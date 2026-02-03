Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Calor extremo en Entre Ríos: la máxima en Paraná llegaría a los 38° este miércoles

El calor no da tregua y este miércoles será un día sofocante, según lo anunciado por el SMS, con alerta amarilla para todo Entre Ríos.

3 de febrero 2026 · 22:42hs
Recomiendan hidratarse bien. Entre Ríos será un horno este miércoles.

Recomiendan hidratarse bien. Entre Ríos será un horno este miércoles.

El calor no da tregua y este miércoles será un día sofocante, según lo anunciado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), con alerta amarilla para todo Entre Ríos. Según el pronóstico, se espera que la ciudad de Paraná, así como otras localidades de la provincia, registren temperaturas que rondarán los 38°C durante la tarde.

Además, otras provincias como Santa Fe, Santiago del Estero, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa y Buenos Aires también se encuentran bajo alerta amarilla por las condiciones climáticas extremas.

Cuadro que ilustra el paso de las tropas del Ejército Grande por el cruce de Punta Gorda, Diamante. En la pintura se destaca Urquiza rumbo a la victoria que obtendría en el Palomar de Caseros, el 3 de febrero de 1852, ante las tropas de Juan Manuel de Rosas.

Entre Ríos recuerda la Batalla de Caseros con actos oficiales y jornada sin bancos ni administración pública

De Los Conquistadores al sur extremo: días largos, vida distinta y mucha luz solar

De Los Conquistadores al sur extremo: días largos, vida distinta y mucha luz solar

El tiempo en Entre Ríos

Las principales ciudades de Entre Ríos, como Villaguay, La Paz, Victoria, Gualeguay, Diamante y Nogoyá, llegarán a los 38°C, con un cielo parcialmente nublado durante todo el día, lo que generará una sensación térmica aún más elevada.

Por otro lado, en localidades como Gualeguaychú, Colón, Tala, Ibicuy y Uruguay, las temperaturas no superarán los 35°C, pero el calor continuará siendo intenso. Se espera que la mínima en estos lugares ronde los 24°C, lo que indicará que la noche también será calurosa.

En Concordia, San Salvador, Federal, Federación y Feliciano, el termómetro marcará alrededor de los 37°C durante la tarde, con mínimas que arrancarán en 26°C, por lo que el calor se extenderá de manera uniforme en todo el territorio provincial.

Recomendaciones a tener en cuenta

Entre las principales recomendaciones para combatir el calor se destaca la necesidad de hidratarse de manera permanente, tomando agua varias veces al día, incluso cuando no aparece la sensación de sed. Además, se aconseja limitar la actividad física y evitar la exposición directa al sol durante las horas centrales del día, entre las 10 y las 16. En caso de salir, es fundamental utilizar protector solar, gorro y optar por ropa liviana, preferentemente de algodón y colores claros.

Para bebés, niños pequeños y personas mayores, se recuerda ofrecer líquidos de forma frecuente –agua potable o jugos naturales– sin esperar a que los soliciten. En el caso de lactantes, se recomienda aumentar la frecuencia de la lactancia durante los días de calor extremo.

La alimentación también cumple un rol clave en la prevención. Se sugiere priorizar comidas frescas y livianas, como frutas y verduras, y extremar los cuidados en la conservación de los alimentos. Aquellos productos perecederos que hayan permanecido fuera de refrigeración durante dos horas o más –incluyendo carnes, pescados, huevos y sobras– deben ser descartados. Asimismo, se recomienda evitar el consumo de bebidas alcohólicas, con cafeína, con alto contenido de azúcar o a temperaturas

Entre Ríos Paraná Servicio Meteorológico Nacional
Noticias relacionadas
ATER detectó más de 700.000 metros cuadrados en edificaciones no declaradas en Concepción del Uruguay .

ATER detectó más de 700.000 metros cuadrados en edificaciones no declaradas en Concepción del Uruguay

Entre Ríos se posiciona como una de las provincias líderes en la producción del arándano.

Entre Ríos exportó en 2025 más de 4.200 toneladas de arándanos

Entre Ríos amplió a 650 toneladas el cupo de pesca de sábalo y pescado de línea.

Entre Ríos amplió a 650 toneladas el cupo de pesca de sábalo y pescado de línea

Gran convocatoria en la última noche de enero del Carnaval de Hasenkamp

Gran convocatoria en la última noche de enero del Carnaval de Hasenkamp

Ver comentarios

Lo último

Paraná se alista para la Vuelta al Islote Curupí

Paraná se alista para la Vuelta al Islote Curupí

Calor extremo en Entre Ríos: la máxima en Paraná llegaría a los 38° este miércoles

Calor extremo en Entre Ríos: la máxima en Paraná llegaría a los 38° este miércoles

Presunta violación en Santa Elena: un sospechoso detenido

Presunta violación en Santa Elena: un sospechoso detenido

Ultimo Momento
Paraná se alista para la Vuelta al Islote Curupí

Paraná se alista para la Vuelta al Islote Curupí

Calor extremo en Entre Ríos: la máxima en Paraná llegaría a los 38° este miércoles

Calor extremo en Entre Ríos: la máxima en Paraná llegaría a los 38° este miércoles

Presunta violación en Santa Elena: un sospechoso detenido

Presunta violación en Santa Elena: un sospechoso detenido

Rogelio Frigerio firmó el convenio con Nación para la puesta en valor del Palacio San José

Rogelio Frigerio firmó el convenio con Nación para la puesta en valor del Palacio San José

Un niño de 7 años fue rescatado en el río Gualeguay cuando era arrastrado por la corriente

Un niño de 7 años fue rescatado en el río Gualeguay cuando era arrastrado por la corriente

Policiales
Presunta violación en Santa Elena: un sospechoso detenido

Presunta violación en Santa Elena: un sospechoso detenido

Un niño de 7 años fue rescatado en el río Gualeguay cuando era arrastrado por la corriente

Un niño de 7 años fue rescatado en el río Gualeguay cuando era arrastrado por la corriente

Aranguren: un herido grave luego del accidente de un tractor con una camioneta

Aranguren: un herido grave luego del accidente de un tractor con una camioneta

Dos robos en tres días en un complejo de pádel de Paraná

Dos robos en tres días en un complejo de pádel de Paraná

Incendio en la empresa Granja Tres Arroyos: bomberos lograron controlar la situación

Incendio en la empresa Granja Tres Arroyos: bomberos lograron controlar la situación

Ovación
Paraná se alista para la Vuelta al Islote Curupí

Paraná se alista para la Vuelta al Islote Curupí

Messi podría volver a Newells en 2027: un proyecto histórico toma forma

Messi podría volver a Newell's en 2027: un proyecto histórico toma forma

Maher Carrizo fue presentado en el Ajax

Maher Carrizo fue presentado en el Ajax

Liga Argentina: Rocamora sufrió una abultada derrota como local

Liga Argentina: Rocamora sufrió una abultada derrota como local

Un concordiense alcanzó los 1000 puntos en el básquet universitario de Estados Unidos

Un concordiense alcanzó los 1000 puntos en el básquet universitario de Estados Unidos

La provincia
Calor extremo en Entre Ríos: la máxima en Paraná llegaría a los 38° este miércoles

Calor extremo en Entre Ríos: la máxima en Paraná llegaría a los 38° este miércoles

Rogelio Frigerio firmó el convenio con Nación para la puesta en valor del Palacio San José

Rogelio Frigerio firmó el convenio con Nación para la puesta en valor del Palacio San José

Capturaron una raya de 100 kilos en el arroyo Feliciano

Capturaron una raya de 100 kilos en el arroyo Feliciano

Concepción del Uruguay conmemoró las Batallas de Caseros y San Lorenzo

Concepción del Uruguay conmemoró las Batallas de Caseros y San Lorenzo

Piden conocer cuánto cobra Lali por presentarse en la Fiesta del Mate

Piden conocer cuánto cobra Lali por presentarse en la Fiesta del Mate

Dejanos tu comentario