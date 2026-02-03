Aranguren: un herido grave luego del accidente de un tractor con una camioneta

En la zona rural de Aranguren, un tractor con implementos agrícolas y una camioneta Toyota chocaron. Un hombre fue trasladado al hospital San Martin de Paraná.

Este martes al mediodía se produjo el choque en la zona rural de Aranguren , entre un tractor con implementos agrícolas y una camioneta Toyota, que dejó el saldo de un hombre grave internado en en hospital San Martin de Paraná. El impacto ocurrió frente a una estación de servicio sobre un camino rural, cerca del acceso a Ramírez.

Una pick up Toyota Hilux colisionó desde atrás a una maquinaria agrícola remolcada en tránsito y terminó volcada la Pick up Dos hombres (con domicilio en Ramírez) fueron hospitalizados y uno de ellos el de mayor edad, presento politraumatismos varios.

Se busca determinar las causas del choque, pero en una primera instancia se mencionó que el conductor de la Hilux no tenía buena visibilidad debido a la cantidad de tierra que formaba una cortina entre la máquina y la camioneta.

El hecho se registró en un camino rural ubicado frente a una estación de servicio, en una zona de circulación habitual de maquinaria y vehículos utilitarios. De acuerdo con la información policial, ambas unidades transitaban en el mismo sentido cuando, por causas que aún se investigan, la pick up impactó desde atrás al rodado de mayor porte. A raíz del golpe, el conductor perdió el control y el vehículo terminó recostado sobre uno de sus laterales.

Según precisaron desde la Comisaría de Villa Aranguren, el siniestro se produjo alrededor de las 12. El tractor, un John Deere modelo 6615 con tolva y un implemento maicero, era conducido por un hombre de 58 años. Detrás circulaba una Toyota Hilux en la que viajaban dos ocupantes.