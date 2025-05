"Dita": una comedia sobre el lenguaje, el amor familiar y la propia voz

El viernes 23, el escenario de Casa Boulevard recibirá a "Dita", una comedia teatral sensible, divertida y profundamente humana

El viernes 23 a las 21 horas, el escenario de Casa Boulevard (Ituzaingó 80, Paraná) recibirá a Dita, una propuesta teatral sensible, divertida y profundamente humana que invita al espectador a reflexionar —y reír— sobre las palabras que se dicen, las que se callan, y aquellas que, simplemente, no se pueden pronunciar.

La protagonista de esta historia es Rita, una joven porteña que, desde su nacimiento, lucha con un obstáculo muy particular: la imposibilidad de pronunciar correctamente la letra R. A través de un monólogo que transita el género de la comedia con enorme sensibilidad, Rita narra las distintas etapas de su vida —la infancia, la primaria, la adolescencia, su primer amor— marcadas por este pequeño gran conflicto que crece junto a ella.

Con humor y emoción, el relato se convierte en un espejo que refleja no solo el desafío de encontrar la propia voz, sino también el desconcierto de unos padres que no logran comprender por qué su hija no puede “superar” lo que parece, a simple vista, un detalle sin importancia. Sin embargo, para Rita, ese detalle se convierte en el centro de una lucha interna que marca su identidad y su forma de relacionarse con el mundo.

La obra, escrita por Brenda Di Spalatro con supervisión dramatúrgica del reconocido Mauricio Kartun, cuenta con la actuación de María Agustina Arriola, quien también se encarga del vestuario y co-adaptó el texto junto a Valentina Muzzachiodi, responsable de la dirección general y la puesta en escena. Entradas a 10.000 pesos y por reservas comunicarse al 3425311463/3434164773 o por Instagram en @litoralenias.