Karina y Rodrigo Tapari se presentan juntos por primera vez en El Cumbiazo XL en Paraná

El sábado 18 de octubre, Karina “La Princesita” y Rodrigo Tapari se presentarán por primera vez juntos en Paraná, en el marco de El Cumbiazo XL, que tendrá lugar en el Complejo El Castillo

26 de septiembre 2025 · 14:36hs
El sábado 18 de octubre, Karina “La Princesita”, y Rodrigo Tapari se presentarán por primera vez juntos en Paraná, en el marco de El Cumbiazo XL, que tendrá lugar en el Complejo El Castillo. La preventa inicial se agotó y la segunda tanda de entradas, a $17.000, está disponible en Breyer Disquerías, Llego la Previa y online por Central Tickets.

Karina, con más de 20 años de trayectoria, y Tapari, líder de Ráfaga y solista reconocido, son referentes de la cumbia moderna en Argentina. Ambos artistas combinan carisma, estilo propio y conexión con el público, lo que genera gran expectativa por su primera presentación conjunta en la ciudad.

Los organizadores destacaron el orgullo de llevar a Paraná un espectáculo de esta magnitud. El evento promete una noche inolvidable, con los mayores éxitos de ambos artistas, sorpresas y la energía característica de la cumbia, convirtiendo la velada en un festival para fanáticos y familias.

LEER MÁS: Cuenta regresiva para el Harlem Festival en Santa Fe

Karina La Princesita Rodrigo Tapari Paraná El Cumbiazo XL
