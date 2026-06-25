Convocan a retratar la historia entrerriana en el 5° Salón de Fotografía

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos abrió la convocatoria para una nueva edición del certamen, que este año propone retratar edificios, monumentos y espacios que forman parte de la historia provincial

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos, a través del Museo Provincial de la Imagen, lanzó la convocatoria para participar del 5° Salón Anual de Fotografía, una propuesta destinada a promover la producción fotográfica contemporánea y a fortalecer la valoración del patrimonio arquitectónico, histórico y cultural de la provincia.

La iniciativa está dirigida a fotógrafos mayores de 18 años, nativos de Entre Ríos, oriundos de otras provincias argentinas y ciudadanos naturalizados que acrediten una residencia mínima, continuada y permanente de tres años en territorio entrerriano al momento de la inscripción.

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En esta edición, el tema elegido es "Ecos de Nuestra Historia Entrerriana", una invitación a registrar y reinterpretar edificios emblemáticos, espacios públicos, monumentos y lugares históricos representativos de la provincia.

Las obras podrán presentarse en dos categorías. La sección Monocromas (Blanco y Negro) comprende fotografías realizadas en escala de grises, incluyendo aquellas viradas íntegramente en un solo color. En tanto, la categoría Policromas (Color) abarca imágenes con múltiples colores o que hayan sido intervenidas mediante virados parciales o incorporación de color.

Premios y reconocimiento

El salón otorgará premios adquisición en ambas categorías.

En la sección Color se entregarán:

Primer Premio: $900.000

Segundo Premio: $800.000

Tercer Premio: $600.000

En la sección Blanco y Negro se otorgarán:

Primer Premio: $900.000

Segundo Premio: $800.000

Tercer Premio: $600.000

La convocatoria busca incentivar la producción artística vinculada a la fotografía y, al mismo tiempo, construir nuevas miradas sobre los espacios y elementos que forman parte de la identidad entrerriana.

Fechas clave

La recepción de postulaciones permanecerá abierta desde el 22 de junio hasta el 31 de julio de 2026.

El cronograma continuará con la apertura de sobres y admisión ante escribano público el 5 de agosto. La instancia de selección del jurado se realizará el 12 de agosto y los artistas seleccionados serán anunciados el 14 de agosto.

Posteriormente, el jurado evaluará las obras finalistas el 25 de septiembre y los resultados de la premiación se darán a conocer el 30 de septiembre.

La inauguración de la muestra y la entrega de premios y distinciones están previstas para el 30 de octubre de 2026.

Las bases y condiciones completas, junto con el formulario de inscripción, se encuentran disponibles a través de los canales oficiales de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos. Por consultas sobre el reglamento o el proceso de inscripción, los interesados pueden comunicarse con la Dirección General de Museos y Patrimonio Cultural mediante el correo electrónico [email protected].