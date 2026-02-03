Calor extremo en Entre Ríos: la máxima en Paraná llegaría a los 38° este miércoles

El calor no da tregua y este miércoles será un día sofocante, según lo anunciado por el SMS, con alerta amarilla para todo Entre Ríos.

El calor no da tregua y este miércoles será un día sofocante, según lo anunciado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), con alerta amarilla para todo Entre Ríos . Según el pronóstico, se espera que la ciudad de Paraná, así como otras localidades de la provincia, registren temperaturas que rondarán los 38°C durante la tarde.

Además, otras provincias como Santa Fe, Santiago del Estero, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa y Buenos Aires también se encuentran bajo alerta amarilla por las condiciones climáticas extremas.

El tiempo en Entre Ríos

Las principales ciudades de Entre Ríos, como Villaguay, La Paz, Victoria, Gualeguay, Diamante y Nogoyá, llegarán a los 38°C, con un cielo parcialmente nublado durante todo el día, lo que generará una sensación térmica aún más elevada.

Por otro lado, en localidades como Gualeguaychú, Colón, Tala, Ibicuy y Uruguay, las temperaturas no superarán los 35°C, pero el calor continuará siendo intenso. Se espera que la mínima en estos lugares ronde los 24°C, lo que indicará que la noche también será calurosa.

En Concordia, San Salvador, Federal, Federación y Feliciano, el termómetro marcará alrededor de los 37°C durante la tarde, con mínimas que arrancarán en 26°C, por lo que el calor se extenderá de manera uniforme en todo el territorio provincial.

Recomendaciones a tener en cuenta

Entre las principales recomendaciones para combatir el calor se destaca la necesidad de hidratarse de manera permanente, tomando agua varias veces al día, incluso cuando no aparece la sensación de sed. Además, se aconseja limitar la actividad física y evitar la exposición directa al sol durante las horas centrales del día, entre las 10 y las 16. En caso de salir, es fundamental utilizar protector solar, gorro y optar por ropa liviana, preferentemente de algodón y colores claros.

Para bebés, niños pequeños y personas mayores, se recuerda ofrecer líquidos de forma frecuente –agua potable o jugos naturales– sin esperar a que los soliciten. En el caso de lactantes, se recomienda aumentar la frecuencia de la lactancia durante los días de calor extremo.

La alimentación también cumple un rol clave en la prevención. Se sugiere priorizar comidas frescas y livianas, como frutas y verduras, y extremar los cuidados en la conservación de los alimentos. Aquellos productos perecederos que hayan permanecido fuera de refrigeración durante dos horas o más –incluyendo carnes, pescados, huevos y sobras– deben ser descartados. Asimismo, se recomienda evitar el consumo de bebidas alcohólicas, con cafeína, con alto contenido de azúcar o a temperaturas