El Cumbiazo XL: la historia de esfuerzo y pasión detrás del gran show paranaense

El sábado 18 de octubre Paraná vivirá una noche a pura fiesta con El Cumbiazo XL , que reunirá por primera vez a Karina La Princesita y Rodrigo Tapari en el Complejo El Castillo. Y detrás de este espectáculo se encuentran Federico Martínez, Valentino Gómez y Mario Martínez, tres jóvenes productores que visitaron la redacción de UNO para contar cómo un sueño se convirtió en realidad.

La historia de estos productores es, en sí misma, está atravesada por el esfuerzo y perseverancia. Nacidos y criados en barrios populares de Paraná, comenzaron trabajando en la noche desde abajo: Mario recuerda sus inicios como tarjetero en un boliche local, y cómo siendo adolescente empezó a conocer a artistas, dueños de espacios y a todo el entramado que rodea la organización de eventos.

“Primero era un hobby, después un aprendizaje y finalmente un camino profesional”, dijo Valentino. Entre los tres suman más de 10 años de experiencia en producción de eventos, y relatan con orgullo cómo vendieron autos y bienes personales para poder llevar adelante sus primeras fiestas.

Cada paso, desde la primera banda local hasta grandes artistas nacionales, implicó sacrificio, aprendizaje y riesgo, siempre con la meta de crecer y ofrecer espectáculos de calidad.

Hoy, gracias a ese esfuerzo, estos jóvenes pueden vivir de lo que aman, y también consolidaron un proyecto con pasión, profesionalismo y conexión con el público. “Cada evento que hacemos es fruto de años de trabajo, de muchas horas de planificación y de noches en las que prácticamente no dormimos. Nos ha tocado perder, equivocarnos, arriesgarlo todo, pero siempre aprendiendo y levantándonos”, relataron. Para ellos, la producción es un estilo de vida y un reflejo de su compromiso y amor por la música y la cultura popular. “No siempre nos ha ido bien, obvio, pero por suerte en los momentos difíciles contamos con el apoyo de nuestra familia y los amigos. Nosotros venimos de abajo, sabemos lo que es pelearla, remarla. No venimos de una familia de productores, entonces tuvimos que hacernos solos, y estamos orgullosos de todo el trabajo que hemos hecho para llegar a estar donde hoy estamos.

Show popular

El Cumbiazo XL será uno de los eventos más grandes del año: se trata de una experiencia integral, pensada como un festival que comenzará a la medianoche y se extenderá hasta las 6 de la mañana, con un patio gastronómico y una puesta en escena imponente, similar a la del Festival de la Cumbia que organizaron previamente. “Queremos que la gente viva algo espectacular, que se sorprenda con la producción, con los artistas, con la energía del lugar. Todo está pensado para que la noche sea inolvidable. Y les prometemos que toda la producción estará a la altura de los artistas”, aseguraron. La preventa inicial se agotó y la segunda tanda de entradas, a 20.000 pesos, ya está disponible en Breyer Disquerías, Llego la Previa y online por Central Tickets.

Karina y Tapari, referentes de la cumbia moderna argentina, se subirán por primera vez juntos al escenario en Paraná, y los productores confían en que la química entre los artistas y el público hará de esta cita un momento histórico. Más allá de la magnitud del evento, lo que emociona a estos jóvenes es ver que todo el esfuerzo, los sacrificios y las dificultades superadas se transforman en aplausos y disfrute de quienes aman la música popular.

“Sabemos que la situación económica está difícil, por eso agradecemos que la gente compre su entrada y confíe en el espectáculo que tenemos pensado. No se van a arrepentir”, cerraron. Así, el Cumbiazo XL promete marcar un antes y un después en la cultura de la música popular paranaense.