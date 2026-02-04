Vuelta a clases: la venta de artículos escolares viene demasiado tranquila

Falta menos de un mes para que los chicos regresen a clases, pero la demanda no arranca. Comerciantes esperan que repunte después del 10.

Según el calendario oficial del Consejo General de Educación (CGE), el ciclo lectivo este año en Entre Ríos comenzará el 2 de marzo, una fecha que marca una diferencia con años anteriores, cuando las clases iniciaban a fines de febrero. Aunque falta menos de un mes para la vuelta a las aulas, el consumo vinculado al inicio escolar muestra un comportamiento particular: hay consultas y presupuestos, pero las compras se realizan con mayor cautela y en etapas.

En librerías y zapaterías de Paraná coinciden en que el movimiento viene en ascenso, aunque sin el “furor” característico de otros años. La estabilidad de precios y una inflación más contenida influyen en una nueva lógica de consumo: las familias ya no se apuran a comprar todo junto, sino que comparan, esperan y aprovechan promociones puntuales.

útiles escolares 4.jpg Foto: UNO/Mateo Oviedo

Venta de útiles escolares

Alberto Martínez, propietario de una librería y juguetería ubicada sobre calle Gualeguaychú, explicó a UNO que, si bien el movimiento comenzó, todavía es moderado. “Falta menos de un mes para que empiecen las clases y por suerte las ventas vienen bien, se consulta. Hay gente que consulta, se pasa presupuesto por WhatsApp, después viene con el presupuesto armado”, detalló.

Según el comerciante, el hecho de que el inicio de clases sea en marzo influyó en la decisión de compra: “Durante los años anteriores, cuando arrancaban en febrero, la gente compraba antes. Aunque la diferencia sea de una semana, la palabra ‘marzo’ hizo que muchos se tomen un poquito más de tiempo”.

Martínez explicó que el consumo es todavía bajo en términos generales y que muchas familias están esperando cobrar su salario o cerrar la tarjeta. “Hay gente que todavía no cobró, otros vienen de los gastos de vacaciones y calculo que van a esperar a fin de febrero para comprar”, señaló, y comentó: “La gente ahora viene y consulta precios. Y por otra parte nosotros trabajamos mucho mediante WhatsApp: mandan la lista con lo que necesitan, se cotiza, y después, tranquilamente, los clientes confirman el pedido, lo armamos y lo vienen a retirar más adelante”.

Precios más estables

Una de las claves de esta temporada es la tranquilidad en los precios. “Dentro de todo, los precios se mantienen y algunos incluso bajaron con respecto al año pasado. Antes la gente compraba en enero por miedo a los aumentos. Ahora compran de a poco: llevo una cosa hoy, otra la semana que viene”, explicó.

Asimismo, acotó: “Ahora los clientes están más tranquila con respecto a los precios y aprovechan las promociones. Trabajamos, más o menos las mismas marcas. Tenemos varias promociones y hay marcas que hemos conseguido nuevas, que la verdad que ayudan bastante a los bolsillos.

En cuanto a valores, Martínez precisó que las mochilas universitarias o para el nivel primario y secundario arrancan desde 14.900 pesos, mientras que las infantiles, sin licencia, se consiguen desde 17.000 o 18.000 pesos, con opciones de mayor calidad que rondan los 28.000 pesos.

Los cuadernos más económicos arrancan en 2.800 pesos, mientras que los de tapa dura oscilan entre 4.900 y 6.000 pesos, según la marca. Las carpetas arrancan en 2.900 pesos, las cartucheras desde 2.200 pesos y los repuestos de hojas, en hoja gruesa, rondan los 16.000 pesos.

Las listas escolares de jardín y primaria tienen un costo promedio de entre 40.000 y 45.000 pesos, dependiendo del establecimiento. En cuanto a la forma de pago, el comerciante indicó que predominan el efectivo y las transferencias: “Las cuotas se usan menos porque ya no conviene tanto como antes, cuando uno le ganaba a la inflación”.

Martínez estimó que el mayor movimiento comenzará a partir del 10 de febrero, cuando se acerque la fecha de inicio de clases.

Calzado colegial para la vuelta a clases

El panorama es distinto en el rubro calzado. Marcelo Ruggeri, integrante de la Cámara de Comerciantes del Microcentro de Paraná y encargado de dos zapaterías de la Peatonal, aseguró a UNO que la venta de calzado escolar todavía no arrancó con fuerza. “El calzado colegial lo tenemos todo el año en vidriera. Lo que cambia ahora es que se pone en punta de vidriera y se suman modelos nuevos para llamar la atención, pero la venta fuerte todavía no empezó”, explicó.

En torno a la demanda, observó: “Se empezó a vender muy poco por ahora. Cada tanto alguien viene y compra algún calzado colegial, pero todavía no arrancó fuerte la venta. La mayoría de la gente todavía no cobró, así que yo calculo que en unos días empezará a notarse un poco más el movimiento, pero sabemos que no va a ser una temporada fuerte como otros años, porque ya el año pasado fue floja y ahora seguramente va a venir parecida, acorde a la situación general del comercio y de la venta”, anticipó.

Calzado colegial Gentileza Marcelo Ruggeri

En cuanto a precios, destacó que los aumentos fueron moderados: “En promedio, el calzado colegial y las zapatillas no aumentaron más de un 20% en todo el año”.

Actualmente, un zapato colegial económico, en numeración intermedia (del 27 al 33), arranca en 30.000 pesos, mientras que los de cuero de gama media rondan los 70.000 pesos; y los de mayor calidad, también de cuero, alcanzan los 90.000 pesos.

En el caso de las zapatillas, los modelos más económicos parten desde 22.000 pesos, con opciones de precios muy variadas, que llegan hasta los 70.000 pesos, según marca y calidad.

Consumo más medido

Tanto librerías como zapaterías coinciden en que el consumo escolar muestra un cambio de comportamiento: menos compras anticipadas, más comparación de precios y mayor planificación.

La estabilidad económica relativa permitió bajar la ansiedad por los aumentos, pero el poder adquisitivo sigue siendo un condicionante clave.