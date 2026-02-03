Paraná se alista para la Vuelta al Islote Curupí

Organizada por el Atlético Echagüe Club, la competencia de aguas abiertas se realizará el 1° de marzo y contará con recorridos de 2,5 y 5 km.

La capital de Entre Ríos volverá a mirar al río Paraná como escenario deportivo con la realización de la Vuelta al Islote Curupí 2026, una competencia de natación en aguas abiertas que se disputará el domingo 1° de marzo y que promete transformarse en una cita destacada del calendario regional. El evento es organizado por la Subcomisión de Nadadores Máster del Atlético Echagüe Club, con el acompañamiento institucional de la entidad, y tendrá como eje un recorrido tan exigente como atractivo alrededor del emblemático islote ubicado frente a la costanera de Paraná.

La prueba contará con dos distancias pensadas para distintos niveles de experiencia. Por un lado, una modalidad promocional de 2,5 kilómetros, ideal para quienes se inician en las aguas abiertas o buscan un desafío accesible; por otro, una competitiva de 5 kilómetros, destinada a nadadores con mayor rodaje, que incluirá un trazado parcial alrededor del Islote Curupí. La largada será en el balneario Thompson y la llegada en el Balneario Municipal, en un circuito diseñado para resaltar el entorno natural y garantizar condiciones de seguridad para todos los participantes.

Más allá del aspecto deportivo, la Vuelta al Islote Curupí se presenta como una apuesta estratégica para poner en valor el río Paraná y consolidar a la ciudad como sede de eventos de aguas abiertas. Desde la organización remarcan que el objetivo a mediano plazo es lograr la homologación federal, con la intención de que la prueba se incorpore al calendario oficial de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (CADDA) y pueda atraer, en futuras ediciones, a nadadores de elite de todo el país.

En ese sentido, la edición 2026 aparece como un primer paso fundamental. La expectativa de la organización es reunir alrededor de 150 nadadores, provenientes no solo de Paraná, sino también de otras localidades de la provincia y la región. Las inscripciones ya se encuentran abiertas y, según adelantaron, la respuesta inicial fue positiva, con un buen número de atletas anotados a pocas semanas del lanzamiento.

Uno de los puntos centrales del evento será el operativo de seguridad, aspecto sobre el cual la organización hizo especial hincapié. El circuito contará con bollado, lanchas de apoyo y seguimiento permanente durante todo el recorrido, con el objetivo de que los nadadores se sientan acompañados y puedan competir con tranquilidad. La idea es despejar temores habituales vinculados al río y demostrar que, con planificación y control, es posible desarrollar competencias seguras en este entorno natural.

Además, la prueba busca generar un impacto más profundo en la estructura deportiva del club. La Vuelta al Islote Curupí surge también como una herramienta para impulsar la creación y consolidación de una escuela de natación en aguas abiertas, complementaria al trabajo que ya se realiza en piscina, especialmente con los grupos juveniles y máster del Atlético Echagüe Club.

En diálogo con UNO, Fausto Brondo, entrenador de natación y uno de los principales impulsores del proyecto, explicó cómo nació la iniciativa. “La idea empezó a gestarse a mediados de 2025. No teníamos una carrera propia y queríamos hacernos visibles en el ámbito costero. Veíamos que se realizaban eventos en otros clubes y pensamos que la mejor forma de crecer era organizar una competencia que nos represente”, contó.

Brondo remarcó que el proyecto nunca fue individual. “Desde el primer momento entendí que esto tenía que hacerse con el grupo máster y con el acompañamiento del club. No era una idea personal, sino una construcción colectiva para sentar bases a futuro, incluso pensando en una escuela de aguas abiertas en el río”, señaló.

Sobre el recorrido, el entrenador detalló que la distancia competitiva de 5 kilómetros incluirá un giro señalizado alrededor del islote, mientras que la promocional será un trayecto directo desde Thompson hasta el Balneario Municipal. “La idea es que haya opciones para todos. El que no tiene tanta experiencia puede animarse a los 2,5 kilómetros, y el que ya conoce este tipo de pruebas puede desafiarse con la vuelta al Curupí”, explicó.

La seguridad fue otro de los puntos destacados por Brondo. “Queremos que la gente se sienta cuidada. Vamos a cerrar la zona con bollas y lanchas para que no haya riesgos. Muchas veces el miedo hace que alguien no se anime, y nuestra intención es justamente lo contrario: que se animen sabiendo que van a estar acompañados”, subrayó.

Finalmente, Brondo puso en valor el significado simbólico de la prueba. “Es una carrera que le da protagonismo a un lugar muy nuestro. El islote es atractivo, es distinto, y casi nunca se lo utiliza como escenario competitivo. Queremos que la gente lo conozca desde otra perspectiva y que el río vuelva a ser un espacio de encuentro deportivo”, concluyó.

Con una fuerte impronta organizativa, mirada a largo plazo y el río Paraná como protagonista, la Vuelta al Islote Curupí 2026 asoma como el inicio de un camino que busca instalar a Paraná en el mapa nacional de las aguas abiertas.