El Circo Ánima de Flavio Mendoza arrancó a lo grande en Santa Fe

Flavio Mendoza, uno de los artistas más destacados del espectáculo argentino, presentó su propuesta, un circo inmersivo que fusiona magia, arte, acrobacias, música y efectos visuales innovadores. Abre tus Alas no es solo un show de circo convencional, sino una experiencia sensorial que invita al público a adentrarse en un mundo fantástico, donde la fantasía y la realidad se entrelazan de manera sorprendente.

La propuesta lleva al espectador a vivir en carne propia los efectos de una tormenta: el viento acaricia el rostro, el frío envuelve el cuerpo y el agua refresca la piel, generando una experiencia única e inolvidable. El espectáculo, que cuenta la historia de tres cazadores de tormentas convocados por una voz suprema para atrapar las fuerzas de la naturaleza, está cargado de efectos sensoriales que no solo permiten ver las tormentas, sino sentirlas.

“Fue una sensación impresionante, nunca imaginé que un circo pudiera hacerme sentir tan parte de la historia. Me emocioné, me sorprendí y me dejé llevar por la magia del show, aparte amo Flavio”, comentó Marta González, una de las espectadoras que vivió la función inaugural. Escenario, el medio especializado en cultura y entretenimiento, también estuvo presente en la función debut del viernes, no solo para presenciar el espectáculo, sino también para conversar con el público y conocer de primera mano sus impresiones.

Durante la charla con el público, quedó claro que Abre tus Alas es un show inolvidable. Juan Mollini, otro de los presentes, destacó la combinación de tecnología y emociones: “Es algo único. Las acrobacias son impresionantes, pero lo que más me impactó fueron los efectos sensoriales. Es una experiencia que te atraviesa por completo, es como si el circo estuviera viviéndolo junto a vos”.

Pero no solo la puesta en escena cautivó al público, sino también el mensaje profundo del espectáculo. Porque Abre tus Alas es una reflexión sobre la liberación personal. A lo largo del show, los cazadores de tormentas, en su búsqueda por atrapar las fuerzas de la naturaleza, entienden que no se puede controlar el tiempo ni las tormentas internas.

El espectáculo invita a soltar lo que pesa, a dejar ir lo que hace daño y a encontrar la libertad. “La propuesta es visualmente impactante y también tiene una carga emocional importante. Es un llamado a liberarse, a dejar ir lo que nos detiene”, comentó Sheila Kenzo, otra de las espectadoras.

Próximas fechas

Las funciones de Abre tus Alas continuarán hasta el domingo 27 de abril. Están de miércoles a viernes a las 21, y los sábados y domingos en dos funciones: a las 18 y 21. Las entradas siguen a la venta a través de la página web del circo, circoanima.com.ar, para quienes quieran sumarse a esta experiencia antes de que finalice la temporada en Santa Fe.

Abre tus Alas es un show con una producción de calidad internacional y para toda la familia. Además, todas las entradas tienen precios populares, por ejemplo, la más económica sale 15.000 pesos. El Circo Ánima, bajo la dirección y producción de Flavio Mendoza, ha demostrado nuevamente su capacidad para reinventar el circo tradicional y llevar al público a un viaje sensorial incomparable.