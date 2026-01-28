Chango Spasiuk: "El Litoral es un lenguaje musical que compartimos"

Este sábado, desde las 20, el ciclo Música en el Anfiteatro propone una jornada especial dedicada al folklore con la presentación de Chango Spasiuk

Este sábado 31 de enero, desde las 20, el ciclo Música en el Anfiteatro propone una jornada especial dedicada al folklore, con la presencia central de Chango Spasiuk . La cita tendrá lugar en el Anfiteatro Héctor Santángelo, en la zona del Puerto Nuevo de Paraná, con entrada libre y abierta a todo público.

Reconocido como una de las figuras más influyentes de la música del Litoral, Spasiuk vuelve a presentarse en la capital entrerriana. Su participación encabeza una grilla que pone en valor el trabajo colectivo y el cruce generacional, uno de los rasgos distintivos del ciclo.

“Siempre me pone muy feliz acercarme a Entre Ríos”, expresó el músico en diálogo con UNO. A lo largo de su recorrido, Paraná ha sido una plaza frecuente, con presentaciones en distintos espacios, entre ellos el Teatro 3 de Febrero. “Tocar en un ámbito así, pensado para que la gente se concentre en escuchar música, es un motivo de agradecimiento y de entusiasmo”, señaló.

La propuesta de este sábado no se agota en su figura. También formarán parte de la jornada Tierra Nativa Folklore, Litoral Mitá, Estudio Expresarte y Bernardita Gutiérrez, en un recorrido que reunirá canciones, danzas y expresiones propias de la identidad regional. La programación combina artistas con trayectoria y espacios de formación, reforzando la idea de encuentro que atraviesa a Música en el Anfiteatro desde sus inicios.

“Estar rodeado de ensambles más jóvenes y emergentes, algunos que conozco desde hace tiempo, suma muchísimo. Hay una energía especial cuando distintas generaciones se encuentran en un mismo escenario”, afirmó.

Consultado sobre el vínculo entre su música y el Litoral, el acordeonista fue claro: “Yo soy del Litoral, pero no es una cuestión de preferencia geográfica. Mi público preferido es el que tiene ganas de estar ahí, de escuchar, de formar parte de ese momento”.

En ese intercambio entre artista y audiencia, sostuvo, se construye una atención que vuelve al concierto más íntimo y más fluido. “Eso se fue dando cada vez que estuve en Entre Ríos y en Paraná, a lo largo de los años”, agregó.

En ese sentido, el músico remarcó que la relación con el público se construye en ambas direcciones. “Así como yo espero llegar el sábado para visitarlos, también hay gente que espera ese encuentro. Es algo que se va armando con el tiempo”, explicó.

Spasiuk subrayó que el Litoral no se reduce a un solo género: “No es solamente el chamamé. También está la chamarrita,entre otros. Entre Ríos, al igual que Misiones, es una región atravesada por distintas corrientes inmigratorias, y esa música rural de inmigrantes es un lenguaje que tenemos en común”. Para esta presentación, Spasiuk llegará acompañado por un gran ensamble. “Es un ensamble muy bello, con músicos de distintas provincias, y eso también le da una riqueza especial al concierto”, adelantó.

En cuanto al repertorio, el músico anticipó que no se trata de la presentación de un disco puntual, sino de un recorrido amplio por su obra. “Voy a dar un concierto que atraviesa mis composiciones y mi mirada sobre la música popular argentina”, explicó. El programa incluirá obras propias y versiones que van desde referentes del chamamé hasta nombres fundamentales de la música nacional, como Astor Piazzolla y Luis Alberto Spinetta.