalos en San Valentín tienen mucha carga simbólica: ¿Por qué los libros se consolidan como los más elegidos?

De cara al Día de los Enamorados, se detecta una tendencia que se repite año a año: los libros ganan protagonismo como alternativa a los regalos tradicionales de San Valentín. Cada vez más personas eligen regalar historias, autores o géneros que conectan con la personalidad de quien recibe el obsequio, y no solo con la idea del romance clásico.

Durante la semana previa al 14 de febrero, la plataforma registra un incremento en las búsquedas de libros vinculados a relaciones, vínculos afectivos y desarrollo personal, así como de novelas románticas y clásicos contemporáneos. La tendencia atraviesa a distintos tipos de vínculos —parejas, amistades y relaciones familiares— y responde a una búsqueda de regalos con mayor carga simbólica y emocional.

libro.jpg Día del Libro. Para promocionar la lectura y las bondades de las obras impresas. Municipalidad de Villa Elisa

Cinco libros para regalar en San Valentín

Crepúsculo (edición especial limitada «Bella y Edward» por el 20º aniversario) de Stephenie Meyer.

Una intensa historia de amor sobre una joven que, al llegar a un pueblo ve cómo su vida cambia para siempre al enamorarse de un hombre tan enigmático como peligroso. Un vínculo prohibido que la obligará a elegir entre la seguridad de lo conocido y una pasión capaz de desafiarlo todo, incluso su propia vida.

Serie Off Campus, de Elle Kennedy.

Una apasionante historia que combina humor, tensión emocional y deseo, ambientada en la vida universitaria de un grupo de jugadores de hockey convencidos de que el éxito y la competencia lo son todo. Todo cambia cuando las mujeres que entran en sus vidas los obligan a bajar del pedestal y a descubrir que, fuera de la cancha, hay batallas más importantes que ganar: las del amor, la vulnerabilidad y los sentimientos que no se pueden controlar.

La Hipótesis del Amor, de Ali Hazelwood.

Una divertida historia de amor que nace de una relación falsa entre dos científicos. Lo que comienza como un simple acuerdo para aparentar pronto se convierte en un experimento emocional donde la atracción, el apoyo inesperado y los sentimientos reales ponen a prueba todas las certezas.

Estuche Enamórate ((Hasta que nos Quedemos sin Estrellas + el Arte de ser Nosotros + Todos los Lugares que Mantuvimos en Secreto), de Inma Rubiales.

Tres historias profundamente emotivas sobre jóvenes que atraviesan pérdidas, dudas y amores imperfectos, y que, en medio del caos, encuentran en el otro un refugio y una nueva forma de volver a creer. Una selección que habla de segundas oportunidades, vínculos que sanan y del valor de animarse a vivir —y amar— aun cuando todo parece estar por definirse.

Obras seleccionadas, de Jane Austen.

A través de historias inolvidables, Jane Austen retrata con sensibilidad e ironía los dilemas del corazón, el peso del matrimonio y la búsqueda de la felicidad en una sociedad que impone reglas estrictas. Este estuche reúne tres de sus obras más emblemáticas, una invitación irresistible para quienes creen en el romance, la inteligencia y el poder eterno de los clásicos.