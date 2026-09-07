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Llega una nueva edición de la Feria de Arte Paraná

La Feria de Arte Paranáse realizará del 11 al 13 en Sala Mayo, con entrada libre y gratuita. Participarán galerías, proyectos independientes y librerías

7 de septiembre 2026 · 12:15hs
La Feria de Arte Paranáse realizará del 11 al 13 en Sala Mayo

La Feria de Arte Paranáse realizará del 11 al 13 en Sala Mayo, con entrada libre y gratuita. Participarán galerías, proyectos independientes y librerías

La Feria de Arte Paraná volverá a reunir a artistas, galerías, espacios culturales y público durante tres jornadas dedicadas a las artes visuales. La nueva edición se realizará el viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de septiembre, de 16 a 21 horas, en Sala Mayo del Puerto Nuevo, con entrada libre y gratuita.

Feria de Arte Paraná

Organizada por la Municipalidad de Paraná, la propuesta ofrecerá exposiciones, recorridos guiados, charlas, intervenciones y experiencias pensadas para acercar al público a las múltiples expresiones que conforman la escena artística local.

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Durante los tres días, quienes visiten la Feria podrán recorrer las propuestas de 10 galerías de arte y 13 proyectos grupales independientes, además de conocer el trabajo de editoriales y librerías independientes. La iniciativa busca promover la circulación y comercialización de obras, fortalecer el mercado del arte local y generar nuevos vínculos entre artistas, galeristas, gestores culturales, curadores, coleccionistas y visitantes.

Entre los espacios participantes estarán 33 Almacén de Arte, A la Vuelta de la Esquina, Archicofradía, Blanca Irradiante, Casa Banano, El Farol, GAP, La Hendija Arte Contemporáneo, La Portland y Proyecto ERarte.

También formarán parte de la propuesta los proyectos AZA, tríada lîla, Bienvenida, Bruma Colectiva, Colectivo 333, Colectivo Bolaceros, Entre Hilos, EntreVeros, Juntada, Pintura para el goce, Proyecto Atemporal, Río Revuelto, Taller1 Art Group y Visual 3.

La Feria contará además con la participación de Azogue Libros, Ediciones Neutrinos, Editorial Nutrias Espaciales, La Hendija Ediciones, La Ventana Ediciones y Saltacharcos Libros, ampliando el recorrido hacia el universo editorial independiente.

Un programa para recorrer el arte

La inauguración formal será el viernes 11 de septiembre, a las 17, en el hall central de Sala Mayo. Durante la jornada habrá demostraciones en vivo, recorridos guiados por estudiantes de la Escuela de Artes Visuales “Profesor Roberto López Carnelli” de la FHAyCS UADER y la charla “Todas las Manos, 40 años. Historia y huella del Muralismo en Paraná”, con la participación de la artista Silvina Fontelles.

Ese mismo día, el balcón al río será escenario de “RÍO”, un mapping audiovisual de Desiree Darrichon que podrá disfrutarse de 19 a 21 y propondrá un diálogo entre imagen, sonido y territorio.

El sábado 12, la programación continuará con nuevos recorridos guiados y la charla “Cómo nace, cómo vuelve y cómo resiste una Galería de Arte”, que reunirá a representantes de Blanca Irradiante, La Hendija Arte Contemporáneo y A la Vuelta de la Esquina.

A las 19, Mario Milocco realizará la propuesta de pintura en vivo La Memoria del vino, presentada por 33 Almacén de Arte. La jornada volverá a contar con la experiencia audiovisual “RÍO”, de Desiree Darrichon.

El domingo 13 será el turno de la charla “Los coleccionistas son gente feliz”, a cargo de Karen Spahn, quien abordará la formación de la colección Garcilazo de grabado europeo antiguo y moderno.

También se presentará “CAUDAL”, una intervención performática protagonizada por Silvina Bertolotti y Francisco “Chango” Games, integrantes de la Compañía Acrobática Artes Circenses. El cierre de la edición será de 20 a 21, con la entrega de premios y certificados en la Sala San Martín.

Con propuestas para mirar, recorrer, escuchar y compartir, la Feria de Arte Paraná volverá a convertir a Sala Mayo en un gran punto de encuentro para la producción artística. Durante tres jornadas, el Puerto Nuevo reunirá obras, experiencias y miradas de quienes hacen posible que el arte siga encontrando nuevos espacios para circular y dialogar con la comunidad.

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Feria de Arte Paraná Sala Mayo Arte programa Paraná
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