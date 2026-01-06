Uno Entre Rios | Escenario | Lali Espósito

Lali Espósito y su antecedente en la ciudad de Paraná en 2016

Lali Espósito regresa a Paraná tras una década y será la gran protagonista de la Fiesta Nacional del Mate 2026 con un show gratuito en la Costanera Baja.

6 de enero 2026
La confirmación de Lali Espósito como figura central de la Fiesta Nacional del Mate 2026 marca un nuevo capítulo en su vínculo con el público paranaense. No será la primera visita: el sábado 12 de marzo de 2016 llegó a Paraná con la gira "A Bailar Tour Despedida", ofreciendo un show en el Atlético Echagüe Club, ante una multitud local.

En aquella oportunidad, la artista (que ya se consolidaba como una de las figuras más importantes del pop argentino) convocó a una multitud que colmó el estadio, en una presentación que combinó música, baile y una puesta en escena de alto nivel. El espectáculo fue parte del cierre de la etapa "A Bailar", su primer trabajo discográfico como solista, y dejó una fuerte impresión en el público local.

Una década después, Lali Espósito regresa a Paraná como figura central de la Fiesta del Mate

Diez años después, Lali volverá a Paraná en un contexto muy distinto, con una carrera ampliamente consolidada a nivel nacional e internacional. Su presentación gratuita en la Fiesta Nacional del Mate 2026, que se realizará los días viernes 6 y sábado 7 de febrero en la Plaza de las Colectividades, sobre la Costanera Baja, la tendrá como figura central de la segunda jornada de un festival que reunirá a más de cien artistas y diversas propuestas culturales.

El regreso de Lali a la ciudad reafirma la importancia del evento como uno de los encuentros culturales más destacados de la región y anticipa una convocatoria masiva para una nueva noche histórica en la agenda cultural de Paraná.

En cuatro meses secuestraron casi 500 vehículos en Concepción del Uruguay

En cuatro meses secuestraron casi 500 vehículos en Concepción del Uruguay

Trabajadores municipales de Concepción del Uruguay catalogaron de humillantes sus salarios

Trabajadores municipales de Concepción del Uruguay catalogaron de "humillantes" sus salarios

Entre Ríos: salió el primer embarque de carne ovina a Medio Oriente tras casi 20 años

Entre Ríos: salió el primer embarque de carne ovina a Medio Oriente tras casi 20 años

Cómo prevenir cuadros de gastroenteritis en verano

Cómo prevenir cuadros de gastroenteritis en verano

ATE enfatiza plan de lucha por paritarias, renovación de contratos y contra el ajuste

ATE enfatiza plan de lucha por paritarias, renovación de contratos y contra el ajuste

