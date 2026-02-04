Copa Argentina: debutan Talleres y Platense

La T jugará con Argentino de Merlo y el Calamar ante Argentino de Monte Maíz, por los 32avos de final de la Copa Argentina.

Talleres y Platense debutarán este miércoles en una nueva edición de la Copa Argentina , cuando se enfrenten con Argentino de Merlo y Argentino de Monte Maíz, respectivamente, por los 32avos de final. Ambos partidos serán televisados por la señal de TyC Sports.

En el primer partido del día, Talleres se medirá a partir de las 19 con Argentino de Merlo, en un encuentro que se llevará a cabo en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario. El árbitro designado fue Maximiliano Macheroni.

El equipo cordobés quiere comenzar con el pie derecho su participación en una de las copas donde fue uno de los grandes animadores en los últimos años, pero no le alcanzó para consagrarse.

Sus mejores actuaciones en esta competencia fueron las finales alcanzadas de manera consecutiva en 2021 y 2022. En la primera de ellas cayó 5-4 en penales luego de igualar sin goles ante Boca, mientras que al año siguiente perdió 1 a 0 con Patronato, que dio una de las mayores sorpresas de los últimos tiempos en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza para traerse el trofeo a Paraná.

Argentino de Merlo, por su parte, viene de tener un 2025 muy doloroso, en el que cayó por penales en las semifinales del Reducido de la Primera B Metro y perdió una muy buena oportunidad para ascender a la Primera Nacional.

Platense juega en Caseros

Más tarde, a las 21.15, será el turno de Platense, que en el Estadio Ciudad de Caseros se las verá con Argentino de Monte Maíz con el arbitraje de Juan Pablo Loustau.

Platense dio una de las mayores sorpresas en la historia del fútbol argentino el año pasado al consagrarse campeón del Torneo Apertura dejando a equipos grandes en el camino como Racing, River y San Lorenzo, además en condición de visitante, mientras que en la final derrotó a Huracán.

Este año, aunque el principal objetivo sea volver a pelear en el ámbito local y hacer una buena campaña en la Copa Libertadores, el Calamar también intentará llegar hasta las últimas instancias en la Copa Argentina, e intentará comenzar bien.

Del otro lado estará Argentino de Monte Maíz, que el año pasado no pudo conseguir el ascenso a la Primera Nacional desde el Federal A, ya que cayó en la tercera ronda ante Douglas Haig de Pergamino.

El equipo cordobés ya se ha enfrentado a rivales de Primera en otras dos ocasiones. En la edición 2024 fue eliminado por Estudiantes de La Plata, mientras que el año pasado corrió la misma suerte cuando se midió ante Boca Juniors.