Karina y Rodrigo Tapari se presentan juntos por primera vez en El Cumbiazo XL en Paraná El sábado 18 de octubre, Karina “La Princesita” y Rodrigo Tapari se presentarán por primera vez juntos en Paraná, en el marco de El Cumbiazo XL, que tendrá lugar en el Complejo El Castillo 26 de septiembre 2025 · 14:36hs

Karina y Rodrigo Tapari se presentan juntos por primera vez

El sábado 18 de octubre, Karina “La Princesita”, y Rodrigo Tapari se presentarán por primera vez juntos en Paraná, en el marco de El Cumbiazo XL, que tendrá lugar en el Complejo El Castillo. La preventa inicial se agotó y la segunda tanda de entradas, a $17.000, está disponible en Breyer Disquerías, Llego la Previa y online por Central Tickets.

El Cumbiazo XL en Paraná con Karina y Rodrigo Tapari Karina, con más de 20 años de trayectoria, y Tapari, líder de Ráfaga y solista reconocido, son referentes de la cumbia moderna en Argentina. Ambos artistas combinan carisma, estilo propio y conexión con el público, lo que genera gran expectativa por su primera presentación conjunta en la ciudad.

El Shopping Paso del Paraná celebra su aniversario con un show de Gildas Bailanta Iván Wernli presenta "Mundo Miel" en Limbo Pub

Los organizadores destacaron el orgullo de llevar a Paraná un espectáculo de esta magnitud. El evento promete una noche inolvidable, con los mayores éxitos de ambos artistas, sorpresas y la energía característica de la cumbia, convirtiendo la velada en un festival para fanáticos y familias. LEER MÁS: Cuenta regresiva para el Harlem Festival en Santa Fe