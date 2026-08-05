Casa Estudio estrenó una nueva sesión en vivo con Té de Hierbas

La agrupación de Villaguay presentó una versión en vivo de la canción "AlgoRitmo" , que ya puede verse en el canal de YouTube de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos

El ciclo Casa Estudio , una iniciativa de la Casa de la Cultura de Entre Ríos, presentó una nueva sesión de música entrerriana en vivo con la participación del grupo Té de Hierbas , oriundo de Villaguay. La producción ya se encuentra disponible en el canal de YouTube de la Secretaría de Cultura de la provincia y tiene como protagonista la canción "AlgoRitmo" .

La banda está integrada por Nano Miño (vientos y live set), Faka Charchir (batería y set de percusión), Nikin Arellano (guitarra y piano) y Santiago Flores (bajo).

Té de Hierbas nació mientras sus integrantes cursaban la carrera de Música Popular en la Universidad Nacional del Litoral (UNL). En sus comienzos, el proyecto se enfocó en la interpretación de obras de distintos autores, con un fuerte trabajo sobre los arreglos musicales y la improvisación como herramienta creativa.

Con el paso del tiempo, la propuesta fue construyendo una identidad propia a partir de la composición de canciones originales y de una búsqueda sonora que combina instrumentos acústicos con recursos electrónicos, incorporando pedales y efectos en voces, guitarras y vientos.

La sesión fue registrada el 22 de julio de 2026 en la Casa de la Cultura, espacio donde se desarrollan las grabaciones del ciclo. Casa Estudio surgió a partir de una convocatoria abierta destinada a autores y proyectos musicales de Entre Ríos, con el objetivo de generar registros audiovisuales de calidad y difundir el trabajo de artistas de la provincia.

Antes de Té de Hierbas, el ciclo contó con la participación de Los Apolo, Insistentes, Guille Alarcón, Rojo Fantasía y Nada Normal.

La propuesta forma parte de CUAC! Cultura Activa, el programa anual y federal que impulsa la Secretaría de Cultura de Entre Ríos para promover la producción artística y acercar distintas expresiones culturales a toda la provincia.