Uno Entre Rios | Escenario | El Cumbiazo XL

El Cumbiazo XL: la historia de esfuerzo y pasión detrás del gran show paranaense

Los creadores de El Cumbiazo XL, Federico Martínez, Valentino Gómez y Mario Martínez, visitaron la redacción de UNO

Fernanda Rivero

Por Fernanda Rivero

3 de octubre 2025 · 10:18hs
Mario Martínez

FERNANDA RIVERO / UNO

Mario Martínez, Federico Martínez y Valentino Gómez

El sábado 18 de octubre Paraná vivirá una noche a pura fiesta con El Cumbiazo XL, que reunirá por primera vez a Karina La Princesita y Rodrigo Tapari en el Complejo El Castillo. Y detrás de este espectáculo se encuentran Federico Martínez, Valentino Gómez y Mario Martínez, tres jóvenes productores que visitaron la redacción de UNO para contar cómo un sueño se convirtió en realidad.

Karina y Rodrigo Tapari

De tarjeteros a productores de El Cumbiazo XL

La historia de estos productores es, en sí misma, está atravesada por el esfuerzo y perseverancia. Nacidos y criados en barrios populares de Paraná, comenzaron trabajando en la noche desde abajo: Mario recuerda sus inicios como tarjetero en un boliche local, y cómo siendo adolescente empezó a conocer a artistas, dueños de espacios y a todo el entramado que rodea la organización de eventos.

Karina y Rodrigo Tapari se presentan juntos por primera vez

Karina y Rodrigo Tapari se presentan juntos por primera vez en El Cumbiazo XL en Paraná

divididos, babasonicos y juanes en el festival bandera de rosario

Divididos, Babasónicos y Juanes en el Festival Bandera de Rosario

Primero era un hobby, después un aprendizaje y finalmente un camino profesional”, dijo Valentino. Entre los tres suman más de 10 años de experiencia en producción de eventos, y relatan con orgullo cómo vendieron autos y bienes personales para poder llevar adelante sus primeras fiestas.

Cada paso, desde la primera banda local hasta grandes artistas nacionales, implicó sacrificio, aprendizaje y riesgo, siempre con la meta de crecer y ofrecer espectáculos de calidad.

Hoy, gracias a ese esfuerzo, estos jóvenes pueden vivir de lo que aman, y también consolidaron un proyecto con pasión, profesionalismo y conexión con el público. “Cada evento que hacemos es fruto de años de trabajo, de muchas horas de planificación y de noches en las que prácticamente no dormimos. Nos ha tocado perder, equivocarnos, arriesgarlo todo, pero siempre aprendiendo y levantándonos”, relataron. Para ellos, la producción es un estilo de vida y un reflejo de su compromiso y amor por la música y la cultura popular. “No siempre nos ha ido bien, obvio, pero por suerte en los momentos difíciles contamos con el apoyo de nuestra familia y los amigos. Nosotros venimos de abajo, sabemos lo que es pelearla, remarla. No venimos de una familia de productores, entonces tuvimos que hacernos solos, y estamos orgullosos de todo el trabajo que hemos hecho para llegar a estar donde hoy estamos.

Show popular

El Cumbiazo XL será uno de los eventos más grandes del año: se trata de una experiencia integral, pensada como un festival que comenzará a la medianoche y se extenderá hasta las 6 de la mañana, con un patio gastronómico y una puesta en escena imponente, similar a la del Festival de la Cumbia que organizaron previamente. “Queremos que la gente viva algo espectacular, que se sorprenda con la producción, con los artistas, con la energía del lugar. Todo está pensado para que la noche sea inolvidable. Y les prometemos que toda la producción estará a la altura de los artistas”, aseguraron. La preventa inicial se agotó y la segunda tanda de entradas, a 20.000 pesos, ya está disponible en Breyer Disquerías, Llego la Previa y online por Central Tickets.

Karina y Tapari, referentes de la cumbia moderna argentina, se subirán por primera vez juntos al escenario en Paraná, y los productores confían en que la química entre los artistas y el público hará de esta cita un momento histórico. Más allá de la magnitud del evento, lo que emociona a estos jóvenes es ver que todo el esfuerzo, los sacrificios y las dificultades superadas se transforman en aplausos y disfrute de quienes aman la música popular.

Sabemos que la situación económica está difícil, por eso agradecemos que la gente compre su entrada y confíe en el espectáculo que tenemos pensado. No se van a arrepentir”, cerraron. Así, el Cumbiazo XL promete marcar un antes y un después en la cultura de la música popular paranaense.

LEER MÁS: Karina y Rodrigo Tapari se presentan juntos por primera vez en El Cumbiazo XL en Paraná

El Cumbiazo XL UNO show Federico Martínez Valentino Gómez
Noticias relacionadas
airbag prepara su show mas grande en rosario

Airbag prepara su show más grande en Rosario

Memphis La Blusera en Paraná

Memphis La Blusera tocará en el Teatro 3 de Febrero

Eugenia Quevedo y LBC

Eugenia Quevedo y LBC llegan a Paraná con todo su cuarteto

Marcela Morelo de gira por el litoral

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Ver comentarios

Lo último

ARCA: por error se publicaron cuentas bancarias de argentinos en EE.UU

ARCA: por error se publicaron cuentas bancarias de argentinos en EE.UU

Nueva reglamentación fortalece el uso de datos genéticos en investigaciones criminales

Nueva reglamentación fortalece el uso de datos genéticos en investigaciones criminales

El Cumbiazo XL: la historia de esfuerzo y pasión detrás del gran show paranaense

El Cumbiazo XL: la historia de esfuerzo y pasión detrás del gran show paranaense

Ultimo Momento
ARCA: por error se publicaron cuentas bancarias de argentinos en EE.UU

ARCA: por error se publicaron cuentas bancarias de argentinos en EE.UU

Nueva reglamentación fortalece el uso de datos genéticos en investigaciones criminales

Nueva reglamentación fortalece el uso de datos genéticos en investigaciones criminales

El Cumbiazo XL: la historia de esfuerzo y pasión detrás del gran show paranaense

El Cumbiazo XL: la historia de esfuerzo y pasión detrás del gran show paranaense

Las Garzas celebra la segunda Fiesta de la Pizza a la Parrilla

Las Garzas celebra la segunda Fiesta de la Pizza a la Parrilla

Monseñor Raúl Martín realizó sus primeros nombramientos en la curia de Paraná

Monseñor Raúl Martín realizó sus primeros nombramientos en la curia de Paraná

Policiales
Un juez declaró inconstitucional la procesabilidad penal de una adolescente de 14 años en Concordia

Un juez declaró inconstitucional la procesabilidad penal de una adolescente de 14 años en Concordia

Sargento de Policía fue destituido por llevarse materiales de una obra

Sargento de Policía fue destituido por llevarse materiales de una obra

Un conductor chocó, mató y huyó en La Paz

Un conductor chocó, mató y huyó en La Paz

Fentanilo: hubo dos operativos en Concepción por un enfermero arrestado en Rosario

Fentanilo: hubo dos operativos en Concepción por un enfermero arrestado en Rosario

Denuncia de abuso en Piedras Blancas: Tenemos que hacer algo para que esto no ocurra más

Denuncia de abuso en Piedras Blancas: "Tenemos que hacer algo para que esto no ocurra más"

Ovación
Se abre el telón de la 10ª fecha de la Liga Provincial

Se abre el telón de la 10ª fecha de la Liga Provincial

El Campeonato Argentino de Frontón se disputa en Crespo

El Campeonato Argentino de Frontón se disputa en Crespo

Final caliente: River venció a Racing y se clasificó a las semifinales

Final caliente: River venció a Racing y se clasificó a las semifinales

Franco Colapinto ante una dura exigencia

Franco Colapinto ante una dura exigencia

Presentaron la pelota del Mundial 2026: los detalles exclusivos del modelo Trionda

Presentaron la pelota del Mundial 2026: los detalles exclusivos del modelo Trionda

La provincia
Las Garzas celebra la segunda Fiesta de la Pizza a la Parrilla

Las Garzas celebra la segunda Fiesta de la Pizza a la Parrilla

Monseñor Raúl Martín realizó sus primeros nombramientos en la curia de Paraná

Monseñor Raúl Martín realizó sus primeros nombramientos en la curia de Paraná

SMN emitió un alerta amarilla por tormentas para el domingo

SMN emitió un alerta amarilla por tormentas para el domingo

Entre Ríos recibe tablets para reforzar la alfabetización en tercer grado

Entre Ríos recibe tablets para reforzar la alfabetización en tercer grado

El río Uruguay comienza su paulatino descenso

El río Uruguay comienza su paulatino descenso

Dejanos tu comentario