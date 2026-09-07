"El Retrato de Dorian" llega al Teatro 3 de Febrero

"El Retrato de Dorian": composiciones originales para abordar temas como la belleza, la identidad, el paso del tiempo y la influencia de los demás

Más de un siglo después de su publicación, la historia de Dorian Gray continúa interpelando al público con preguntas sobre la belleza, el deseo, la identidad y el paso del tiempo. Con esa vigencia como punto de partida, Consciente.in Producciones presenta “El Retrato de Dorian”, una adaptación teatral musical inspirada en la célebre novela de Oscar Wilde.

La obra se presentará el miércoles 23 de septiembre a las 21 , con una puesta inspirada en el Londres victoriano que combina drama, romance y música.

“El Retrato de Dorian”, una historia sobre la belleza y el precio de la perfección

La historia sigue a Dorian Gray, un joven cuya belleza despierta admiración y lo convierte en el centro de un peligroso juego de influencias. Bajo la tutela de Lord Henry, defensor del placer y la juventud eterna, Dorian emprende un recorrido que pondrá a prueba sus vínculos, sus convicciones y los límites de su propia alma.

En paralelo, el encuentro con Sybil, una joven que busca escapar de un destino marcado por la pobreza y la explotación, abre la posibilidad de un amor que desafía el mundo que los rodea. En el centro permanece el misterioso retrato, que guarda las huellas de las decisiones de Dorian y se convierte en símbolo de aquello que intenta ocultar.

La propuesta no busca reproducir literalmente la novela de Wilde. La adaptación y dramaturgia están a cargo de Joaquín Gómez Baglietto y Nicolás Vivas, quienes incorporaron personajes, escenas y composiciones musicales originales para construir una mirada propia sobre el clásico.

La obra aborda temas como la obsesión por la belleza, la construcción de la identidad, la influencia de los demás y el precio de perseguir una perfección imposible, desde el lenguaje del teatro musical independiente.

El elenco está integrado por Nicolás Vivas, Paula Godone, Víctor Vázquez, Joaquín Gómez Baglietto, Fabricia Tulli, Brian de Luca, Estefanía Curá, Luisina César y Alejandro Galanti, junto a un ensamble de artistas.

La dirección y adaptación están a cargo de Gómez Baglietto y Vivas; Paula Godone es coach vocal y Nicolás Vivas está al frente de la coreografía. El equipo se completa con Ana María Marchioni en gráfica, Carmen Coronel y Belén Bianco en vestuario, Nacho Bianco en sonido y Jesús Lannes en fotografía.

“El Retrato de Dorian” se presentará el miércoles 23 de septiembre a las 21. Las entradas pueden adquirirse vía WhatsApp al 343-5300999, con posibilidad de abonar mediante alias.

La propuesta invita a reencontrarse con un clásico que, detrás de su retrato y su obsesión por la juventud, todavía plantea preguntas sobre quiénes somos y cuánto puede costar intentar convertirnos en aquello que los demás esperan.