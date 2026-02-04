Central Entrerriano, por la recuperación ante un rival directo

Tras perder su primer encuentro en el año Central Entrerriano recibirá a Gimnasia La Plata en una nueva presentación en la Liga Argentina, Conferencia Sur.

Central Entrerriano de Gualeguaychú recibirá este miércoles a Gimnasia y Esgrima La Plata en una nueva presentación del Rojinegro en la Liga Argentina de Básquetbol, Conferencia Sur. El encuentro se disputará a partir de las 21 en el estadio José María Bértora.

El Rojinegro intentará dejar atrás la caída sufrida en Avellaneda ante Racing, en un partido marcado por una noche muy negra en los lanzamientos externos. Central apenas convirtió 2 triples en 23 intentos, con un bajo 8% de efectividad, un factor determinante en el resultado final. Además, ningún jugador del equipo logró anotar en doble dígito, siendo Lautaro Pividori el goleador con apenas 9 puntos.

Gimnasia cierra su gira por Entre Ríos

El Lobo cerrará en Gualeguaychú su gira por Entre Ríos. El elenco platense comenzó el recorrido con una derrota el domingo ante La Unión de Colón por 94 a 77, pero se recuperó de buena manera el lunes al vencer con autoridad a Rocamora en Concepción del Uruguay por 83 a 54.

El equipo dirigido por Fabián Renda cuenta con nombres importantes, entre ellos el cubano Joan Carlos Gutiérrez Conde y el cordobés Agustín Vergara, principales vías de gol del conjunto platense. Otro jugador destacado es el entrerriano Juan Francisco Boffelli, nacido en Concepción del Uruguay, que aporta experiencia y regularidad.

Como están las posiciones de la Liga Argentina, Conferencia Sur

Provincial de Rosario lidera la Conferencia Sur con un récord de 16-4, segundo llega Gimnasia con 13-5, La Unión de Colón y Pico Fútbol Club comparten el tercer lugar con 13 victorias y 6 derrotas, mientras que Central Entrerriano tiene 12-6.