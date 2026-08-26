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Festival Juan L. Ortiz por el primer aniversario de su renovación

Con música, danza y encuentro, el Centro Cultural Juan L. Ortiz celebrará su primer aniversario desde la renovación.

26 de agosto 2026 · 14:52hs
Festival Juan L. por el primer aniversario de su renovación

Prensa Municipal

Festival Juan L. por el primer aniversario de su renovación

El viernes 4 y sábado 5 de septiembre desde las 18 horas, el Centro Cultural Juan L. Ortiz reunirá arte, emprendimientos y gastronomía. La entrada será libre y gratuita. La obra fue reactivada y finalizada con recursos municipales. El Festival propone celebrar un centro activo, abierto y habitado por públicos, artistas y proyectos.

A un año de volver a abrir sus puertas, el Juan L. propone dos jornadas para celebrar el movimiento cultural que volvió a habitar el espacio. El festival contará con la conducción de Gabi Zonis y tendrá patio gastronómico, sastrería abierta, intervenciones artísticas y participación de emprendedores.

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El viernes 4 de septiembre se presentarán Arapoty Dúo, Compañía Tupana, Murga del Paraná y Ángel Oscar Giles & Yuruma. El sábado 5 será el turno de Ballet Angirú, La Solense, Panambí – Folklore Raíz y Gerardo Farías. Durante la tarde habrá propuestas para infancias de la mano de Patota EmburBujada.

Dos jornadas

Las dos jornadas comenzarán a las 18 y tendrán propuestas que se desarrollarán en distintos espacios del Centro Cultural Juan L. Ortiz.

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El Juan L. Ortiz fue reinaugurado el 5 y 6 de septiembre de 2025, luego de un proceso de recuperación integral del edificio. La intervención contempló la restauración y reorganización de los espacios existentes, además de la adaptación de las instalaciones para personas con movilidad reducida. La recuperación incluyó trabajos sobre el techo, sanitarios, salas, camarines, sector administrativo y pisos, junto con intervenciones en los servicios y la incorporación de espacios exteriores para actividades culturales.

La obra había comenzado con financiamiento provincial y, luego de un período de paralización, fue reactivada y continuada con recursos municipales. Entre las transformaciones previstas estuvo también la recuperación de una sala de teatro interior más versátil, con capacidad adaptable, y la generación de un espacio de teatro al aire libre con gradas y plaza seca.

Reinauguración

La reinauguración marcó el comienzo de una nueva etapa para un espacio emblemático de la cultura paranaense. En aquella oportunidad, la programación incluyó talleres, música, teatro, danza, ferias, patio gastronómico, intervenciones artísticas y propuestas destinadas tanto al público general como a escuelas e instituciones de la zona.

Desde entonces, el Juan L. volvió a ser escenario de una programación diversa: recitales, obras de teatro, muestras, ferias, talleres, encuentros, propuestas para las infancias, actividades vinculadas a la literatura, la danza y las artes visuales, además de espacios para emprendedores y artistas locales. Un año después de su reapertura, el Festival Juan L. propone celebrar justamente esa circulación: un centro cultural activo, abierto y habitado por públicos, artistas y proyectos.

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