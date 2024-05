El director teatral Edgardo Dib presentará su obra "Medea Va"

Medea Va1.jpg

En conversación con UNO, Edgardo Dib (55) explicó el proceso de escritura de la obra: “Medea Va es una obra que escribí teniendo como disparador y como columna vertebral al clásico griego, la tragedia Medea de Eurípides. Particularmente nuestra versión cuenta el enfrentamiento de Medea, esta infanticida, es una madre que mata a sus dos hijos, que rebate a Eurípides, que confronta al personaje de Eurípides. Entonces para reencontrarse con esta verdad, ser o no ser la asesina de sus hijos, Medea realiza un viaje a su memoria, atravesando los distintos momentos que vivió cuando estuvo exiliada en Grecia y a partir de eso descubrirá la verdad, si sigue la marca del destino como asesina o es otra la forma en que sucedieron los hechos. El proceso de director en fusión fue maravilloso. Fui convocado por el elenco de La Rueda Teatro, de una gran trayectoria en la ciudad de Santa Fe y en la provincia de Entre Ríos, para dirigirlos. Dentro de las propuestas de ellos existía el texto Medea. Yo viví 13 años en Buenos Aires y en ese momento que los chicos me convocaron estaba haciendo un regreso paulatino a mi ciudad natal, que es Buenos Aires, y ese tema, el tema del regreso, el tema del viaje, el tema de volver al origen, me sirvió como motivación para hacer esta versión en particular de Medea Va, un título que emula un poco a un clásico del folclore que es María Va, porque Medea, en esta versión, hay un cruce entre el universo griego y el universo nuestro litoral costero”.

“El arte y el teatro en su particularidad tienen la condición de conmovernos y movernos. Nos hace correr de nuestros lugares cotidianos y movernos sensorialmente y emocionalmente. Ya sea que nos movilice a la risa, ya sea que nos movilice a la lágrima. Pero concretamente uno de los pilares del hecho teatral es la metáfora. Es decir, hablar de algo a través de otra cosa. Aquí se habla del vínculo de una madre con sus hijos, el vínculo que puede tener una mujer con su marido y, sobre todo también, sin quererlo, el rol de una mujer estigmatizada por un mito que es el hecho de que Merea mató a sus hijos, y poder correrla de ese lugar feroz, atroz, y poder entender qué cosas llevaron a esta mujer a este hecho. Por otro lado, el teatro tiene algo mágico que es ver a los actores hacia adelante, aceptar esta convención de olvidarnos que son actores sino que son esos personajes y que pueden estar en otro lugar por más que estemos en un aquí y ahora”, sostuvo y agregó: “El teatro nos permite movernos interiormente y todo movimiento interno que tiene el ser humano a través del teatro, del arte en general, conlleva a un acto revolucionario. No a la revolución de banderas, ni de políticas, ni que cambien el transcurso o el curso de la humanidad. Es una revolución interna pensar, reflexionar, tener un espíritu crítico, sensibilizarse, espejarse con lo que uno ve, compadecerse, espantarse, y es una revolución espiritual que a veces nos conlleva a una revolución quizás pequeña en nuestros hechos cotidianos”.

Sobre su curiosidad por el teatro y el arte, Dib reveló que surgió en su infancia. “He dedicado toda mi vida a esta actividad, a diferencia de los tiempos que corren, donde, por suerte, un niño, un joven, una niña, una joven pueden empezar a hacer teatro como actividad paralela, en las escuelas, en los talleres. En mi infancia y en mi juventud eso no existía. Estaba en una época de pleno proceso, y después los coletazos con la democracia, pero con los duros, muy duros coletazos del proceso, donde fue muy difícil cambiar ciertos estigmas. Así que pude empezar recién cuando terminé la escuela secundaria en el 86. Mi primera obra de teatro la escribí a los 9 años. Es mi vida. No me pienso, no me puedo pensar de otro modo”, destacó. Al finalizar, dejó abierta la invitación a toda la comunidad para que se acerque a la sala de teatro esta noche.