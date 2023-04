Después de casi 35 años vuelve Entre Rock a Villaguay

Sábado movido

Entre Rock se llevará a cabo el sábado 29 en el Parque Balneario Municipal de Villaguay, con entrada libre y gratuita. En caso de inclemencias climáticas, está previsto la realización del festival en un club de la misma ciudad.

Todo comenzará con un primer segmento a las 14 con actividades y espectáculos para toda la familia. Allí se podrá apreciar exposición de autos antiguos, feria de artesanos a través del Colectivo cultural, habrá puestos de comidas típicas, cervezas artesanales, degustación de vinos, barra de tragos, stand de tattoo & piercing, entre otros…

Y para el segundo segmento, el plato fuerte con el show de siete bandas en vivo a partir de las 18.

Se espera la actuación de “PK Fusión Rock” (que es un Trío fusión acústico) de Crespo, “Fallen Leaves” (Metalcore) de Rosario del Tala, desde Concepción del Uruguay “Mute” (nos trae su Rock Indie), “Supermambo” de Paraná (con su rock patada al pecho) por otro lado “Rocanrol Cowboys” de Concordia (con su tributo a Creedence Clearwater Revival) y los locales “Baco” (nos trae su Hard Rock) y “Profecía” con todo el poder del Heavy Meta).

Un crisol de géneros musicales dentro del rock convocados en una sola noche.

Resurgir

Luciano Osuna, junto a Maximiliano Guichard y Mariano Robles conforman Tridente Producciones. Desde hace ya un tiempo se les puso en la cabeza lograr que el festival vuelva a vivir en Villaguay y comenzaron a trabajar en conjunto con la Municipalidad de Villaguay a través de las áreas de Cultura y Turismo municipal.

Escenario dialogó con Maximiliano Guichard quien contó cómo surgió la idea de reeditar el festival. “Esto surge en una tomada de mate causal donde me tiran porque no hacen el Entre Rock. No sabíamos que tenía tanta historia en la ciudad. Nos metimos de lleno en el tema y acá estamos”, señaló el organizador, quien precisó que la idea nació hace un mes atrás. “En tiempo récord venímos armando todo. Ya tenemos el 90% listo. Solo falta que el clima nos acompañe para que sea un día inolvidable para la ciudad de Villaguay”.

“Como villaguayense es algo muy grande para nosotros. Al investigar lo que significó para la ciudad en su momento conocimos que fue muy importante. Volver a traer el festival a la ciudad es algo muy grande para todos nosotros. Queremos que quede en el itinerario anual. Nos llena de orgullo revivirlo una vez más”, sostuvo Guichard.

Un poco de historia

Guillermo Monengo Cuevas, fue uno de los organizadores de la primera edición del festival en 1982. En la actualidad acompaña a los nuevos organizadores. Cuevas estará encargando de brindar unas palabras en este festival, en una noche soñada.

Entre Rock.jpg

Cuevas contó que Entre Rock nació como una idea de convocar a bandas de distintas ciudades de la provincia; debido a la escases de grupos “rockeros” que por aquel entonces existía. Así fue que, a pesar de las dificultades comunicativas, las grandes distancias y los acotados recursos; los organizadores con mucho sacrificio llegaban a distintas ciudades de la provincia en búsqueda de músicos que puedan participar en su tan anhelado evento.

“Llegó la noche del show, una cálida noche de viernes en noviembre de 1982; teníamos más de 800 tarjetas vendidas, y superábamos el número de espectadores que habían concurrido a ver a León Gieco en el Club Salud Pública en su gira de Ushuaia a La Quiaca en 1981, era una alegría por la música básicamente”, sostuvo Cuevas, quien recordó que la primera vez estuvieron presentes Eclipse de Crespo, Sairá y Ensamble de Concepción del Uruguay y bandas de Concordia, Nogoyá, Maciá y Tala. En ese recuerdo desatacó la participación del dúo villaguayense de Jorge Klein y Rubén Taylor y la conducción la hizo Raúl El Negro Recalde, un chubutense que estudiaba en la ENET de Villaguay.

Cuevas también explicó por qué no hubo más Entre Rock. “Probablemente los tiempos socioeconómicos del país en los años siguientes sea la explicación. Dice Jorge Villanova en su libro ‘Una de rockeros’ referido al final de los recitales en Villaguay: ‘Y por otro lado, el escaso interés demostrado por la gente de Villaguay, que rechazaba el hecho de que los recitales identificasen la ciudad’”, y continúa diciendo el autor: “‘Para sociólogos dejamos las atinadas palabras de Daniel Leturia: ‘La gente de Villaguay es mucho más cerrada que la de las ciudades de la costa a las cosas nuevas, cerrada al rock. ¿Parece que no?”.

Cuevas dice que “hoy un poco más abiertos, esperamos ansiosamente la reedición del festival en este Bicentenario de la ciudad. Mi homenaje y agradecimiento, espero no olvidarme de nadie, a quienes conformamos el grupo que lo que se proponía, lo lograba, Luis Quelo Gaillard, Miguel Tchaiko Lazza, Jorge Mono Pfefferman, Sergio Trovador Puzio, Alberto Beto Gandolfo”.

Para Villaguay y gran parte de la provincia de Entre Rock significó el primer Festival de Rock de alta convocatoria. Luego hay que destacar que la organización de este legado fue cedido a los estudiantes de la ENET N°1, que continuaron la secuencia hasta el quinto Entre Rock (el último de la fila) en septiembre de 1988.