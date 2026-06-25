Adultos mayores y jóvenes inauguraron un mural en el CAPS Papa Francisco

La obra fue realizada por participantes de talleres del DTC SEDRONAR y del grupo de Adultos Mayores en el marco del 11° aniversario del centro de salud

Vecinos que participan de distintos talleres en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Papa Francisco presentaron un mural colectivo realizado en el marco del 11° aniversario de la institución. La obra fue elaborada por jóvenes y adultos mayores que forman parte de las propuestas impulsadas en el espacio y quedó plasmada en uno de los sectores del edificio.

La actividad contó con la presencia de la intendenta Rosario Romero y del viceintendente David Cáceres, quienes recorrieron el mural y dialogaron con los participantes sobre el proceso de trabajo que dio origen a la intervención artística.

La iniciativa reunió a integrantes de los talleres del Dispositivo Territorial Comunitario (DTC) SEDRONAR y del Taller de la Memoria para Adultos Mayores que funciona en el CAPS. La pintura se concretó con el acompañamiento del programa municipal Todas las Manos.

Durante la recorrida, la intendenta destacó el valor comunitario de la propuesta y el trabajo articulado que se desarrolla en el centro de salud. “Acá se mueve una comunidad que se organiza por fines tan loables, tan buenos, como la salud, la educación, la prevención de adicciones y el cuidado de nuestras personas mayores”, expresó.

Romero también subrayó la importancia de fortalecer las acciones de prevención vinculadas a los consumos problemáticos. En ese sentido, sostuvo que el acompañamiento estatal resulta fundamental para promover el cuidado de niños, niñas y adolescentes y brindar herramientas que permitan afrontar situaciones de vulnerabilidad.

Por su parte, la secretaria de Salud municipal, Claudia Enrique, remarcó que las políticas sanitarias locales incluyen una fuerte mirada preventiva y valoró el trabajo que desarrolla SEDRONAR en distintos barrios de la ciudad. Además, señaló que se proyecta ampliar la presencia de estos dispositivos en otros espacios comunitarios.

Una obra construida desde el encuentro

La coordinadora del DTC SEDRONAR en el CAPS Papa Francisco, Verena Marín, explicó que el mural surgió como parte de una concepción integral de la salud, vinculada no solo a la atención médica sino también a los vínculos comunitarios, la participación y el fortalecimiento de las redes territoriales.

En la misma línea, la coordinadora del grupo de Adultos Mayores, Florencia Kranewitter, destacó que las actividades buscan acompañar las trayectorias de vida de las personas teniendo en cuenta sus historias, contextos familiares y condiciones sociales.

El mural quedó como resultado visible de ese trabajo compartido entre generaciones, una propuesta que combinó arte, participación y construcción colectiva para celebrar un nuevo aniversario del CAPS Papa Francisco.