Malena Guinzburg presentó "Querido Diario" en radio La Red

La función será a las 21 en el emblemático Teatro 3 de Febrero, ubicado en 25 de Junio 54. Las entradas están disponibles a través de Passline.com y en la boletería del teatro. La llegada de Malena a la ciudad promete ser un gran evento para los fanáticos del stand up y del humor.

En una entrevista exclusiva para La Mañana de la Red, en Radio La Red de Paraná 88.7, la actriz compartió detalles sobre su unipersonal y habló con cariño de su trayectoria, tanto artística como personal. En diálogo con Roni Amore, Malena explicó que Querido Diario es un espectáculo en el que se adentra en su propia vida, compartiendo anécdotas que van desde su niñez hasta su presente, todo con ese toque de ironía y humor que la caracteriza.

“Con este show, abro las páginas de mi diario íntimo, que como digo siempre, ya no tiene nada de íntimo”, contó entre risas. “Es un gran aprendizaje hacer humor de algo doloroso”, añadió, al explicar cómo transforma situaciones personales y a veces difíciles en momentos de comedia que conectan con el público. La actriz también reflexionó sobre temas tan cotidianos como las redes sociales, las dietas, el amor, el desamor, el sexo, los boliches, e incluso los rompecabezas, que forman parte de las anécdotas que comparte con la audiencia.

Malena no solo habló de su unipersonal, sino que también dedicó unas palabras muy especiales a su padre, el recordado Jorge Guinzburg, una de las figuras más queridas y respetadas de la televisión argentina. Con mucho cariño y emoción, la comediante se refirió a él: “Siento un enorme orgullo de ser hija de Jorge Guinzburg. Siempre me siento muy afortunada de haber tenido un padre tan excelente”.

Además, habló sobre las inevitables comparaciones que suelen hacerse entre los hijos de los famosos y las expectativas que se generan a partir de esos apellidos. “Yo no siento que esas comparaciones me pesen. Al contrario, me siento muy orgullosa del legado de mi papá”, afirmó Malena. A lo largo de su carrera, ha sabido ganarse el cariño del público, especialmente de sus seguidoras.

Con años de trayectoria en el género del stand up, es considerada una de las referentes del humor en Argentina. Gracias a su estilo único y su gran conexión con el público, Malena se ha convertido en una de las figuras más destacadas en el circuito de comedia nacional. Función tras función, su público, en su mayoría femenino, la acompaña y se ríe con ella, disfrutando de su agudeza y autenticidad en el escenario.

“Estoy muy feliz de poder visitar Paraná y traer Querido Diario aquí. Este espectáculo es una experiencia increíble que no solo hace reír, sino que también nos invita a reflexionar sobre lo que compartimos todos, pero pocas veces nos atrevemos a poner sobre la mesa”, expresó Malena. El show es una oportunidad para reír y reflexionar sobre esas pequeñas tragedias cotidianas con las que todos se identificamos, y lo hace con una mirada aguda y fresca, llena de humor y ternura. Las entradas para el evento ya están disponibles en Passline.com y en la boletería del teatro.