Indignación en San José por la vandalización de la ermita del Gauchito Gil

Vecinos de San José expresaron su indignación tras hallar vandalizada la ermita del Gauchito Gil, ubicada en la prolongación de calle Estrada hacia Autovía 14.

4 de febrero 2026 · 12:08hs
Vecinos de la localidad de San José manifestaron su indignación tras un hecho de vandalismo ocurrido en la ermita del Gauchito Gil, ubicada en la prolongación de calle Estrada hacia la Autovía 14.

El episodio fue advertido por vecinos que realizan caminatas en horas tempranas, quienes en las últimas horas se encontraron con la ermita destruida junto a sus ofrendas. Según se informó, la única estructura que permaneció en pie es la que se encuentra hacia un costado del lugar y resulta menos visible.

Destrozos en la ermita del Gauchito Gil ubicada sobre la Autovía 14

De acuerdo a lo publicado por Radio Melody, los daños alcanzaron a cartelería, imágenes y diversos elementos que los fieles suelen depositar en el lugar. Todos estos objetos fueron arrojados y quedaron hechos añicos en el zanjón de desagüe cercano al sector.

La situación generó malestar entre los vecinos, quienes expresaron su preocupación por lo sucedido en un espacio de valor simbólico y religioso para la comunidad.

