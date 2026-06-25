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Cinemateca de Entre Ríos: delegaciones escolares conocieron el trabajo de preservación audiovisual

Alumnos y docentes de tres escuelas de Paraná visitaron esta semana la Cinemateca de Entre Ríos, un espacio dedicado a la conservación del patrimonio audiovisual de la provincia

25 de junio 2026 · 13:09hs
Cinemateca de Entre Ríos: delegaciones escolares conocieron el trabajo de preservación audiovisual

Cinemateca de Entre Ríos: delegaciones escolares conocieron el trabajo de preservación audiovisual

Alumnos y docentes de tres escuelas de Paraná visitaron esta semana la Cinemateca de Entre Ríos, un espacio dedicado a la conservación, digitalización y resguardo del patrimonio audiovisual de la provincia que funciona dentro del predio de MiradorTEC.

Estudiantes de Paraná conocieron el archivo audiovisual entrerriano

La actividad reunió a estudiantes de las escuelas N° 3 Carolina Tobar García, N° 133 Gregoria Pérez y N° 5 Virgen de la Medalla Milagrosa, quienes participaron de una recorrida guiada por las instalaciones y conocieron de cerca el trabajo que se realiza para preservar imágenes, registros y películas que forman parte de la memoria colectiva entrerriana.

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La Cinemateca integra la estructura del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), organismo dependiente de la Secretaría de Cultura provincial. Actualmente resguarda más de mil horas de material audiovisual compuesto por películas, registros familiares, documentos institucionales y hallazgos recuperados de antiguos cines y archivos privados.

Durante la visita, los grupos fueron recibidos por el cineasta Eduardo Crespo, responsable del espacio, quien compartió proyecciones audiovisuales en la sala recientemente inaugurada y explicó el funcionamiento de antiguos proyectores y equipos de reproducción utilizados a lo largo de distintas etapas de la historia del cine.

La propuesta también incluyó un intercambio con estudiantes y docentes, quienes pudieron realizar preguntas sobre las tareas de conservación, catalogación y digitalización que se desarrollan en el lugar. El encuentro permitió acercar a los jóvenes a la importancia de proteger los registros audiovisuales que forman parte de la identidad cultural de la provincia.

Ubicada dentro de MiradorTEC, el primer parque tecnológico y centro de innovación de Entre Ríos, en el Parque Urquiza de Paraná, la Cinemateca cuenta además con un área de consulta abierta al público destinada a artistas, investigadores y proyectos interdisciplinarios interesados en trabajar con su archivo.

"Este archivo no solo preserva nuestra identidad. Queremos que sea un espacio para investigar, generar cruces con otras artes y estudiar cómo vivíamos en otras épocas. Sabemos que aún hay verdaderos tesoros audiovisuales en la provincia, y este es el lugar donde deben encontrarse y resguardarse", expresó Maximiliano Schonfeld, presidente del IAAER.

La visita permitió que los estudiantes conocieran no solo herramientas y tecnologías vinculadas al cine, sino también la importancia de conservar las imágenes y relatos que documentan la historia de Entre Ríos.

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