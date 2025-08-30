El carnaval de Concordia suma jurados de Río de Janeiro por primera vez

Por primera vez en la historia, el jurado encargado de evaluar el desempeño de las baterías en el carnaval de Concordia , estará integrado por especialistas provenientes de Río de Janeiro, cuna del samba y de las escuelas de carnaval más prestigiosas del mundo.

Esta decisión busca jerarquizar la competencia y elevar aún más el nivel artístico y cultural del carnaval concordiense, consolidándose como uno de los más destacados del país.

Carnaval Concordia.jpg

Ente Permanente del Carnaval

El Director del Ente Permanente de Carnaval manifestó que "este gran anhelo de tantos años, que hoy es una realidad, pudo concretarse como consecuencia de diversas reuniones con "Al Mundo", empresa que desde el primer momento manifestó su orgullo de ser parte de nuestro carnaval haciendo posible el traslado y la presencia de profesionales de Río de Janeiro".

Luis Sánchez, director del Ente, manifestó su agradecimiento a la empresa con sede en Concordia, dejando en claro que su incorporación como sponsor, "no solamente hace realidad un deseo que parecía tan lejano por parte de nuestras baterías, sino que además enaltece aún más nuestro carnaval atrayendo, inclusive a primeras marcas nacionales e internacionales a uno de los carnavales más importantes de nuestro país". Con estas acciones, el Ente de Carnaval reafirma su compromiso con la innovación, la calidad artística y el crecimiento de la fiesta popular más convocante del verano concordiense.