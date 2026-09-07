Paraná construyó un horno colectivo para ceramistas y vecinos

Durante dos jornadas, el Complejo Comunitario del barrio Mitre reunió a ceramistas de la región para compartir talleres, experiencias y saberes

Paraná reunió a ceramistas de la región y construyó un horno comunitario con el barro como identidad

El barro como punto de encuentro: talleres, saberes y un horno comunitario en barrio Mitre

Durante dos jornadas, Paraná reunió a ceramistas de la región en el Complejo Comunitario del barrio Mitre para compartir saberes, recuperar historias y construir colectivamente un horno que quedará a disposición de la comunidad.

El Encuentro de Ceramistas fue organizado por la Municipalidad de Paraná, el Complejo Comunitario del barrio Mitre y el Movimiento Hornos Sin Fronteras. La propuesta convocó a trabajadores y trabajadoras del oficio, vecinos, infancias y personas interesadas en acercarse al universo de la cerámica.

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La programación incluyó talleres de Rakú y Engobe, Cerámica Chaná, modelado de piezas utilitarias y platos inspirados en los irupés del Paraná, además de una demostración de torno alfarero y actividades para las infancias que combinaron arcillas y elementos naturales.

Uno de los momentos centrales de las jornadas fue la construcción de un horno comunitario, una herramienta que permanecerá en el Complejo Comunitario para que pueda ser utilizada por ceramistas y vecinos de la ciudad.

También se realizó el conversatorio “El barro cuenta nuestra historia: Patrimonio, Territorio y Comunidad”, un espacio destinado a poner en diálogo experiencias, saberes e historias vinculadas a la cerámica y su relación con el territorio.

La arcilla como parte de la identidad

La directora de Museos y Patrimonio Histórico de la Municipalidad de Paraná, Gisela Bahler, destacó la importancia de que el horno construido durante el encuentro quede a disposición de la comunidad y consideró que este tipo de experiencias permiten generar pertenencia y fortalecer la identidad.

En ese sentido, remarcó la particular relación que Paraná mantiene con una materia prima presente en su propio paisaje: la arcilla.

“La arcilla está en todas las barrancas y le permite al ceramista ir, buscar su propia materia prima y poder producir”, explicó.

Para Bahler, trabajar con la cerámica también permite recuperar distintas dimensiones de la historia cultural de la ciudad y reforzar la identidad colectiva. En ese camino, destacó el simbolismo que tiene esta práctica en Paraná, presente desde los pueblos originarios y también en las culturas afro que formaron parte de la construcción histórica local.

La cerámica, en ese sentido, aparece como una forma de mirar hacia atrás, reconocer el territorio y pensar en las generaciones que continuarán construyendo y preservando ese patrimonio.

Construir hornos para construir sueños

Desde Buenos Aires llegó Emilio Villafañe, ceramista, docente e integrante del Movimiento Hornos Sin Fronteras, quien participó como invitado del encuentro y acompañó la construcción colectiva del horno.

“Tratamos de que se puedan construir los hornos para que se puedan construir los sueños”, expresó al referirse al espíritu de la propuesta.

Villafañe explicó que el trabajo de Hornos Sin Fronteras busca dejar herramientas concretas para que las personas puedan expresarse y desarrollar sus propios proyectos. También se refirió a las dificultades que atraviesa actualmente el sector de la cerámica frente a la competencia de productos importados y destacó la necesidad de generar alternativas colectivas.

En ese contexto, valoró la posibilidad de reunirse, compartir experiencias y pensar estrategias entre artistas, trabajadores y comunidades, con acompañamiento de las instituciones.

Por su parte, el coordinador del Complejo Comunitario del barrio Mitre, Rómulo Vidal, celebró que el horno permanezca en el espacio y pueda convertirse en una herramienta de uso colectivo.

Además, destacó que el encuentro permitió fortalecer vínculos comunitarios y generar nuevos proyectos desde el propio barrio.

Una semilla para el futuro

Más de 70 personas se inscribieron para participar de las distintas actividades. La subsecretaria de Convivencia Ciudadana de la Municipalidad, Yamina Bainella, valoró el trabajo conjunto entre el Municipio, el Complejo Comunitario y Hornos Sin Fronteras.

La funcionaria destacó que la construcción del horno abrirá nuevas posibilidades de formación, ya que permitirá desarrollar cursos y actividades para toda la comunidad.

También puso en valor el lugar del arte como una herramienta para el encuentro y la construcción colectiva, especialmente a partir de la participación de las infancias durante las jornadas.

“Creo que este encuentro regional es una puerta que se abre no solo para el presente, sino también para el futuro de las generaciones que hoy están presentes”, sostuvo.

El Encuentro de Ceramistas dejó así algo más que talleres y experiencias compartidas. Dejó un horno construido entre muchas manos y una herramienta concreta para seguir creando.