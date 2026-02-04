Uno Entre Rios | Ovación | Central Entrerriano

Central Entrerriano, por la recuperación ante un rival directo

Tras perder su primer encuentro en el año Central Entrerriano recibirá a Gimnasia La Plata en una nueva presentación en la Liga Argentina, Conferencia Sur.

4 de febrero 2026 · 10:43hs
Central Entrerriano, por la recuperación ante un rival directo

Prensa Central Entrerriano de Gualeguaychú

Central Entrerriano de Gualeguaychú recibirá este miércoles a Gimnasia y Esgrima La Plata en una nueva presentación del Rojinegro en la Liga Argentina de Básquetbol, Conferencia Sur. El encuentro se disputará a partir de las 21 en el estadio José María Bértora.

El Rojinegro intentará dejar atrás la caída sufrida en Avellaneda ante Racing, en un partido marcado por una noche muy negra en los lanzamientos externos. Central apenas convirtió 2 triples en 23 intentos, con un bajo 8% de efectividad, un factor determinante en el resultado final. Además, ningún jugador del equipo logró anotar en doble dígito, siendo Lautaro Pividori el goleador con apenas 9 puntos.

La Unión logró vencer al colista de la Conferencia Sur de la Liga Argentina.

Liga Argentina: ganó La Unión y perdió Central Entrerriano

central entrerriano celebro su septima victoria en serie

Central Entrerriano celebró su séptima victoria en serie

Gimnasia cierra su gira por Entre Ríos

El Lobo cerrará en Gualeguaychú su gira por Entre Ríos. El elenco platense comenzó el recorrido con una derrota el domingo ante La Unión de Colón por 94 a 77, pero se recuperó de buena manera el lunes al vencer con autoridad a Rocamora en Concepción del Uruguay por 83 a 54.

El equipo dirigido por Fabián Renda cuenta con nombres importantes, entre ellos el cubano Joan Carlos Gutiérrez Conde y el cordobés Agustín Vergara, principales vías de gol del conjunto platense. Otro jugador destacado es el entrerriano Juan Francisco Boffelli, nacido en Concepción del Uruguay, que aporta experiencia y regularidad.

Como están las posiciones de la Liga Argentina, Conferencia Sur

Provincial de Rosario lidera la Conferencia Sur con un récord de 16-4, segundo llega Gimnasia con 13-5, La Unión de Colón y Pico Fútbol Club comparten el tercer lugar con 13 victorias y 6 derrotas, mientras que Central Entrerriano tiene 12-6.

Central Entrerriano Gimnasia Liga Argentina
Noticias relacionadas
Los equipos apuntan a llegar lo más lejos posible en la Copa Argentina.

Copa Argentina: debutan Talleres y Platense

boca disputara dos encuentros en parana

Boca disputará dos encuentros en Paraná

Paraná se alista para la Vuelta al Islote Curupí

Paraná se alista para la Vuelta al Islote Curupí

Maher Carrizo posa con la camiseta de su nuevo club.

Maher Carrizo fue presentado en el Ajax

Ver comentarios

Lo último

Central Entrerriano, por la recuperación ante un rival directo

Central Entrerriano, por la recuperación ante un rival directo

El saludo de Lali Espósito al público paranaense antes de su show

El saludo de Lali Espósito al público paranaense antes de su show

Obra de emergencia en escuela de Basavilbaso garantiza mejores condiciones educativas

Obra de emergencia en escuela de Basavilbaso garantiza mejores condiciones educativas

Ultimo Momento
Central Entrerriano, por la recuperación ante un rival directo

Central Entrerriano, por la recuperación ante un rival directo

El saludo de Lali Espósito al público paranaense antes de su show

El saludo de Lali Espósito al público paranaense antes de su show

Obra de emergencia en escuela de Basavilbaso garantiza mejores condiciones educativas

Obra de emergencia en escuela de Basavilbaso garantiza mejores condiciones educativas

Hallan un cuerpo y un auto incendiado en un camino rural cercano a Cerrito

Hallan un cuerpo y un auto incendiado en un camino rural cercano a Cerrito

Santo Tomé busca escultores para crear monumento a Alejandra Locomotora Oliveras

Santo Tomé busca escultores para crear monumento a Alejandra Locomotora Oliveras

Policiales
Hallan un cuerpo y un auto incendiado en un camino rural cercano a Cerrito

Hallan un cuerpo y un auto incendiado en un camino rural cercano a Cerrito

Allanaron viviendas de los sospechosos del robo a una panadería de Paraná

Allanaron viviendas de los sospechosos del robo a una panadería de Paraná

Presunta violación en Santa Elena: un sospechoso detenido

Presunta violación en Santa Elena: un sospechoso detenido

Un niño de 7 años fue rescatado en el río Gualeguay cuando era arrastrado por la corriente

Un niño de 7 años fue rescatado en el río Gualeguay cuando era arrastrado por la corriente

Aranguren: un herido grave luego del accidente de un tractor con una camioneta

Aranguren: un herido grave luego del accidente de un tractor con una camioneta

Ovación
Central Entrerriano, por la recuperación ante un rival directo

Central Entrerriano, por la recuperación ante un rival directo

Boca disputará dos encuentros en Paraná

Boca disputará dos encuentros en Paraná

Paraná se alista para la Vuelta al Islote Curupí

Paraná se alista para la Vuelta al Islote Curupí

Copa Argentina: debutan Talleres y Platense

Copa Argentina: debutan Talleres y Platense

Maher Carrizo fue presentado en el Ajax

Maher Carrizo fue presentado en el Ajax

La provincia
Obra de emergencia en escuela de Basavilbaso garantiza mejores condiciones educativas

Obra de emergencia en escuela de Basavilbaso garantiza mejores condiciones educativas

Gualeguaychú: homenajearon a un policía que fue asesinado durante un operativo

Gualeguaychú: homenajearon a un policía que fue asesinado durante un operativo

Vuelta a clases: la venta de artículos escolares viene demasiado tranquila

Vuelta a clases: la venta de artículos escolares viene demasiado tranquila

Calor extremo en Entre Ríos: la máxima en Paraná llegaría a los 38° este miércoles

Calor extremo en Entre Ríos: la máxima en Paraná llegaría a los 38° este miércoles

Rogelio Frigerio firmó el convenio con Nación para la puesta en valor del Palacio San José

Rogelio Frigerio firmó el convenio con Nación para la puesta en valor del Palacio San José

Dejanos tu comentario