Lali Espósito y su antecedente en la ciudad de Paraná en 2016.

Lali Espósito regresa a Paraná tras una década y será la gran protagonista de la Fiesta Nacional del Mate 2026 con un show gratuito en la Costanera Baja.

La confirmación de Lali Espósito como figura central de la Fiesta Nacional del Mate 2026 marca un nuevo capítulo en su vínculo con el público paranaense . No será la primera visita: el sábado 12 de marzo de 2016 llegó a Paraná con la gira "A Bailar Tour Despedida", ofreciendo un show en el Atlético Echagüe Club, ante una multitud local.

En aquella oportunidad, la artista (que ya se consolidaba como una de las figuras más importantes del pop argentino) convocó a una multitud que colmó el estadio, en una presentación que combinó música, baile y una puesta en escena de alto nivel. El espectáculo fue parte del cierre de la etapa "A Bailar" , su primer trabajo discográfico como solista, y dejó una fuerte impresión en el público local.

Una década después, Lali Espósito regresa a Paraná como figura central de la Fiesta del Mate

Diez años después, Lali volverá a Paraná en un contexto muy distinto, con una carrera ampliamente consolidada a nivel nacional e internacional. Su presentación gratuita en la Fiesta Nacional del Mate 2026, que se realizará los días viernes 6 y sábado 7 de febrero en la Plaza de las Colectividades, sobre la Costanera Baja, la tendrá como figura central de la segunda jornada de un festival que reunirá a más de cien artistas y diversas propuestas culturales.

El regreso de Lali a la ciudad reafirma la importancia del evento como uno de los encuentros culturales más destacados de la región y anticipa una convocatoria masiva para una nueva noche histórica en la agenda cultural de Paraná.