El Corsódromo de Gualeguaychú se prepara para la quinta noche del Carnaval del País

El Carnaval del País continúa este fin de semana en el Corsódromo de Gualeguaychú con la quinta noche de su edición 2026, en el cierre del mes de enero. El espectáculo transita una temporada con alta demanda de entradas y ubicaciones, tanto en boleterías como en la venta digital.

La quinta jornada tendrá el siguiente orden de salida: Papelitos, del Club Juventud Unida, con Vivos; Ara Yeví, del Club Tiro Federal, con La resistencia; Marí Marí, del Club Central Entrerriano, con Genios; y O’ Bahía, del Club Pescadores, que presentará El pescador, el genio y las mil y una noches.

Con esta noche, el Carnaval del País se despide de enero y se prepara para continuar en febrero, con funciones previstas para los sábados 7, 14, 21 y 28, además del fin de semana largo de Carnaval, los días 15 y 16.

Las entradas se pueden adquirir en la boletería del Corsódromo, de miércoles a viernes de 9 a 13 y de 17 a 21, y los sábados desde las 9 en horario corrido. También está habilitada la compra online a través de AllAccess y el sitio oficial del Carnaval del País.